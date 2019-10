Descarta alcaldesa de Guaymas renunciar

La presidenta municipal de Guaymas, Sara Valle Dessens, aseguró que no renunciará a su cargo pese que siente miedo por la agresión que sufrió la tarde del jueves, cuando un comando armado rafagueó un automóvil de su propiedad estacionado frente de su domicilio, mientras ella al interior de su casa.

En rueda de prensa, la funcionaria municipal comentó que desde hace tiempo se maneja una posible renuncia o revocación de mandato, pero su convicción es seguir en la responsabilidad que le otorgaron los guaymenses.

“Hay gente que está diciendo que me vaya, porque quieren el camino libre a como estaba antes. Esto lo veo como parte de una manera de intimidar y agredir para que uno se acobarde en una situación como esta y que no es para menos, por supuesto tengo miedo, soy madre de familia, madre soltera que veo por mis hijos”, abundó.

Sin embargo, el voto de que le dio mucha gente para ser alcaldesa y que pide resultados es lo que la mantendrá al frente de la administración, abundó.

Ante el ataque recibido y los múltiples acontecimientos violentos registrados en Guaymas, Valle Dessens comentó que seguirá trabajando fuerte, “este tipo de cosas que quieren amedrentarnos y que quieren que nos vayamos y salgamos corriendo, no sucederá de esa manera, tengo el respaldo de los ciudadanos y funcionarios”.

Sin embargo, a raíz de estos acontecimientos reforzará las medidas de seguridad, incluso desde hace tiempo se traslada en vehículo blindado que le prestó el gobierno estatal, comentó.

“Voy a cuidarme como me he cuidado, reforzando la seguridad todavía más, pero ahí vamos a seguir”, recalcó la alcaldesa de Guaymas al subrayar que el día de la agresión estaban dos elementos de su escolta afuera de su casa pero todo ocurrió tan rápido que no identificaron quién o quienes cometieron la acción.

Destacó que la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano habló brevemente con ella el mismo jueves para patentizar su solidaridad; este viernes también se comunicó la senadora Ana Gabriela Guevara, y todavía no ha tenido comunicación con el Presidente de México ni con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo.

En la rueda de prensa, Valle Dessens dio lectura a reflexiones escitas por ella después del ataque armado y aunque no menciona nombres se dirige a quienes la han amenazado en las redes sociales, a quienes quieren traficar y cobrar por una firma en cada documento.

“Tú que tienes en tus manos una concesión de radiodifusión y me agredes constantemente, provocando un clima de violencia… tú que quieres convertir todo lo del ayuntamiento en negocio para tener más y más porque debes mucho, tú que me tienes coraje desmedido porque no tuviste a la altura de las circunstancias”, precisó.

Al salir de la rueda de prensa se trasladaría a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a interponer la denuncia correspondiente

Aunque los hechos ocurrieron en el municipio porteño, la alcaldesa optó por dar rueda de prensa en Hermosillo para que la difusión de la información resultara más amplia y veraz, argumentó que el jueves se manejaron versiones como que ella no se encontraba en su casa al momento de la agresión, que la vivienda estaba abandonada y que era una de las muchas propiedades que posee, lo cual es falso, porque esa casa es la única que posee y habita.