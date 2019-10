Llama CEPC extremar precauciones por lluvias en Centro y Sur de Sonora

La Secretaría de Gobierno a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), informó que, a las 14 horas de este domingo, los análisis del Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) indicaban que, se pronostica que se podrían generar un potencial de lluvias fuertes a puntuales intensas en Sonora (70 a 100 mm-litros por metro cuadrado), principalmente en las regiones Centro y Sur de Sonora durante los días 13 y 14 de octubre.

Lo anterior debido a la interacción de la corriente en chorro con una zona de inestabilidad de las costas occidentales del Pacífico de la Península de Baja California Sur, que ha estado generando extensos desprendimientos nubosos, cruzarán Baja California Sur y el noroeste de México.

Por lo anterior, se espera que durante la tarde-noche de este domingo, pudieran presentarse lluvias fuertes en el sur de Sonora, mismas que podrían continuar con sus efectos, durante el día lunes, principalmente sobre los valles del Yaqui y Mayo, con menor intensidad en el valle de Guaymas-Empalme.

En ese sentido, y ante este escenario de lluvias fuertes a intensas y probables vientos fuertes, la CEPC de común acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil y la Conagua emiten el siguiente aviso Meteorológico, para las regiones, centro y sur, con especial atención para los municipios de Hermosillo, Ures, Villa Pesqueira, La Colorada, Suaqui Grande, Guaymas, Empalme, Cajeme, Bácum, San Ignacio Río Muerto, Benito Juárez, Navojoa, Etchojoa, Huatabampo, Álamos, Rosario, Quiriego y Yécora.

El presente aviso es para la población en general, principalmente a quienes habitan regiones consideradas de alto riesgo, para que extremen precauciones y atiendan las siguientes recomendaciones, adicionales a las que dispongan las autoridades locales:

RECOMENDACIONES POR EFECTOS HIDROMETEOROLÓGICOS

VIENTO FUERTE:

• Extreme precauciones ante presencia de vientos fuertes y ponga especial atención a construcciones de material endeble, así como posibles afectaciones en espectaculares y tendido eléctrico.

• Extremar precauciones al tránsito vehicular en carreteras y caminos rurales, vados y puentes serranos, así como zonas urbanas, si es necesario buscar rutas alternas.

• En caso de estar transitando por la calle, extreme precauciones ya que las ráfagas de viento pueden arrastrar o convertir objetos en proyectiles, busque refugio en casas y edificios de construcción sólida.

• En su domicilio mantenga abiertas algunas de las ventanas (preferentemente a sotavento), y evita permanecer en habitaciones enfrentadas a la dirección de donde sopla el viento que tenga ventanales. Permanezca alejado de las ventanas y en caso de ser necesario puede protegerse debajo de muebles sólidos y pesados o escaleras interiores.

LLUVIAS E INUNDACIONES:

• Extreme precauciones al transitar por brechas y caminos rurales ante baja visibilidad, terreno resbaladizo, posibles deslaves de sierras o avenidas súbitas de agua con material de arrastre.

• No transite por zonas inundadas; ya que puede haber sumergidos cables con energía eléctrica, no se acerque a postes o cables de electricidad.

• No intente cruzar cauces de ríos, arroyos, vados y zonas bajas porque puede ser arrastrado por el agua.

• Si viaja en su vehículo, extreme precaución al desplazarse en carreteras especialmente en zonas de sierra y costa; así como en vados y brechas, debido a la presencia de vientos y lluvias, no se confíe del potencial y peso de su vehículo especialmente si es todo terreno.

• No cruce puentes si el agua lo pasa por encima.

• No restablezca la energía eléctrica hasta que esté seguro de que no hay cortos circuitos. Si tiene duda sobre el estado de su casa, solicite el apoyo de las autoridades, mientras tanto no la utilice.