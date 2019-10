“Siguen regándola” con lo del derrame

“Dejan tirada” obra acuática sin avisar

Coinciden “Gober” y la Primera Dama

Son profesores “garbanzos de a libra”

“Siguen regándola” con lo del derrame…La que sí que ha quedado en puras promesas de político en tiempos de campaña, es la propuesta de remediación del tóxico derrame al Río Sonora provocado hace cinco años por la mina Buenavista del Cobre del Grupo México, como lo confirma la enésima manifestación que hicieran los habitantes de Ures ante el Congreso del Estado. De ese pelo.

Pero ahora sí que ya todo puede esperarse en torno a ese incumplimiento alrededor del considerado como el “píor” desastre ecológico minero más grande en la historia de México, si se toma en cuanta que hasta el mismo “Pejidente” de la Nación, Andrés Manuel López Obrador, no ha pasado de las meras buenas intenciones, a la hora de obligar a los causantes de esa regazón para que corrijan los daños. ¡Palos!

Tal como lo comprueba el que una y otra vez haya dicho que mandaría a checar el dato al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Manuel Toledo, pero en la realidad ha sido una auténtica “tomada de pelo”, por como hasta la fecha sigue sin venir a hacer una inspección, con respecto a la condición que guarda esa zona serrana afectada por dicha fuga de miles de litros de ácido sulfúrico.

De ahí el porque es que por chochorrocienta ocasión los ciudadanos de esa región que exigen que le pongan remedio a esa contaminación, una vez más exigieron la intervención de la Cámara de Diputados para que actúen como mediadores y que así el gobierno federal cumpla con los compromisos contraídos, porque aunque parezca mentira, pero es hora de que no les han resuelto ni lo más elemental. ¡Tómala!

Como lo refleja el que nuevamente hicieran una reseña de las exigencias que todavía están pendientes, como es la instalación de plantas potabilizadoras de agua, así como la construcción de un hospital para la atención médica de las personas que resultaran enfermas por el agua contaminada y la auditoría de los recursos del Fideicomiso Sonora de $2 mil millones de pesos, que se creara para resarcir los estragos.

Y es que aunque se supone que era dinero suficiente para que se subsanaran todas esas necesidades, incluidas las indemnizaciones a los pobladores, lo cierto es que a la hora de la hora les salieron con que a Chuchita la bol$earon, al solamente ejercerse mil 200 millones de pesos, restando $800 “melone$”, pero sin que se supiera dónde quedaron, a pesar de los requerimientos aún latentes y sin resolver.

Lo que explica del porque han continuado las protestas, después de que no únicamente no han podido reactivar “al cien” la actividad económica por esas latitudes, sino que además reportan que en los dos últimos años se han incrementado los casos de cáncer, así como padecimientos en la piel y enfermedades gastrointestinales, entre otras, del ahí el porque se hayan vuelto a “levantar en armas”.

Luego entonces de milagro es que no se le aparecieron para manifestársele a la esposa de López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, en la visita que ayer hiciera a Caborca para participar como conferencista en el Foro de los Archivos Históricos de Sonora, en su calidad de presidenta de la Coordinación Nacional de la Memoria Histórica y Cultural, por lo que así estuvo el riesgo que corriera con su asistencia. ¡Pácatelas!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

“Dejan tirada” obra acuática sin avisar…Quienes terminaron “haciéndola de agua”, con la obra de rehabilitación del colector sobre el Paseo Río Sonora, frente al fraccionamiento Villa Bonita, son los de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), de la que es titular Sergio Rafael Rochín Valdenebro, por como la dejaran inconclusa por la falta de dinero, con lo que rayaron en la irresponsabilidad. ¡Ñácas!

Si se analiza que tuvieron que ser los vecinos de ese sector quienes los sacaran a flote, por como dejaran esos trabajos “tirados” desde el pasado 15 de septiembre, porque lo que son ellos no dijeron nada, para finalmente salir con que por el alza de los costos en los materiales y el proyecto en general, que se les encareció en la mitad del precio inicial, que era de $3 millones de pesos, es que no pudieran concluirlos.

O séase que el mencionado cambio de tubería, que es de más menos 108 metros lineales, lo dejaron con un avance del 85%, como consecuencia de que no pudieron sufragar el más de millón y medio de pesos que se les disparara de más, derivado de que eran recursos provenientes del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), y que en base a las reglas de operación no puede modificarse. De ese tamaño.

Es por eso que al no poder hacerle frente a ese incremento, que a la fácil los de la Conagua optaran por traspasarle esa reparación acuática a los de Agua de Hermosillo (Aguah), los que por voz del director de Alcantarillado y Saneamiento, Miguel Ángel Santana Corrales, se comprometieron a reanudar esas retrasadas obras que iniciaran en julio, y debieron haber terminado a principios del mes de la patria.

