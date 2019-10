Que ¡ahora sí! rescatarán parque La Sauceda

Persisten en generar un caos vial los taxistas

Hace tarea Unison en contra de la depresión

No “gastan pólvora en infiernitos” en el Istai

Peca de indolente y vil el gobernador poblano

Que ¡ahora sí! rescatarán a La Sauceda…Por ya ser una promesa muy anunciada, o cantada, como es la de rescatar el abandonado parque recreativo de La Sauceda de esta ciudad capitalina, es que habrá que ver qué tanto hay de cierto, en torno a la enésima buena nueva que diera a conocer al respecto el Secretario de Economía, Jorge Vidal, de que finalmente lo van a reactivar. ¿Será?

Porque en base a lo adelantado por Vidal Ahumada, según esto sería una empresa nacional ubicada en la Ciudad de México, la que estaría haciendo “reverdecer” ese lugar, bajo el concepto de un espacio de recreo más práctico y moderno, que se convertiría en un “pulmón” de este desnaranjado municipio, aún y cuando todavía no tienen definida la inversión que requeriría, por estarse en la fase de proyección.

Aún y cuando lo único que adelantara el funcionario estatal, es que ya hay un despacho de primer nivel que está por presentarle el anteproyecto al Gobierno del Estado, de ahí que el plan sea de que en unos 60 días ya estén en condiciones de destapar o ventilar de manera pública, tanto los detalles de la propuesta, como el consorcio interesado en invertirle a esa área de esparcimiento, bajo una política de ganar ganar.

No obstante que lo que sí se aclarara, es que la apertura no sería a corto plazo, como resultado de que implicaría comenzar la reconstrucción de la estructura total, por la forma en que se le dejara caer, al punto de que ha estado sin uso en los últimos años, con todo y la necesidad que tienen los ciudadanos de puntos de sana diversión como ese, de ahí que terminara como “elefante blanco”, o verde. ¡De no creerse!

En esos términos es que nomás soltara prenda Vidal, eso a petición de esa compañía, previo a un acuerdo pactado con la autoridad estatal, al parecer para que no se les vaya a “enguerar”. Esa es la idea.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Persisten en generar un caos vial los taxistas…Si por la víspera se saca el día, los que todo hace indicar que no se resignan a que ya los rebasó la modernidad, al no aplicar la conocida máxima que dice, ¡renovarse! o morir!, o en su caso eficientarse y dejar atrás los viejos vicios, entre ellos el de “encajarle la uña” al cliente con altas tarifas, son los del gremio de los taxistas. Así el cinismo y abuso.

Y para muestra ahí tienen que los operadores de taxis locales esta semana se sumaron a una manifestación nacional realizada en 19 Estados, así como en la Ciudad de México, para una vez más presionar a las autoridades a que regulen el servicio de traslados por medio de plataformas tecnológicas como Uber o Cabify y Didi, para lo que hicieron un parada sobre el bulevar Hidalgo, provocando un caso vehicular.

Aunado a que supuestamente una comitiva de 300 explotadores de ese negocio sobre ruedas se trasladó a guachilandia para participar en ese movimiento de protesta, a decir del cabecilla del Sindicato de Taxistas de Sonora, un tal Antonio Salazar Magdalena, lo que está de dudarse, porque si quejan de que no les sale ni pa´l gasto, hay que ver quién les financió el viaje a la urbe azteca, por no costar cinco pesos.

Pues la cuestión es que ahora andan tan alzados, o en su caso acelerados, que incluso hablan de que hasta quieren tener acercamiento con el “Pejidente” de la Nación, Andrés Manuel López Obrador, o ya de perdis con la Jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, según esto para que por fin les hagan caso, y a partir de ahí determinar las acciones a seguir, en aras de volver a monopolizar ese mercado. ¡Palos!

Cuando lo cierto es que si les han “ganado el mandado” o a la clientela, es porque no han mejorado la calidad del servicio, y es por lo que la gente ha optado por esas nuevas alternativas, en una era en la que ya están decidiendo en base a la oferta y la demanda, por encima de regulaciones arcaicas o ya muy rebasadas, que sólo habían servido para que tuvieran “el sartén por el mango” y a los usuarios cautivo$.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hace tarea la Unison contra la depresión…Para que vean a que extremo ya está llegado la depresión o desesperación entre la población, ante las presiones de la vida, ahí tienen el dato que aflorara, de que nomás en el Centro de Atención Telefónica de Intervención en Crisis (Catic) del Departamento de Psicología de la Unison, se reciben hasta una veintena de llamadas diarias solicitando atención. ¡Ups!

