Aplaude Itatí Cantoral poder de decisión de las mujeres

“Testosterona” es una obra que trata sobre el poder y la sexualidad; inicia con la conversación entre el director y la subdirectora en un periódico de gran influencia

En el pasado, las mujeres no podían tomar decisiones, hoy es diferente, aplaudió la actriz Itatí Cantoral, quien interpreta a una mujer que utiliza sus conocimientos, inteligencia y sensualidad para lograr un puesto laboral.

“Antes, las mujeres no tomábamos decisiones porque no podíamos hacerlo, pero ahora sí podemos. Tomar una decisión es difícil tanto para mujeres como para hombres, es difícil para todos los seres humanos”, declaró tras la función de estreno de la obra “Testosterona” que protagoniza al lado de Álvaro Guerrero.

En lo personal, dijo, le cuesta trabajo decidir, pero cuando lo hace, procura no ser tan emocional, sobre todo en los negocios.

“Tienes que ser pragmática y fría, así como son los hombres”, apuntó.

Para la actriz, es un privilegio compartir escenario con Álvaro Guerrero, a quien define como “un señor generoso e impresionante como actor. No se lo pueden perder, es el mejor actor con el que he trabajado en teatro. Es un hombre muy poderoso y apoya la visión de las mujeres al poder”.

“Testosterona” es una obra de Sabina Berman. Trata sobre el poder y la sexualidad. Inicia con la conversación entre el director y la subdirectora en un periódico de gran influencia. Él debe elegir quién será su sucesor, ya que pronto dejará el cargo.

Se representa en el Teatro “Rafael Solana”, del Centro Cultural y Social Veracruzano. La ventaja que tiene el recinto es que el público está muy cerca de los actores y aunque es bueno para ellos, para Itatí Cantoral suele ser un distractor.

“Realmente es muy difícil tener al público tan cerca porque lo percibes, porque si volteas tantito, lo ves y a mí me distrae mucho. Sabes que está muy cerca y que estás con la luz a todo lo que da, que las personas te ven absolutamente cada gesto.

“Es una prueba, un ejercicio y hasta me duele el estómago, me duele apretarlo. Siempre me digo:

“No te desconcentres, no te desconcentres, ya concéntrate’. Sí se siente muy especial, es una responsabilidad”, subrayó la actriz que ha destacado en piezas teatrales como “Mame” y “Misery”, por citar algunas.

Respecto a los conflictos suscitados entre la familia del cantante José José tras su muerte, pues fue su padre Roberto Cantoral quien compuso “El triste”, tema que le dio fama internacional, aseguró que lo único que puede decir es que ama al “Príncipe de la Canción”.

“Lo amaré por siempre y vivirá en mi corazón, lo demás no me interesa, como dice la canción, ya olvidé y pido un aplauso para el amor. Estaré trabajando el día de su homenaje. El espíritu de José José ya no está, ya partió, ya está con mi papá cante y cante”.

Consideró que se le debe dar importancia a otros detalles.

“A mí qué me importan (los problemas entre sus hijos), hay que pensar en qué pasa con el País, cuánto estás ganando, cuánto estás gastando. En si te está yendo bien, si te está alcanzando con lo que ganas, eso es más importante. Que en paz descanse José José, ya está muerto”, concluyó.