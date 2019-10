Habitantes de la Sierra Alta reciben apoyos de la Gobernadora Pavlovich

Al iniciar su quinta vuelta por todo el estado, en el marco de las actividades de Trabajo llama Trabajo, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano realizó una intensa gira de trabajo por Sahuaripa, donde entregó apoyos a productores agropecuarios, un autobús escolar, la Casa de los Abuelos y atestiguó la inauguración del Banco Azteca, el cual beneficiará a la población de la región.

Acompañada por Sylvana Beltrones Sánchez, senadora de la República; Miguel Pompa, secretario de Gobierno; y Delia Berenice Porchas García, alcaldesa de Sahuaripa, la mandataria estatal indicó que trabajando unidos, Gobierno del Estado y municipios, es como se seguirá fortaleciendo a Sonora y beneficiando a más sonorenses.

La titular del Ejecutivo Estatal entregó apoyos a productores de la región, a través del programa de concurrencia con las entidades federativas, además de otorgar en comodato un tractor tipo oruga al ayuntamiento de Sahuaripa y se comprometió a iniciar en las próximas semanas con los trabajos de rehabilitación de los Canales Derivadora Santo Tomás, que beneficiará a productores de mil hectáreas, y añadió que con el trabajo en conjunto se apoya al desarrollo de la entidad.

“Eso es lo importante, que todos trabajemos unidos, pero la única forma que también tenemos de trabajar unidos es generar confianza, que ustedes tengan confianza y de esa manera también trabajemos todos en equipo para sacar adelante nuestro trabajo, porque sin duda trabajo llama trabajo, no hay otra, las cosas no nos caen del cielo”, manifestó.

La gobernadora Pavlovich entregó un autobús escolar, a través del programa Movilidad y Vehículos Escolares Rurales (Moveer), en beneficio de las comunidades de Guisamopa, Cajón de Onapa, El Valle de Tacupeto, Santo Tomás, Sehuadéhuachi y La Mesita.

La mandataria estatal inauguró la Casa de los Abuelos, para cumplir con su palabra de habilitar instalaciones de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) donde se ubica esta casa en beneficio de los adultos mayores de la comunidad; además supervisó la rehabilitación del Centro de Salud de Sahuaripa.

“Nosotros somos un reflejo de una sociedad que le responde a nuestros adultos mayores, que no los olvida, que está pendiente de ellos, porque eso es lo que tenemos que hacer por lo mucho que ustedes nos han dado durante muchísimo tiempo”, aseguró.

La gobernadora Pavlovich atestiguó la inauguración del Banco Azteca, y reconoció la importante gestión de la senadora Sylvana Beltrones Sánchez para la llegada de esta banca, la cual beneficiará de gran forma a los pobladores de la región, principalmente de los municipios de Sahuaripa, Bacanora y Arivechi.

La senadora de la República por Sonora, Sylvana Beltrones Sánchez agradeció el apoyo de la gobernadora Pavlovich y resaltó la importancia de la llegada de Banco Azteca a Sahuaripa, ya que promueve el desarrollo de la región y beneficia en gran medida, con sus transacciones, a los pobladores de la comunidad.

“Los servicios financieros que se están dando el día de hoy, benefician a las familias, a las amas de casa, a los empresarios, benefician a una región, a varios municipios, cortan brechas y hacen que haya crecimiento en toda la región”, manifestó.

Deben renunciar los legisladores barbajanes que no respetan a la ciudadanía

Si antes la política era lo peor de la sociedad, ahora con estos senadores y diputados federales se fueron hasta el sótano. Es una vergüenza tener a estos legisladores como representantes del pueblo con ese vocabulario tan bajo y ofensivo con sus mismos compañeros y compañeras. Estos “servidores públicos” deberían de renunciar antes de que alguna empresa de esas que realizan encuestas le pidan la opinión a la ciudadanía para saber si abandonan o se quedan en las cámaras.

Estos males son contagiosos y en la Cámara de Diputados local ha habido intento de este tipo de bajezas, pero hasta ahora las cosas no han pasado a mayores. En el congreso de la Unión ya practican las malas palabras para ofenderse entre los legisladores y hasta se acusan de “lavado” de dinero, sin tener un sustento para ellos. No sé quién debería de poner orden, podría ser la ciudadanía con una votación abierta entre la ciudadanía, o, que renuncien para no llegar a eso.

Los senadores y diputados federales ya saben quiénes son los legisladores barbajanes y corrientes que no respetan a la ciudadanía, menos a sus compañeros de cámara, ni siquiera a las damas…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerden, en política no hay amigos, solo compromisos