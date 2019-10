Buscará boleto para Paralímpicos 2020

La originaria de Cajeme, trabaja arduamente para estar lista para el Mundial de Paratletismo que se celebrará en Dubái donde espera conseguir pase a Tokio

Con gran entusiasmo y motivación, Leticia Ochoa Delgado se alista para participar en el Campeonato Mundial de Paratletismo 2019.

En entrevista, la atleta de 40 años, originaria de Ciudad Obregón, habló sobre el trabajo de preparación que lleva a cabo para contender en el mencionado certamen mundialista del atletismo adaptado a disputarse durante próximas fechas en los Emiratos Árabes, Dubái, dentro de la prueba de Lanzamiento de Disco categoría F-53.

Indicó que luego de haber competido en los Juegos Parapanamericanos de Lima, Perú, volvió a concentrarse en las prácticas que realiza de lunes a sábado por un lapso aproximado a las cinco horas diarias, bajo la tutela de la entrenadora Francisca Dorticos.

Asimismo, explicó que su principal objetivo es conseguir la marca necesaria para clasificar a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, mismos en los que luchará para volver a subir al podio de las ganadoras y poner en alto el nombre de México, tal y como lo hizo al colgarse la medalla de plata en la pasada justa panamericana.

La destacada deportista sonorense, también reconoció hace poco tiempo atrás pensó en retirarse de las competencias por duras adversidades que pasó, resaltando el reciente fallecimiento de su esposo y lesiones que sufrió, pero dijo que ha luchado con todas sus fuerzas para recuperarse y ahora se encuentra en óptimas condiciones para continuar su carrera deportiva.

“Creo que estoy en mi mejor momento, aunque estuve a punto de retirarme porque tuve unas lesiones en las cervicales, pero no sé, Dios me ha ayudado mucho y aquí estoy, sigo ‘dando guerra’, a pesar de que en marzo (pasado) me impacté en coche, y solo pensé, ‘¿por qué me están pasando estas cosas a mí?’, refirió.

“He pasado por situaciones muy tristes, hace un año falleció mi esposo, y creo que ese fue el motivo de querer seguir adelante, por él y por mí, porque él fue una pieza muy importante en mi carrera deportiva y su pérdida me dio fuerzas para salir adelante, echarle más ganas al deporte”, concluyó.

Cabe mencionar, que Ochoa Delgado forma parte del selectivo tricolor desde 2003 y ha representado al país en los Juegos Paralímpicos de Beijing 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, así como en tres Campeonatos Mundiales y cuatro Para-Panamericanos.