Lo que explica el porque de acuerdo a las últimas estadísticas dadas a conocer, se calcula que alrededor del 15% de los mexicanos, es decir, 15 de cada 100, padecen problemas emocionales, cuyas casuales generalmente son por motivos familiares, laborales y también relacionados con situaciones existenciales, lo que provoca que las personas puedan llegar al suicidio o a la agresión de la gente. De ese vuelo.

Luego entonces eso deja en claro el porque hoy en día ya se está viendo cada cosa, como el incremento de la violencia intrafamiliar, así como el que sean vistos cada vez con más normalidad, sucesos violentos que antes espantaban a todo mundo, como el que los hijos golpeen a la madre, o que los hermanos se peleen a muerte, así como que se asesine despiadadamente a las esposas, y puras de esas. De ese tamaño.

Es ahí donde radica la importancia de la tarea que está haciendo la Universidad de Sonora (Unison), de la que es rector Enrique Velázquez Contreras, para aportar su granito de arena con la operación del Catic, que crearan hace tres años para orientar a quienes desesperadamente buscan una respuesta a sus problemas que tienen que ver con su existir, y así impedir que atenten contra si vida y la de los demás.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

No “gasta pólvora en infiernitos” el Istai…Quienes han seguido dejando constancia, de que para nada se han detenido a “gastar pólvora en infiernitos”, y mucho menos en politiquerías, por aquello de que dicen que ya se les terminó el plazo, son los del Instituto Sonorense de Transparencia (Istai), del que es comisionado presidente, Francisco Cuevas, por como le han continuado talachando. Así el dato.

Tan es así que en Caborca pusieran en marcha la segunda jornada de capacitación a sujetos obligados de rendir cuentas claras, misma que ya se llevó a cabo en las sedes regionales de Cajeme y Moctezuma, mientras que otra tuvo lugar en Magdalena, y una más en Agua Prieta, para del 15 al 24 del presente mes de octubre cerrar con cuatro eventos más en esta Capital. Ni más ni menos.

Así de chicoteados y afanosos dicen que se les ha visto a Cuevas Sáenz y el resto de los comisionados, como son Arely López Navarro y Andrés Miranda, como lo constatara el alcalde caborquense, Librado Macías, en la capacitada que les dieran a los servidores públicos de esa ciudad, y de los ayuntamientos de Altar, Átil, Sonoyta, Oquitoa, Pitiquito, Puerto Peñasco, San Luis R.C., Trincheras y Tubutama.

Al ser una orientada en la que los exhortaron a ser cuidadosos con lo que es el manejo de la información calificada como restringida, para que al solicitante le quede más claro que ni el agua, el por qué no pueden acceder a ella, pero que sin que se le cause la impresión de que se la están negando por opacidad, o porque se oculta algo, partiendo de la incredulidad que ya hay entre ciudadanía, y con sobrada razón.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Peca de indolente y vil gobernador poblano…Ahora que se llegó al grado de que al “Presi”, Manuel López Obrador, le pidieran hasta una constancia médica y psiquiátrica para checar como está “de la tatema”, del que más bien deberían de verificar la condición mental, es del inhumano gobernador poblado, Miguel Barbosa, por la imprudencia y vileza en la que acaba de incurrir. ¡Tómala!

Eso por como el cruel e insensible de Barbosa Huerta se pusiera a decir o despotricar, que él ganó la elección en el 2018 en Puebla, pero que se la robaron sus adversarios políticos y es por lo que “Dios los castigó”, en alusión a la ex gobernadora, Martha Erika Alonso, y su esposo Rafael Moreno Valle, que el pasado 24 de diciembre murieran en un accidente, al desplomarse el helicóptero en que viajaban.

No en balde es que a Miguel “le ha llovido en su milpita”, y no es para menos, por como se pasara de lengua, en el marco del I Informe de la presidenta municipal de Huejotzingo, Angélica Alvarado, que es donde aprovechara los reflectores para exhibir la clase de personas que es, por a todas luces ser de esos que son de una calaña que no se detienen ante nada, por carecer de los más mínimos escrúpulos.

Es por lo que no les extrañe, que al igual como lo hicieron con AMLO, hay quienes también pudieran recurrir al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), para que mediante la solicitud de exámenes se haga público el cómo está de la cabeza Barbosa Huerta, por no ser normal el que alguien salga con esas barrabasadas que llegan a la ofensa. ¡Ñácas!

Ya que como dijera Andrés Manuel, de que ¡no se miden!, sí que Manuel no se midió, al no respetar ni la memoria de los muertos, además de involucrar al Creador en grillas, de ahí que no tenga perdón, por lo que en su caso le podrían pedir más que un análisis general de orina y de química sanguínea, para ver si no tiene algo más que enfermedades degenerativas, por como “le patinara”. ¡Vóitelas!

Correo electrónico: [email protected]