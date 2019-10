Siguen sin regular a los perros bravos

Repondrán llantas dañadas por baches

Continúan “bateando” al de la CEDH

“Da probadita” de su Informe “Gober”

Siguen sin regular a los perros bravos…Como una cosa lleva a otra, a raíz del nuevo ataque perpetrado por un feroz perro de la raza pitbull, en esta ocasión contra un niño de cinco años, al que mordiera en la cara y cabeza, arrancándole el cuero cabelludo, vuelve a ponerse al descubierto que no hay ninguna regulación preventiva al respecto, o al menos en la práctica. De ese pelo.

Porque como era de esperarse, lo que es ese bravo can que el pasado sábado por la tarde se escapara de una casa de la colonia Insurgentes, al abrirse el portón, para luego írsele encima al menor, como lo reportara su abuelo, no tenía ningún tipo de registro, con lo que se exhibe no sirvió de nada el Reglamento para la Protección, Atención y Tenencia Canina y Felina de Hermosillo, que se creara en julio del 2015.

Y para prueba está esa agresión de la que fuera objeto el mencionado pequeño, ocurrida en las calles La Colorada, entre General Piña y Héroes de Caborca, al Norte de esta Capital, y a quien trasladaran al Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES), donde ya se le reportaba estable, después de ser sometido a una intervención quirúrgica, por como prácticamente quedara sin pelo. De ese vuelo.

Así que para quien dude que quedó en puras promesas ese sistema de control que se haría de esos perros de razas peligrosas, que se suponía que sería mediante un registrada en forma, es que el actual director del Centro de Atención Canina y Felina, Jorge Alberto Zepeda Redondo, reconociera que para nada les dejaron una base de datos, ya que en su momento sólo los apuntaron en un papel. Así la dejadez.

Con lo que se pone de manifiesto que el anterior titular de esa área, que era José Luis Alomía Zegarra, no pasó de la mera amenaza y negligencia, por no haber operado en consecuencia, de aquí que se quedara en la pura advertencia, al en su tiempo ventilar que los ciudadanos que contaran con algún perrucho de los considerados como peligrosos y no lo registraran, enfrentarían multas de 700 a 7 mil pesos. ¡Ya mero!

Es por eso que todavía a la fecha exista un descontrol, como lo “apechugara” Zepeda Redondo, porque a un año de la actual administración municipal, apenas se les ocurrió proponer la compara de un sistema electrónico para generar una base de datos de esos registros caninos, donde entrarían en un apartado especial los catalogados como más feroces, aún y cuando es algo que urge, por el riesgo que implican.

Luego entonces hasta que no les autoricen la adquisición de ese sistema de cómputo, es que lanzarían una campaña para que la ciudadanía acuda a apuntar a sus animales, y más que nada a los tipificados como agresivos, entre los que están los Rottweiller, Pitbull, Pitbull Americano, Staford Shire, Doberman, Akita, Chow-Chow, Mastín Napolitano, y en su caso las cruzas de estos, para agarrar corte parejo. ¡Ajá!

Pero mientras tanto, y derivado de lo lento que se ha visto Jorge Alberto, la cruda y fiera realidad es que esos perrunos ataques se siguen presentando, y con una evidente impunidad, al ni siquiera obligar a los propietarios a tenerlos a buen resguardo, mucho menos a responder por los daños, por como continúan sin aplicar esa reglamentación, que de inicio “naciera muerta”, como muchas otras. ¡Vóitelas!

Repondrán llantas dañadas por baches…La que está claro que al menos en parte se está “poniendo en los zapatos” del ciudadano, es la alcaldesa de Hermosillo, Célida López Cárdenas, por el anuncio que acaba de hacer a través de un video publicado en su cuenta de Twitter, @CelidaLopezc, en el que maneja que responderán por las averías que les causen los baches a las llantas. ¿Cómo la ven?

No obstante y que Célida Teresa aclarara que será un beneficio que sólo tendrán quienes estén al corriente en el pago de sus impuestos municipales, como el Predial y hasta el recibo del agua potable, como una forma de corresponderle a aquellos que son cumplidos con el Municipio, y para lo cual solamente deberán tomarle fotos y hacer una videograbación del daño sufrido en el o los neumáticos. Así el dato.

Y aunque en un principio hubo una confusión en torno a esa buena nueva dada a conocer por López Cárdenas, respecto a sí la ayuda nomás consistiría en una desponchada, ya después el que precisó el dato, es el de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue), José Eufemio Carillo, al señalar que la cobertura incluía hasta la reposición de la llanta, en caso de quedar inservible. ¿Será?

