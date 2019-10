Proponen poner muy cámaras a guarderías

Proponen poner muy cámaras a guarderías…Y cuando se suponía que era algo que ya existía por “de faol”, pues resulta que no es así, como es el que las guarderías cuenten de manera obligatoria con cámaras de vigilancia, como una medida de seguridad adicional para prevenir el posible maltrato infantil, a partir de todo lo que ya ha pasado en esos centros de “cuidado”. De ese pelo.

Al ser una deficiencia que se pusiera al descubierto, a raíz de la propuesta de reforma que presentara ante el Pleno del Congreso del Estado la diputada, Diana Platt Salazar, para que una vez aprobadas algunas adiciones a la Ley 5 de junio, la cual regula la Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, esa disposición sea una obligación. ¿Cómo la ven?

Porque resulta ser que lo que hoy en día pasa al interior de esas estancias infantiles, en el interior se queda, sin que haya evidencia de los excesos que puedan cometerse contra los infantes, con todo y que ya han aflorado casos en los que han muerto por presuntos ahogamientos, y no se diga el que hubieran sido agredidos por otros compañeros, además de sufrir supuestas “caídas” que nunca son esclarecidas. ¡Zaz!

Es por eso de la relevancia de esa iniciativa, que demuestra el como hasta ahora se habían quedo cortos, en cuanto a la regulación de esos establecimientos en los que cuidan niños, partiendo de las legislaciones que se han hecho, derivado del trágico incendio ocurrido en el 2009 en esta Capital, en el que murieran 49 peques, y que es por lo que se han creado mecanismos preventivos en todos los sentidos. ¡Ajá!

Con ese fin es que Platt Salazar propusiera que “ se pongan muy cámaras” en esos centros y coloquen equipos tecnológicos para la captación o grabación de imágenes y sonido, para tener monitoreadas sus actividades y que sirvan como una evidencia, en caso de registrarse alguna contingencia, o irregularidad contra los chiquillos y chiquillas ahí atendidos, por en la actualidad no existir ese sistema. ¡Palos!

En lo que es una reformada que contemplaría 90 días para que las instalen y pongan a funcionar, además de incluir las respectivas sanciones para los changarros de ese tipo que no lo hagan, porque de lo que se trata es de garantizarle a la niñez que tiene la necesidad de esa atención, el que estén albergados en lugares cada vez más seguros, con la finalidad de evitar más tragedias. ¿Qué no?

Eso bajo la visión de que no pueden esperarse a que sigan sucediendo más de esos lamentables hechos en perjuicio de los pequeños, cuando puede hacerse algo al respecto, en aras de continuar eficientando y perfeccionando los esquemas preventivos, pero que a todas luces no han sido suficientes, y para prueba está el que quedara evidenciado el que no operan con esas monitoreada que son elementales o básicas.

Por fin descongestionarán tráfico vehicular…El que sí que dejará de ser un dolor de cabeza extra para los hermosillenses, principalmente para los que viven en el sector Poniente, es el tramo del bulevar Colosio y Quintero Arce, que estaba cerrado desde agosto pasado por el cambio de un colector sanitario, que abarcaba hasta el bulevar Solidaridad, y es que fin ayer ya lo abrieron a la circulación.

Y es que no lo pudieron haber hecho en mejor momento, como es previo al juego inaugural que sostendrán Los Naranjeros de Hermosillo contra Los Mayos de Navojoa en el Estadio Sonora el próximo sábado, al iniciar la Liga Mexicana del Pacífico, ya que con el aumento del tráfico vehicular que eso provocará, se habría agravado el caos vial que de por sí ya se registraba por esa transitada rúa. ¡Tómala!

Al dársele el cerrojazo final a esos trabajos que comenzará en diciembre del 2018 la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur), como parte de un paquete de obras para rehabilitar esa conducción de drenaje, con una inversión de 37 millones de pesos provenientes del Fondo Minero, de ahí que ahora ya solamente falten labores de recarpeteo y detallado, que estarán a cargo del Municipio.

En una terminación que fuera confirmada por el director de Ejecución de Obra de la Sidur, Gerardo Togawa Espinoza, a pesar de tenían proyectado concluirla a principios de septiembre pasado, pero como consecuencia de la suspensión de los recursos presupuestados, así como las lluvias y falta de material por instalar, es que se retrasaran a ese punto, o todo ese tiempo, de casi un mes. ¡Vóitelas!

