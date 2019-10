Una mujer traficaba con metanfetamina escondiéndola en sus lazos del pelo

Un policía la detuvo por tener la licencia de su coche caducada y cuando fue a registrarla se dio cuenta de que llevaba droga en sus accesorios para el pelo.

Jessica Bernice Kropp circulaba en coche por Flippin, una pequeña ciudad de apenas 1.500 habitantes en el estado norteamericano de Arkansas. Un agente de policía la dio el alto por tener la licencia del coche caducada, pero lo que podría haberse quedado en una simple multa de tráfico derivó en una detención por tráfico de drogas.

El agente Kenneth Looney fue quien detuvo a Kropp. Primero le pidió la licencia del coche, que estaba caducada; después le pidió el carné de conducir, pero también estaba caducado; tampoco tenía seguro y cuando el policía pidió a la central que buscaran información sobre la mujer, descubrieron que tenía cinco órdenes de arresto pendientes.

El policía pidió a la mujer que se bajara del vehículo para proceder a su detención y, en ese momento, se fijó en los lazos que Kropp llevaba en su pelo. Se trataba de pequeñas bolsas rellenas de piedras brillantes que, cuando al analizarlas más meticulosamente, comprobó que era metanfetamina.

Así lo reflejó el agente en la declaración jurada que presentó junto al informe y que recoge el Baxter Bulletin: “Mientras detenía a Jessica Kropp, observé lo que parecía ser un lazo en el pelo. El arco parecía ser una pequeña bolsa con cierre de cremallera que contenía una sustancia de cristal blanco, presuntamente metanfetamina. La bolsa tenía una pequeña banda de goma alrededor del centro, que le daba forma de lazo y estaba unida a una horquilla. La sustancia estaba adherida al lado derecho de su cabeza, unida a su cabello”.

El agente Looney no se podía creer lo que estaba viendo: “¿En serio? ¡Tienes un moño en tu pelo hecho de una bolsa de metanfetamina!” La mujer lo negó todo y aseguró entonces que alguien lo había puesto allí y que ella no sabía lo que era. El policía preguntó a Kropp si llevaba alguna sustancia ilegal más en el coche y la mujer le rogó una y otra vez que no se lo llevaran en una grúa.

El agente registró su bolso y encontró “varias bolsas” de metanfetamina, así como instrumentos para consumir drogas, incluida un vapeador con cannabis y metanfetamina. Kropp, de 38 años, fue arrestada por posesión de metanfetamina con la intención de traficar, además de conducir sin licencia en el coche, con el carné caducado y sin seguro. Fue trasladada a la cárcel del condado de Marion, donde un juez ha decretado libertad bajo fianza de 23.210 dólares, unos 20.000 euros.

Con información de El Confidencial.