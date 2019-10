Respalda Beatriz Müller a gobernadora Pavlovich

Los archivos son mucho más que un pilar de la historia contada, son un pilar de la democracia, de ahí la necesidad de respetar y fomentar su conservación, destacó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano al inaugurar, junto a Beatriz Gutiérrez Müller, presidenta de la Coordinación Nacional de la Memoria Histórica y Cultural, el primer Foro de Archivos Históricos de Sonora.

La gobernadora Pavlovich y Beatriz Gutiérrez Müller recorrieron el templo de Nuestra Señora de la Purísima Concepción, donde atestiguaron el paso de la historia, y cómo le da sustento histórico a la población de Caborca desde su fundación, siendo escenario también de la defensa del territorio nacional en abril de 1857.

“A medida que nos convertimos en una sociedad que depende de grandes cantidades de información para la toma de decisiones, la calidad de los archivos recupera su importancia e influencia en la vida económica, política y social de nuestro país, por eso me parece una gran idea que este evento se lleve a cabo” manifestó Pavlovich Arellano.

Por su parte, Beatriz Gutiérrez Müller, presidenta de la Coordinación Nacional de la Memoria Histórica y Cultural, ofreció una conferencia magistral sobre la importancia de documentar el diario acontecer y tener en cuenta la historia para atender las problemáticas del presente; ahí reconoció a la gobernadora Pavlovich por su temple y dedicación para ejercer la función pública.

“En particular y quiero hacer esta digresión porque Claudia es mujer y yo quiero apoyarte, quiero apoyarte porque ser mujer en este país y ser una mujer política como tú, implica mucho trabajo, mucho esfuerzo, las mujeres no tenemos el camino tan fácil como lo tienen los hombres, lo tenemos más difícil pero creo que tú has logrado imponer con tu fuerza y tu vigor el temple que caracteriza a las mujeres y yo desde aquí y conste que no somos de una misma orientación, te apoyo, lo admiro como tu tocaya, en la Ciudad de México porque las mujeres no necesitamos gritar a los cuatro vientos que lo somos o que podemos, lo hacemos muchas veces desde un estilo mucho más callado, pero somos la mitad del mundo y silenciosamente algunas otras con más fuerzas estamos empujando a que esa equidad esté presente en la vida de todos, gracias Claudia”, expresó Gutiérrez Müller, esposa del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

En este primer Foro de los Archivos de Sonora, Beatriz Gutiérrez Müller señaló que para la preservación de la historia y la conformación de los archivos, es necesario tomar en cuenta la experiencia y sabiduría de los pueblos indígenas, ya que al haberse establecido desde mucho tiempo atrás, son maestros en recuperar y mantener vivo el pasado para conocer la ruta del presente y el porvenir, y pidió que se tome en cuenta lo que enseñan los grupos originarios de Sonora que comparten territorio y país con Estado Unidos.

“Son una nación de mexicano-estadounidenses como grupo, una nación como Yaquis que aprendamos de ellos México y lo segundo, que no olvidemos los países o culturas o pueblos que olvidan de dónde vienen como dice el dicho, es muy probable que repitan lo que ya les pasó”, reiteró.

Durante el Foro de Archivos Históricos de Sonora “La Memoria de los Pueblos”, que busca destacar la importancia de la preservación de los archivos históricos que hay en la entidad, fomentar el marco normativo y enriquecer las políticas públicas para la conservación del patrimonio documental mediante la colaboración académica e institucional, la gobernadora Pavlovich dijo que se presentó al Congreso del Estado una Ley de Archivos armonizada con la Ley Federal, para que todos puedan sumar cada archivo, convirtiéndolos en el centro de identidad colectiva

En la celebración del Foro, miembros de la etnia Tohono O´odham celebraron un ritual de bendición para los asistentes al evento, con el cual les dieron la bienvenida a su territorio y agradecieron su presencia e interés por preservar la memoria histórica.