Will Smith prepara un spin-off de ‘El príncipe de Bel-Air’

El spin-off de ‘El príncipe de Bel-Air’ (‘El Príncipe del Rap’ en México) será una realidad. Westbrook Media, empresa de Will Smith y su esposa Jada Pinkett, ya se encuentra trabajando en el proyecto.

Westbrook Media, compañía de entretenimiento propiedad de Will Smith y su esposa Jada Pinkett, ya se encuentra trabajando en un spin-off de El príncipe de Bel-Air (El Príncipe del Rap en México), según informa The Hollywood Reporter. Sin embargo, por el momento no se han revelado más detalles al respecto, incluyendo su fecha de estreno, argumento y actores que conformarán el reparto.

Aunque se desconoce el estado actual del proyecto, reportes recientes anticipaban que apenas se encuentra en una etapa inicial, así que probablemente tengan que pasar varios meses hasta tener información oficial por parte de la productora. Will Smith, por su parte, no se ha pronunciado al respecto. Eso sí, se sabe que su intención es aprovechar el 30 aniversario de la serie.

El primer episodio de El príncipe de Bel-Air se emitió el 10 de septiembre de 1990, mientras que el último llegó el 23 de mayo de 1996. No obstante, en aquella década ya se había convertido en uno de los contenidos más populares en todo el mundo. Sin duda, fue una de las primeras series en tener un impacto global, y definitivamente ayudó a catapultar la carrera del nacido en Filadelfia.

Según el medio mencionado, la pareja de celebridades creó Westbrook Media el pasado julio con el objetivo de controlar los proyectos de Red Table Talk y Overbrook Entertainment, empresas de entretenimiento que también pertenecen al actor. Otros rumores surgidos con anterioridad mencionan que Smith está buscando una plataforma de vídeo en streaming para difundir el contenido, pero hasta el momento no existe un acuerdo con ninguna.

Con información de Hipertextual.