No obstante y que al parecer de entre los operadores de ambas dependencias no se hace uno, por como a pesar del compromiso de la continuación de reposición del citado conducto del drenaje por parte de los de Aguah, simplemente no los habían reanudado, con los consabidos trastornos que le siguen causando a los moradores de ese punto de la ciudad, sobre todo en las llamadas “horas pico” o de más tráfico vehicular.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Coinciden “Gober” y la Primera Dama…Y de cara a lo que será su Cuarto Informe de Gobierno del próximo domingo, la que sigue dando resultados, es la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, haciendo valedero su eslogan de que Trabajo llama Trabajo, como lo pusiera de manifiesto con la gira que acaba de realizar por Sahuaripa, con la que le llevó beneficios a la población. De ese vuelo.

Pues entre otras cosas Claudia entregó apoyos a productores agropecuarios, un autobús escolar, además de la Casa de los Abuelos y atestiguó la inauguración de un Banco Azteca, de ahí que en compañía de la alcaldesa sahuaripense, Delia Berenice Porchas García, es que ponderara que trabajando unidos, Gobierno del Estado y municipios, es como se seguirá fortaleciendo a Sonora y la ciudadanía. Ni más ni menos.

De tal forma que en esos términos estuvo “el baño de pueblo” que se diera Pavlovich Arellano, por la forma en que recorriera las calles y comercios de esa localidad, ya que vestida de manera informal o con mezclilla, convivió con los vecinos, de los que escuchó de primera mano sus problemáticas, en lo que les hacía la asignación oficial de las obras concretadas y hasta la citada sucursal bancaria. ¿Cómo la ven?

Casi por nada es que la “Gober” señalara que “las cosas no nos caen del cielo”, sino que son producto de la chamba, que es por lo que los exhortara a trabajar en unión, sobre todo al prometerle a los agricultores de por esos rumbos, que en las venideras semanas iniciarán con los trabajos de rehabilitación de los Canales Derivadora Santo Tomás, con lo que se beneficiará a quienes trabajan más de mil hectáreas.

Ya con la aviada por el estilo hizo la entrega de un camión, como parte del programa Movilidad y Vehículos Escolares Rurales (Moveer), que promueve la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), para trasladar al estudiantado de las comunidades de Guisamopa, Cajón de Onapa, El Valle de Tacupeto, Santo Tomás, Sehuadéhuachi y La Mesita, y así asegurarles el que lleguen a tiempo a sus clases. Así el acierto.

Y para quien dude que la Mandataria Estatal nomás no para, para muestra está el que ayer ya se le viera por rumbos de tierras caborquenses, para junto con Beatriz Gutiérrez Müller, la dueña de las quincenas del Ejecutivo Federal, o Manuel López Obrador, y presidenta de la Coordinación Nacional de la Memoria Histórica y Cultural, inaugurar el primer Foro de Archivos Históricos de Sonora. ¡Órale!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Son profesores unos “garbanzos de a libra”…Está visto que en el que sigue habiendo “garbanzos de a libra”, es en el sector educativo, y para prueba está el que esta vez tres profesores del nivel Básico recibieran reconocimientos por obtener un segundo lugar y menciones honoríficas en el “Premio ILCE a las prácticas docentes innovadoras en Iberoamérica y El Caribe”. A ese grado.

Por lo que así está “la palomita” internacional que obtuvieran los docentes, María Elena León Duarte, Wenceslao Verdugo Rojas y Guadalupe Monge Ramírez, en lo que fuera la segunda edición del Premio Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE), en el que participaron maestros de 15 países, quienes presentaron 517 proyectos en las tres categorías que integran ese concurso. ¡Qué tal!

Razón por la cual es que el mandamás de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), Víctor Guerrero González, les pusiera “una estrellita” por ese trabajo de excelencia con el que pusieran muy en alto el nombre del Estado, al lograr esas distinciones que le vienen a sumar a la calidad educativa que se imparte en los ámbitos de Preescolar, Primaria y Secundaria, que por algo cuyo promedio ha ido a la alza.

Porque León Duarte, de de la Secundaria General No. 4 “Prof. Rubén A. Gutiérrez Carranza”, obtuvo el segundo lugar en la Categoría 2, que es “Diseño y producción de recursos educativos digitales innovadores”, con la propuesta “Tecnología y ciencia con la Realidad Virtual”, que consiste en elaborar un prototipo simple de gafas de realidad virtual para reproducir contenido educativo. De ese tamaño.

