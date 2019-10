Entrega gobernadora apoyos en Sahuaripa

La mandataria Claudia Pavlovich, junto a la senadora SylvanaBeltrones, entregó estímulos a productores, así como un autobús escolar, atestiguó la inauguración de una sucursal bancaria y visitó la Casa de los Abuelos

Al iniciar su quinta vuelta por todo el estado, en el marco de las actividades de Trabajo llama Trabajo, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano realizó una intensa gira de trabajo por Sahuaripa, donde entregó apoyos a productores agropecuarios, un autobús escolar, la Casa de los Abuelos y atestiguó la inauguración del Banco Azteca, el cual beneficiará a la población de la región.

Acompañada por SylvanaBeltrones Sánchez, senadora de la República; Miguel Pompa, secretario de Gobierno; y Delia Berenice Porchas García, alcaldesa de Sahuaripa, la mandataria estatal indicó que trabajando unidos, Gobierno del Estado y municipios, es como se seguirá fortaleciendo a Sonora y beneficiando a más sonorenses.

En el recorrido entregó apoyos a productores de la región, a través del programa de concurrencia con las entidades federativas, además de otorgar en comodato un tractor tipo oruga al ayuntamiento de Sahuaripa y se comprometió a iniciar en las próximas semanas con los trabajos de rehabilitación de los Canales Derivadora Santo Tomás, que beneficiará a productores de mil hectáreas, resaltando que con el trabajo en conjunto se apoya al desarrollo de la entidad.

“Eso es lo importante, que todos trabajemos unidos, pero la única forma que también tenemos de trabajar unidos es generar confianza, que ustedes tengan confianza y de esa manera también trabajemos todos en equipo para sacar adelante nuestro trabajo, porque sin duda trabajo llama trabajo, no hay otra, las cosas no nos caen del cielo”, manifestó.

PavlovichArellano entregó un autobús escolar, a través del programa Movilidad y Vehículos Escolares Rurales (Moveer), en beneficio de las comunidades de Guisamopa, Cajón de Onapa, El Valle de Tacupeto, Santo Tomás, Sehuadéhuachi y La Mesita.

Asimismo, inauguró la Casa de los Abuelos, para cumplir con su palabra de habilitar instalaciones de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) donde se ubica esta casa en beneficio de los adultos mayores de la comunidad; además supervisó la rehabilitación del Centro de Salud de Sahuaripa.

“Nosotros somos un reflejo de una sociedad que le responde a nuestros adultos mayores, que no los olvida, que está pendiente de ellos, porque eso es lo que tenemos que hacer por lo mucho que ustedes nos han dado durante muchísimo tiempo”, aseguró.

PavlovichArellano, atestiguó la inauguración del Banco Azteca, y reconoció la importante gestión de la senadora SylvanaBeltrones Sánchez para la llegada de esta banca, la cual beneficiará de gran forma a los pobladores de la región, principalmente de los municipios de Sahuaripa, Bacanora y Arivechi.

La senadora de la República por Sonora, SylvanaBeltrones Sánchez agradeció el apoyo de la gobernadora Pavlovich y resaltó la importancia de la llegada de la institución aSahuaripa, ya que promueve el desarrollo de la región y beneficia en gran medida, con sus transacciones, a los pobladores de la comunidad.

Durante su gira de trabajo por Sahuaripa, la gobernadora Pavlovich recorrió las calles y comercios de esta comunidad, donde convivió con los vecinos.