Sin embargo todo hace indicar que con la conclusión de la reposición de esa línea de desagüe de las aguas negras, ya pasarán a la historia las apariciones de los socavones u hoyos que reiteradamente se presentaban en el pavimento de esa vialidad y en los que hasta carros llegaron a caer, que es lo que quieren suponer, por como renovaran la tubería que ya había cumplido su periodo de vida. ¿Será?

Reconocen a “Gober” por la Megarregión…La que vaya que ha seguido siendo reconocida por propios y extraños, y más allá de las fronteras, en la víspera de lo que será su Cuarto Informe de Gobierno el venidero domingo, es la gobernadora Claudia Pavlovich, y para prueba está como el modelo de la Megarregión Sonora-Arizona recibiera el premio Roger Kaufman 2019 en Washington. ¡Qué tal!

Así estuvo la distinción para Pavlovich Arellano y su homologo arizonense, Doug Doucey, por parte de la Sociedad Internacional para la Mejora Continua ISPI (International Society for Performance Improvement), por esa forma de colaboración en la categoría de Impacto Social, que reconoce las fortalezas de ambos Estados para convertirlos en una región mucho más atractiva para la inversión.

O séase que así está ese reconocimiento que les están haciendo, y que acudiera a recibirlo en representación de la Mandataria, la jefa de la Oficina de Ejecutivo Estatal, Natalia Rivera, por como de la unión han hecho la fuerza, al construir una amistad que ha atravesado la frontera binacional, dejando atrás las diferencias, en aras de privilegiar las coincidencias. De ese vuelo.

Como lo pusiera de manifiesto el que con todo y la renegociación del Tratado de Libre Comercio, aunado a las disputas por problemáticas migratorias, así como desacuerdos entre ambos gobiernos federales, la Megarregión se ha edificado en base al diálogo, entendimiento, cooperación y unidad, de ahí el porque en la actualidad ya sean como uno solo, en las diferentes temáticas de beneficio mutuo.

De tal forma que Claudia ya tendrá más que contar o informar, como resultado de esa alianza internacional que les están avalando y que exhibe que no ha tenido límites a la hora de buscar beneficios extras para los sonorenses, incluso en el extranjero o ámbito internacional, y ahí están los beneficios a la vista, como lo denota esa deferencia que le hicieran en la ciudad capitalina de los Estados Unidos.

Por cierto que para hoy “juebebes” a media mañana se está convocando a una conferencia de prensa, en la que anunciarán lo que será la próxima reunión del 60 Aniversario de la Comisión Sonora-Arizona, a celebrarse en Hermosillo, en la que intuyen que muy seguramente que “echarán la casa por la ventana”.

Sí pagarán las llantas dañadas por los baches…Quien confirmó la buena nueva, es la alcaldesa Celida López Cárdenas, al darle forma al programa que denominaran “Porque cumples, te cumplimos”, con el que le responderán a los ciudadanos por los daños que sufran en sus llantas al caer en un bache, por ser una manera de corresponder por el mal estado en que están la mayoría de las calles.

No en balde es que Célida Teresa diera más pelos y señas del de a cómo operará ese plan de rescate llantero por parte del Ayuntamiento naranjero, ya que sólo beneficiará a los que estén al corriente en el pago de sus impuestos en Tesorería Municipal, así como en Agua de Hermosillo, además de tener vigente su licencia de conducir y placas de circulación., ya que después de eso no habrá mayores “viríguaciones”.

Para ese efecto al momento en que ocurra un percance el afectado deberá marcar al 911 y pedir el auxilio de una unidad de Tránsito para que levante el correspondiente parte y tomar evidencia fotográfica y video del hecho, y ya con esos elementos de prueba el siguiente pasó será el llamar al operador de programa, al celular 6624 199821, para conveniar la reparación o reposición del neumático. Así de fácil.

Aunque es una ayuda que no aplicará para conductores foráneos, de transporte público en cualquiera de sus modalidades, de carga pesada o maquinaria de construcción, tampoco para taxistas, Uber o de otras plataformas electrónicas, ni vehículos de procedencia extranjera o “chocolates”, en lo que es una modalidad que se presentará en la próxima reunión de Cabildo para hacerla oficial y se autorice la “lana”.

Pero para quien dude el como hasta las principales vialidades ya están muy peligrosas por tanto bache, ahí tienen el que caso del motociclista que acaba de caer en uno y saliera disparado, estrellándose contra el pavimento, y resultado fracturado, cual es el caso de Rubén, de 52 años, en hechos ocurridos en el cruce de los bulevares Jesús García Morales y Antonio Quiroga, por lo que a ese grado ya está la cosa.

