Hace ISAF 4 mil observaciones a municipios

La Comisión de Fiscalización tiene como fecha límite el 15 de octubre para presentar en el Pleno del Congreso del Estado el informe sobre la revisión de las Cuentas Públicas del Gobierno del Estado y de los 72 municipios, las cuales arrojaron 167 y 4 mil observaciones, respectivamente, al momento que el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) entregó los documentos a los diputados.

Al respecto, Jesús Ramón Moya Grijalva, auditor mayor del ISAF, consideró que seguramente a estas fechas han sido solventadas algunas observaciones por sus equipos de auditorías, de ser así el número de señalamientos será menor.

El pasado 30 de agosto, el ISAF entregó el informe de la revisión de la Cuenta Pública Estatal y de los 72 informes de la Cuenta Púbica Municipal, más de dos mil documentos individuales para los integrantes de la Comisión de Fiscalización.

“Me han estado haciendo solicitudes de información distintos diputados para efectos de completar su análisis. Los diputados requieren un poquito más de detalle y apoyo para efectos de identificación de esa información, pues son más de dos mil documentos entregados”, argumentó el auditor mayor.

Es una información muy amplia y en algunos casos requieren de una ubicación específica de los datos contenidos en la Cuenta Pública, puntualizó.

Entre las principales inquietudes de los legisladores destacan los puntos relacionados con la deuda pública, como su sustento y la aplicación, abundó.

En comparación a la Cuenta Pública del 2017, los 72 municipios presenta números similares en observaciones; en tanto, la Estatal elevó un poco el número, el año anterior fueron 142 y en el 2018 son 167, relacionadas con control interno, la Ley de Contabilidad, disciplina financiera, pero en obras pública disminuyeron considerablemente las observaciones, destacó.

Solventarán observaciones

La Secretaría de la Contraloría General del Estado confía en solventar en tiempo y forma las 167 observaciones que arrojó la revisión de la Cuenta Pública Estatal correspondiente al ejercicio fiscal 2018, las cuales son administrativas y no de daño patrimonial, dijo Miguel Ángel Murillo Aispuro.

El titular de la dependencia estatal, explicó que tienen toda la capacidad y tiempo que la ley otorga para solventar todas las observaciones hechas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF).

“A todo mundo le preocupa una observación, pero nos tranquiliza y tenemos la convicción casi absoluta de que no tenemos daño patrimonial”, subrayó el funcionario estatal.

Generalmente las observaciones son por falta de un papel, una firma, un estudio de mercado o de impacto ambiental, pero no generan ningún daño patrimonial de los sonorenses, argumentó.

Subrayó que están en espera que se notifique a cada uno de los entes sobre las observaciones y trabajar en cada una de ellas a fin de solventarlas.

En caso de no ser solventadas en tiempo y forma, el ISAF determina si la causa es grave o no, cuando no lo es se turna a la secretaría a su cargo, pero si es considerada grave se pasa a la Fiscalía Anticorrupción o al Tribunal de Justicia Administrativa, anotó.

Si pasa a la Secretaría de la Contraloría se aplica una sanción administrativa y dependiendo de la falta puede ser un apercibimiento, una llamada de atención, una inhabilitación temporal o suspensión definitiva, puntualizó Murillo Aispuro.