Acuden jóvenes a tramitar pre cartilla militar

Ivanova de los Reyes

Son dos mil 500 documentos los que les entregó la Cuarta Zona Militar, de los cuales hasta ayer se habían entregado alrededor de mil 500 o mil 700 a jóvenes y remisos

Cientos de jóvenes de la clase 2001 y remisos acudieron ayer a Palacio Municipal donde se instalaron mesas para la recepción de documentos para el servicio militar, ya que el registro vence este martes a las seis de la tarde.

Desde las ocho de la mañana empezaron a llegar los jóvenes con sus papeles para hacer el trámite, quienes fueron pasando de cinco en cinco para hacer mínima la espera y llevar un control ordenado de los que iban llegando; también se hicieron filtros para revisar que llevaran la documentación completa y en original a fin de hacer más rápido el procedimiento y evitar ser regresados.

La coordinadora de la Junta Local de Reclutamiento, Abigail Barceló Granillo destacó que en la semana pasada hubo mucha afluencia de jóvenes que acudieron a hacer el trámite, al igual que ayer, algunos de los cuales fueron devueltos por no traer documentos originales, como el acta de nacimiento actualizada y comprobante de domicilio, y las fotografías.

Señaló que son dos mil 500 precartillas las que les entregó la Cuarta Zona Militar, de las cuales hasta el día de ayer se habían entregado alrededor de mil 500 o mil 700 a jóvenes y remisos que se acercaron a hacer el trámite.

“Si están viniendo, desde el viernes tenemos lleno también igual que hoy, donde atendimos 114 jóvenes, incluso se está haciendo un filtro para estar regresando a quienes no traen la documentación completa u original y que no estén haciendo deoquis la fila y no esperen tanto”, dijo.

Recordó que hoy es el último día para hacer el registro para el servicio militar, por lo que reiteró el llamado a los jóvenes que aún no han tramitado su cartilla para que se acerquen, ya que el plazo vence a las 18:00 horas.

La funcionaria aseveró que tienen toda la disposición de ayudar a los jóvenes de que tengan su cartilla, solamente se les pide que traigan la documentación completa y que lleguen temprano.

Si se les va a atender a todos los que acerquen, solo hay que llegar más temprano, manifestó.