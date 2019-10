Sismo de magnitud 3.4 se registra en Morelos

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó el movimiento telúrico a través de su cuenta de Twitter

Un sismo de magnitud 3.4 se registró este viernes 11 de octubre a las 8:25 horas, con epicentro en Xochitepec, Morelos. Hasta el momento no se reportan afectaciones.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó el movimiento telúrico a través de su cuenta de Twitter.

“SISMO Magnitud 3.4 Loc. 4 km al NORESTE de XOCHITEPEC, MOR 11/10/19 08:25:34 Lat 18.81 Lon -99.20 Pf 5 km”

Qué hacer en caso de sismo

En sus redes sociales, la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca emite recomendaciones sobre qué hacer en caso de sismo.

Antes de un sismo, sugiere prepararse.

-Almacenar alimentos no perecederos y agua

-Revisar las instalaciones de gas y luz

-Identificar las zonas de seguridad

-Organizar y participar en simulacros de evacuación

-Preparar un plan familiar de protección civil

Durante un sismo, la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca sugiere:

-Si estás manejando, estaciónate alejado de edificios altos

-Alejarse de postes, cables y marquesinas

-Cortar el suministro de gas y electricidad

-Conservar la calma y ubicarse en la zona de seguridad

-Alejarse de ventanas para evitar lesiones en caso de que se rompan

Después de un sismo, ¿qué hacer?

-Recuerda que se pueden presentar réplicas

-Mantenerse informado

-No propagar rumores

-Atender las recomendaciones de las autoridades

-Usar el teléfono solo para emergencias

-No encender cerillos ni velas, hasta asegurarse de que no hay fugas de gas

-Revisar las condiciones de su hogar

