Inaugurarán comedor comunitario

El próximo 16 de octubre será inaugurado el comedor comunitario del poblado Miguel Alemán, donde atenderán a 200 niños entre ocho y 12 años hijos de trabajadores agrícolas, anunció Bernardeth Ruiz Romero.

La presidenta del DIF Hermosillo dijo que con este sumarían 800 niños atendidos en los tres comedores que maneja DIF Municipal en la ciudad y que están operando desde julio pasado.

Indicó que el inmueble fue donado por la Cidue y equipado a través de donativos y apoyo de las diferentes dependencias, y se ubicará muy cerca de los campos agrícolas para facilitar el acceso a las personas que van a trabajar ahí.

Asimismo se adaptará al horario de escuela de los niños y se atenderán 100 por la mañana e igual número por la tarde, ya que no tienen espacio para darle comida a 200 al mismo tiempo.

Ruiz Romero explicó que la apertura de dicho comedor se retrasó al ser una comunidad que no cuenta con servicios públicos, y dificultarse el acceso del transporte, además de las lluvias, sin embargo, se estuvo apoyando a las familias empadronadas con despensas.

“Se ha retrasado un poquito por ser una comunidad muy escondida, donde no hay servicios públicos en gran medida y pues el 16 de octubre, la próxima semana ya la vamos a aperturar, hemos estado apoyando a esas familias empadronadas con despensas, sin embargo ya el comedor empieza a funcionar a partir de la inauguración”, resaltó.