Actúan contra “empre$a$ de seguridad”…Y la que vaya que podría ser la punta del iceberg, es la clausura de la empresa “MN $eguridad”, que acaba de llevar a cabo la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), de la que es titular David Anaya Cooley, por no contar con los respectivos permisos para operar, por no creerse que sea la única que esté al margen de la Ley. De ese pelo.

Es por eso que los inspectores de la Dirección de Control y Registro de Empresas de Seguridad Privada de la SSP le cayeran a esa compañía “pirata”, ubicada en la calle Iturbide No 25, en la colonia 5 de Mayo de esta Ciudad del Sol, por como sus explotadores trabajaban en la ilegalidad, al no cumplir con las más mínimas disposiciones, además de no garantizar la seguridad de las familias sonorenses. ¡Vóitelas!

Razón por la cual es que a los propietarios de ese changarro le aplicaran el reglamento, y no solamente por carecer de la anuencia correspondiente para prestar los servicios de Seguridad Privada, sino además por ser reincidentes, en eso de camuflajearse de legales, cuando realmente son de los que promueven el pirataje en ese ámbito, de ahí que sin más “viríguaciones” les cerraran. ¡Pácatelas!

En lo que es una suspensión de actividades de un búnker de esos, con la que David José está sentando un precedente, porque hasta donde se recuerda nunca antes se había procedido en consecuencia contra esos establecimientos, con todo y que hasta en la Cámara de Diputados ya hay un queja por la cantidad excesiva de las que existen en esas condiciones, sin que hasta ahora se hubiera hecho nada. ¡Tómala!

De ahí la relevancia de que Anaya Cooley esté tomando ese inseguro “toro por los cuernos”, a fin de regular un sector que hasta ahora había sido intocable, por como eran entes que surgían producto de compadrazgos y pago de favores, motivo por el cual es que tuvieran una auge o crecimiento inusitado en la pasado sexenio padrecista, ante lo que no descartan que muchas de ellas sean de esas. ¡Ñácas!

Sin embargo y a partir de ese operativo implementado, todo apunta a que ya les llegó su hora de que los metan a la horma, por como están actuando en su contra para poner orden en ese rubro, en el cual había una total incongruencia, si se toma en cuenta que ni a sus mismos trabajadores les otorgan seguridad laboral, de ahí el porque de las protestas que en su momento se han hecho por esa causa.

Ya que al ahora estar en la mira de esa política de ordenamiento promovida por la SSP, habrá que ver cuántas más son sacadas a flote, por incumplir con lo más elemental, como es el tener la autorización para fungir como vigilantes de instituciones públicas y privadas, que son las que las contratan, y a las que muy seguramente que les presentan documentación alterada a la hora de hacer trato, que es lo más probable.

Casi por nada del llamado que les hiciera Anaya para que “se metan al aro” y se ajusten a los lineamientos estipulados, al advertir que seguirán con las revisiones que antes no se hacían, con la finalidad de evitar que sigan poniendo en riesgo a los usuarios, a partir de la prestación de un mal e ilegal servicio, por en la mayoría de los casos ni siquiera tener al personal adecuado y capacitado. ¡Palos!

Ootra promesa sobre la Cuatro Carriles…En la que aplica aquello de que, ¡la burra no era arisca, sino que la hicieron!, es en la enésima promesa que ahora hicieran, tocante a la terminación de las retrasadas obras de la carretera de Cuatro Carriles, como lo adelantara el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Eduardo Pacheco, de que quedará para finales de octubre. ¿Será?

Y es que después de tantos fallidos o incumplidos anuncios que se han hecho en los últimos meses, de que por fin se concluirán los trabajos de modernización de esa rúa federal, es que ante los nuevos dichos con los que saliera Pacheco Grajeda, el sentir general es de que ¡hasta no ver, no creer, como dijera Santo Tomás!, por como se han quedado sin credibilidad y no es para menos. De ese tamaño.

Pues a decir del fantasmal representante de la SCT, actualmente esa vía asfáltica, que abarca de Estación Don a Nogales, con una extensión de 651 kilómetros, dizque presenta un avance del 99%, por lo que según él ya solamente la están detallando, en lo que tiene que ver con cuestiones de drenaje y electricidad, no obstante y que así han dicho antes, pero a la hora de la hora “vuelven a salir con su batea de baba”.

Tan es así que primero prometieron terminarla para abril o para mayo, como dice la canción, y últimamente para agosto, pero lo cierto es que finalizó septiembre y ya casi se está a mediados del mes de las brujas o halloween, y sigue sin verse para cuando, por como aún hay unos tramos a los que les falta algo, como los de Ímuris-Nogales y Vícam-Ciudad Obregón, por lo que así está esa cruda realidad.

