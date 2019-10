Muestra Claudia Pavlovich avances de Sonora en cuatro años de gobierno

Aunque las comparaciones son odiosas también permiten ver en perspectiva una y otra situación, en este caso, la diferencia abismal entre el cuarto año de gobierno de Claudia Pavlovich y el de su antecesor, Guillermo Padrés, quien para estas fechas ya no podía salir a la calle porque era abucheado.

Ayer, la mandataria estatal, acudió como lo mandata la Ley a entregar su informe de labores al Congreso del Estado, y lo hizo tranquilamente, saludó a la gente que se acercó y se tomó las “selfies” que le solicitaron con hombres, mujeres, niños y jóvenes, no hubo protestas ni gritos en su contra.

Después, Pavlovich Arellano fue a una taquería a “echarse” unos tocos, lo cual es común para la gobernadora, ya que es “taquera” y no es una conducta ensayada, sino que es algo que ha hecho toda su vida, por lo que no es para tomarse la foto, como la mayoría de los políticos y definitivamente es algo que no logró su antecesor.

Y aunque hay gente interesada, sobre todo en un partido político en particular, que busca buscarle tres pies al gato, cuando tiene cuatro, lo cierto es que la gobernadora Claudia Pavlovich llega a su cuarto año muy bien evaluada por los ciudadanos, por los empresarios y por la mayoría de las fuerzas políticas.

Principalmente, porque ha luchado a brazo partido para que su gestión sea de lo más transparente, lo que le ha valido reconocimiento nacional, pero también ha inculcado entre su personal códigos de conducta para atacar la corrupción.

Ello se ha notado en las calificaciones de las cuentas públicas las cuales han tenido el mínimo de observaciones y las que se detectan son meros errores administrativos, no tienen que ver con mal uso de recursos, como sucedía anteriormente.

Los avances en salud, en educación, en generación de empleos, en cuyos rubros estamos en los primeros lugares nacionales, son logros que se tienen que reconocer, porque son hechos no solo buenas intenciones y ahí están las empresas que se asientan en distintos puntos del estado como la firma francesa del rubro aeroespacial que abrirá en unos días en Cajeme.

Lo vemos en jóvenes estudiantes que viajan al extranjero y ponen en alto el nombre de Sonora con excelentes resultados en diversas competencias de conocimiento en ciencias, tecnología y en español.

¿Que hay retos? Es innegable, sobre todo en materia de seguridad y principalmente porque las estrategias de la Federación para atacar una problemática nacional no han funcionado.

Además, hay que tomar en cuenta que Sonora es un estado de paso a Estados Unidos, a donde aspira a llegar mucha gente, tanto del sur del país como de países centro, sudamericanos y de otras latitudes, que en ocasiones no lo logran y forman cinturones de personas sin hogar y con necesidades de trabajo, de alimentación, salud y educación.

Por ello, es que Pavlovich Arellano, no ha dejado de tocar puertas para seguir gestionando recursos para obras y para atraer inversiones nacionales y extranjeras que contribuyan al bienestar de quienes habitamos esta entidad.

Cumple Radio Sonora 37 años de mantener comunicado a Sonora

Este domingo Radio Sonora llegó a 37 años de que inició labores con la premisa de difundir la cultura entre los sonorenses y ahora llega a casi el 100 por ciento del territorio sonorense ofreciendo información general y cultural.

A lo largo de estas casi cuatro décadas, Radio Sonora se ha convertido en la voz que une y da identidad a los habitantes del estado, ya que en algunas regiones es el único medio informativo al que tienen acceso.

Y a pesar de los grandes avances tecnológicos Radio Sonora sigue vigente y sobre todo adecuándose a los nuevos tiempos, facilitando el acceso a los radioescuchas a través de una aplicación en teléfono celular, además de contar con una página de internet en la que difunde información de interés.

Asimismo, en el último año, Radio Sonora incluyó en sus transmisiones en internet el lenguaje de señas, para aquellas personas que no cuentan con el sentido del oído puedan conocer lo que ocurre en Sonora y el mundo…Pero todavía falta mucho por hacer y estamos seguros que seguirán alcanzando cada una de las metas.

Felicidades a su directora, nuestra buena amiga, María Elena Verduzco y a todos los y las colegas, así como al personal de cabina, administración y todos los que laboran en Radio Sonora, en donde orgullosamente encabezo el Consejo Ciudadano… Enhorabuena!

