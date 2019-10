Surgen de “Soy Pilar” 132 emprendedoras

Cuando el gobierno permanece cerca de la gente, se atienden las necesidades reales y los resultados son positivos, aseguró Manuel Puebla, al entregar recursos del programa Soy Pilar, a jefas de familia de esta frontera.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Social en Sonora (Sedesson), agregó que el 32 por ciento de los hogares sonorenses están a cargo de una mujer, por lo que la gobernadora Claudia Pavlovich hace meses decidió apoyar a este sector de la población y a sus familias.

“La mujer siempre busca la manera de avanzar, y si se les tiende una mano es garantía de que sacarán adelante a sus familias, no por nada son el pilar de la sociedad”, expresó.

Acompañado por los regidores Concepción Islas y Luis Héctor Mendoza Madero, Manuel Puebla entregó 25 cheques, que se suman a los 107 otorgados en Hermosillo y Guaymas.

El titular de la Sedesson destacó que son casi mil 600 solicitudes recibidas en toda la entidad, lo que muestra la confianza que tienen los ciudadanos en el Gobierno del Estado.

“La confianza se recupera y se mantiene con hechos que mejoran la calidad de vida, no con vueltas y vueltas que sólo cansan al ciudadano”, reiteró.

El funcionario estatal subrayó que en cuatro años, la gobernadora Claudia Pavlovich ha recorrido cuatro veces el estado, lo que permite mantener la cercanía y atención directa a las familias.

“Lo que importa es la gente y sus necesidades, ya se cumplió el 78 por ciento de compromisos de campaña, y así seguiremos, dando resultados”, puntualizó.

Los tipos de negocios de las beneficiarias van desde ferreterías, abarrotes, productos ortopédicos, distribuidora de calzado y venta de comida, entre otros.

La señora Martha Hernández Saucedo resaltó su agradecimiento por contar con el programa “Soy Pilar”,”si prosperamos nosotros, no sólo prospera nuestra familia, también nuestro país”.

Durante esta visita a Nogales, 50 adultos mayores, beneficiarios del Tiempo al Tiempo, realizaron activación física, como parte de las actividades de este programa.