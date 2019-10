Arturo Herrera ve necesario aumentar la edad para el retiro en México

El secretario de Hacienda dice estar a favor de promover el ahorro voluntario para que los mexicanos puedan acceder a una pensión digna.

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, consideró este miércoles necesario aumentar la edad para el retiro en México, así como promover el ahorro voluntario para que los mexicanos accedan a una pensión digna.

En la inauguración de la Cuarta Convención de Afores, en el centro Citibanamex, el funcionario dijo que ya trabajan medidas para lograr este último objetivo.

“Lo que estamos haciendo con el tema de las pensiones son dos cosas: una disminución de las comisiones, lo cual va a incrementar a lo largo del tiempo en 100,000 millones de pesos (mdp) más para los trabajadores. Segundo, estamos trabajando para que los fondos de pensiones tengan un sistema de inversión más adecuado, pero nos van a quedar en el tintero un par de medidas adicionales: que se ahorre más y que hubiera un aumento en la edad del retiro, aseguró.

“El único propósito de los fondos de pensiones es garantizar un retiro digno para los trabajadores. (…) Si los trabajadores no lo consideran adecuado es finalmente su retiro. No vamos a hacer ninguna medida de estas si no es consensuada con los trabajadores”, sostuvo el encargado de las finanzas públicas.

“Para la gran mayoría de los trabajadores mexicanos que no está en el sector formal, ha sido muy importante la introducción de la pensión universal”, declaró Herrera.

El secretario de Hacienda también destacó la importancia del sistema financiero para el país.”Hay dos sectores que las actividades económicas necesitan: la energía y el sector financiero”, dijo.

Para lograr que el sistema financiero sea adecuado, dijo, es necesario contar con estabilidad macroeconómica que favorezca la inversión.

La Asociación Mexicana de Administradoras de Fondo para el Retiro (Amafore) también consideró necesario ajustar otros parámetros antes que la edad.

“La edad es un parámetro que se tiene que revisar pero creo que nos tenemos que enfocar en qué es lo que va ayudar a que los mexicanos podamos tener una mayor pensión. No necesariamente es la edad de retiro”, aseguró Bernardo González Rosas, presidente de la Amafore.

El funcionario consideró necesario reformar el sistema de pensiones. Para lograrlo, se buscan hacer más flexibles los requisitos para que una persona pueda pensionarse, así como hacer leyes que se ajusten a las características laborales actuales.

Sobre las comisiones, González, dijo que tiene el compromiso de reducirlas y que buscará ayuda de las fintechs para que continúe el negocio de los seguros y pensiones.

Mientras se celebraba la Cuarta Convención de Afores, manifestantes llegaron afuera del centro Citibanamex para reclamar por las bajas pensiones.

Con información de Expansión.