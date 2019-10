Rompe límites ataque armado a auto de alcaldesa de Guaymas

Vaya manera de complicarse más la situación de inseguridad que impera en la región de Guaymas y el municipio rielero de Empalme, en donde este jueves la cosa se puso “color de hormiga”, sobre todo, ante el ataque armado al auto de la alcaldesa porteña, Sara Valle Dessens, a unos metros de su casa, donde se contabilizaron 50 casquillos de 223 milímetros.

De acuerdo con los primeros reportes surgidos tras el ataque, desde hace varios días la alcaldesa dejó la casa familiar en la colonia Las Villas, precisamente ante el repunte de hechos delictivos, sin embargo, la tarde de ayer había llegado al lugar bajo un fuerte operativo de seguridad y por fortuna, las balas no lesionaron a ninguna persona.

Cabe señalar que no ha trascendido que Valle Dessens haya recibido amenazas directas de delincuentes, sin embargo el hecho de las mantas que han aparecido en varios sectores, es más que suficiente para resguardar su integridad física y la de sus dos hijos, que habitan con ella, sobre todo ante este hecho totalmente inédito.

Antes, durante la mañana en Empalme, frente a las instalaciones de un plantel Conalep, fue lanzado el cuerpo “entamalado” de un hombre, a cuyo costado dejaron un narcomensaje, en una muestra más de la impunidad que existe en ese sector, el cual llevaba una lista de nombres y minutos después uno de los enlistados fue ejecutado en Guaymas.

En los últimos días, la zona de Guaymas y Empalme se la ha llevado bajo la constante implementación de “códigos rojos”, sin que se logre dar con delincuentes de peso, lo que denota que las autoridades han sido superadas ante los grupos delictivos que prácticamente son los que imponen su ley en la región.

Ante ello, insistimos ¿de qué sirve la Guardia Nacional? Supuestamente sería la solución a los problemas de inseguridad, y sin embargo, no hemos visto ningún control de grupos delincuenciales, sino al contrario, éstos han avanzado y ganado el dominio del territorio… El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, tiene la palabra.

Beatriz Gutiérrez da espaldarazo a la gobernadora Claudia Pavlovich

Quien tuvo un gran reconocimiento o espaldarazo por parte de la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, la historiadora Beatriz Gutiérrez Müller fue la gobernadora Claudia Pavlovich, durante la inauguración del primer Foro de Archivos Históricos de Sonora, efectuada en el municipio de Caborca, llamado “la perla del desierto”.

La presidenta de la Coordinación Nacional de la Memoria Histórica y Cultural del gobierno mexicano, expresó su apoyo a la mandataria sonorense y reconoció que ser mujer política implica mucho trabajo y esfuerzo, ya que las féminas en la actividad tienen un camino difícil.

“Creo que tú has logrado imponer con tu fuerza y tu vigor el temple que caracteriza a las mujeres y yo desde aquí y conste que no somos de una misma orientación, te apoyo, lo admiro como tu tocaya, en la Ciudad de México porque las mujeres no necesitamos gritar a los cuatro vientos que lo somos o que podemos, lo hacemos muchas veces desde un estilo mucho más callado, pero somos la mitad del mundo y silenciosamente algunas otras con más fuerzas estamos empujando a que esa equidad esté presente en la vida de todos, gracias Claudia”, de ese tamaño el reconocimiento a la mandataria sonorense.

Y no crea que el reconocimiento es gratuito, sino resultado del trato igualitario que ha otorgado Pavlovich Arellano ante las autoridades de todos los partidos políticos con pleno respeto a su ideología y con la intención de sacar adelante a Sonora.

Por cierto fue evidente que entre Pavlovich Arellano y Gutiérrez Müller, existe una buena química, porque ambas son mujeres luchadoras que han trabajado arduamente para obtener resultados y que su altura de miras está mucho más allá de colores e ideologías.