Lo que explica porque “El Lalo” Pacheco saliera con que todavía no hay una fecha para la inauguración de esa vía carreteril, cuya transformación iniciara en el 2010, con la intención de convertirla en una autopista, con una inversión que ya rebasó los $20 mil millones de pesos, pero sin que se cumpliera el que toda se construyera de concreto hidráulico, por de Santa Ana a Hermosillo ser e pavimento. ¡Zaz!

Le abaratan juicios a Guillermo Padrés…Todo hace indicar que al que le están abaratando los juicios que todavía capotea, es al primer ex gobernador emanado del PAN, Guillermo Padrés Elías, por de a cómo ahora le rebajaran la fianza de $100 millones de pesos que le fijaran para salir en libertad por el presunto delito de defraudación fiscal, al dejársela en $15 millones de pesos. De ese vuelo.

O séase que así estuvo la millonaria reconsideración o el rebajón que le hiciera el Juez Décimo Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de la Ciudad de México, su tocayo Guillermo Urbina Tanús, al restarle $85 millones de pesos a la garantía que originalmente le impusieran, por el ordenamiento de un Tribunal Colegiado, de ahí el porque en lo que se emite el fallo final, sí que quedará menos desgastado.

Toda vez que “El Memo” Padrés tuvo que pagar $140 millones de pesos por los dos procesos judiciales que enfrenta, para que el pasado 2 de febrero lo liberaran de manera condicionada del Reclusorio Oriente, después de que por la imputación de lavado de dinero cubriera $40 millones de pesos, y por el que lo judicializa Urbina ese centenar de “melone$”, que ahora ya son menos. ¿Cómo la ven?

Ya que el mes pasado el Décimo Tribunal Colegiado Penal con sede en guachilandia, declaró ilegal esa última de $100 millones, bajo el criterio de que incluía el monto de la reparación del daño, calculado en poco más de 70 millones de pesos, cuando ese concepto no es un requisito para las medidas cautelares contemplado por la Ley, de ahí el porque terminaran dándole pa´ tras, y se la redujeran. ¡Qué tal!

A partir de esa resolución, es que dicho órgano jurisdiccional dejara sin efecto esa centenaria millonada y por el contrario le ordenara a Urbina Tanús volver a fijar una garantía sin incluir la reparación del daño, precisando no podía ser mayor a $30 millones de pesos, por lo que en cumplimiento a ese mandato, es que le estableciera esos $15 millones, que como quiera que sea ya son más pagaderos. ¿Qué no?

Que destapan la cloaca en un internado…Ahora sí que por no creerse que sea un hecho aislado, la que debería extenderse a todo el Estado, es la inspección en los orfanatos, por la cloaca que destaparan en Naco, en el albergue llamado Casa Hogar Emmanuel, por las pésimas condiciones en las que ahí tenían a 14 menores que mantenían internados, casi casi de milagro. Ni más ni menos.

Eso al descubrirse que los ahí albergados estaban en medio de una insalubridad, por el edificio estar lleno de cucarachas, y ellos infestados de piojos, por el ambiente de suciedad en el que sobrevivían, al aflorar que hasta carecían de papel higiénico y de jabón, como lo detectara la nueva directiva presidida por Norma Castillón, después de que la directora de nombre Yaneth, se fuera de vacaciones. ¡Glúp!

No en balde es que al detectarse esa urgencia y aparente fraude, al ser financiados por donativos que aportan ciudadanos de Estados Unidos y que a todas luces no se destinan para ese fin, al trascender que son vendidos, es por lo que ya tuvo que intervenir la Procuraduría de la Defensa de las Niñas, Niños y Adolescentes, en la que está al frente, Wenceslao Cota Amador, para remediar esa explotación. ¡Ouch!

Al filtrarse que las anomalías y excesos llegaron a tal grado, que incluso se supo que por las noches realizaban hasta unos fiestones, con alcohol y todo lo que se podía, a pesar de que en teoría estaban al cuidado de esos pequeños y adolescentes, entre los 4 y los 27 años, algunos de ellos con discapacidad y enfermedades mentales, de ahí que prácticamente los estén rescatando, lo que parece increíble.

Derivado de lo cual es que Cota Amador destapara, que ocho de los infantes quedaron bajo resguardo de sus familiares, en tanto que seis más fueron trasladados a un centro de asistencia social de Hermosillo, en lo que determinan que decisión tomarán, respecto a si continúan en ese lugar, a los reunifican con la familia, y para lo que ya lo están verificando con el Ayuntamiento y DIF-Municipal, pa´ ver qué procede.