Aún y cuando algo es algo, o de lo perdido lo recuperado, si se analiza que los hoyancos que hay por todas partes en esta Ciudad del Sol, al grado de que muchos de ellos ya parecen auténtico cráteres, son de los que provocan toda clase de desperfectos en los automóviles, incluso de los llamados daños mayores, como son en el sistema de la suspensión y demás reparaciones que llegan a requerirse. ¡Ups!

Tan es así que a la “Presimun” emanada del Partido de Morena se le viera el pasado domingo colaborando en las labores de bacheo que realizaran sobre el bulevar García Morales, casi con Solidaridad, que es donde grabara esos videos en los que se comprometiera a esa política de auxilio, y es que si en ese céntrico sector están así las vialidades, imagínese en las colonias, “pos” la cosa está “píor”.

Continúan “bateando” al de la CEDH…Quien se continúa confirmando que simplemente “está pintado” y lo que le sigue, es el “Presi” de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Pedro Gabriel González Avilés, al aceptar que las condiciones de las celdas en las comandancias policíacas de Hermosillo, Cajeme, Navojoa, Plutarco Elías Calles y Nogales están “pa´ llorar”. ¡Ñácas!

Si se toma en cuenta que lo que es González Avilés no ha pasado de las meras burocráticas recomendaciones, que una y otra vez han emitido, pero sin meter la presión correspondiente, para de alguna manera hacer que las cumplan, así sea mediante la exhibida a dichos municipio, pero al parecer le han importando más las formas, o el no entrar en conflicto, para no quedar mal con los alcaldes. ¡Zaz!

Por de otra manera no entenderse, el como a pesar de que ya les han “puesto el dedo en la llaga”, tocante a esas deficiencias en esos separos policíacos, todavía persiste la falta de cámaras de vigilancia y monitoreo, así como instalaciones indignas, principalmente los baños, entre otras anomalías, pero aún así lo que es Pedro Gabriel les da por el lado a los munícipes, al justificar que han hecho lo que han podido.

Y precisamente como consecuencia de esa indolencia y de que a todas luces el ombudsman de la CEDH “no se ha puesto fuerte” o exigente, como lo demandan las circunstancias, es que reseñara que eso ha provocado que en los dos últimos años ya hayan muerto en el Estado nueve personas en esas inseguras mazmorras, dos por suicidio, y siete por homicidio, sin que haya una verdadera mejoría. ¡Tómala!

De ahí que ante esa evidente indolencia y aparente negativa para hacer que haya barandillas dignas, es que González adelantara que ya le están buscando por otro lado, a la hora de hacerlo obligado, como sería vía la intervención de los legisladores locales, para establecer lineamientos y ordenamientos que sean infalibles a la hora de cumplirse, porque lo que es hasta ahora, lo han “bateado” o ignorado.

“Da probadita” de su Informe “Gober”…Y la que ya dio “una probadita” de lo que será su Cuarto Informe de Gobierno, es la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al ayer adelantar que al igual que en los anteriores, y por cuestiones de ahorro, es que no realizará ningún evento masivo, o de esos a los que en el pasado se les llamaba “besamanos”, porque eran de mero lucimiento. Ni más ni menos.

Es por lo que Claudia anticipara que volverá hacer una rendición de cuentas claras y de cara a los sonorenses, en el marco de la política de austeridad que ha impulsado en su sexenio, cuando el próximo domingo 13 del presente mes octubre oficialmente entregue el compendio de esa informada o resultados gubernamentales ante el Congreso del Estado, con el fin de cumplir con el consabido protocolo. ¡Órale!

No en balde es que desde ya empezaran a difundirse videos promociónales con el lema “Trabajo llama trabajo”, precisamente para dar cuenta de lo hecho hasta hora en los últimos doce meses de la gestión claudillera, y en los que a juicio de Pavlovich Arellano, se promueven las áreas en las que se considera que más se ha destacado, o avanzado, como las de educación, salud y seguridad. ¡Qué tal!

Para el caso es que la “Gober” detallara que se han realizado más de cuatro mil obras; rehabilitado más de mil 700 kilómetros de carreteras; además del proceso de modernización del transporte público, al ya haber 263 camiones nuevos; mientras que en el sector educativo se ha hecho la tarea; en tanto que el 80% de hospitales y centros de salud ya fueron acreditados, cuando desde el 2005 no se acreditaban.

Aún así la Mandataria Estatal dejó entrever que está consciente de que lo logrado hasta ahora no está como para echar las campanas a vuelo, por lo que todavía falta por hacer, de ahí que partiendo de su nuevo eslogan denominado “Trabajo llama trabajo”, es que exhortara a seguir trabajando y a no aflojar el paso, en aras de conseguir más y mejores beneficios para las mayorías. De ese tamaño.

