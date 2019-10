Se disculpa Vicente Fernández por comentarios contra homosexuales

El veterano cantante confesó que tiene muchos amigos gay y pidió perdón si con su declaración hizo sentir mal a alguien

El cantante mexicano Vicente Fernández, intérprete de temas como “Acá entre nos” y “Estos celos”, ofrece disculpas por comentarios contra homosexuales que hizo hace unos meses en una entrevista que le hizo el periodista Gustavo Adolfo Infante.

Hace unos meses Vicente Fernández rechazó un trasplante de hígado porque no sabía si provenía de una persona homosexual o drogadicta, así lo dijo, su declaración se hizo viral.

También causó polémica con ella a través de redes sociales y otros medios de comunicación.

Según reporte en distintos portales de noticias, Vicente Fernández fue homenajeado este fin de semana en Guadalajara, Jalisco, México, donde se develó una escultura en su honor.

En su encuentro con la prensa, don Vicente aprovechó para ofrecer una disculpa a la comunidad LGBTI+, por sus comentarios del “hígado gay”.

Hace meses, el señor Fernández declaró que rechazó un trasplante de hígado, porque no sabía si provenía de una persona homosexual o drogadicta.

“Me querían poner un hígado de otro cabrón y les dije: ‘Yo no me voy a dormir con mi mujer y con el hígado de otro güey. No sé si era homosexual o drogadicto’”, así lo dijo.

Y delante de decenas de medios de comunicación, don Vicente confesó que tiene muchos amigos gay y pidió perdón si con su declaración hizo sentir mal a alguien.

“Tengo amigos gay, al fin y al cabo todos somos iguales, unos nacen y otros se hacen y por eso pido perdón delante de la gente.”

Don Vicente, padre del también cantante exitoso Alejandro Fernández, quien acaba de dar a conocer su nuevo sencillo “Caballero”, agregó que se siente orgulloso de tener muchos amigos homosexuales.

“A veces uno habla. Yo iba inconsciente cuando el problema ese; iba sedado… pero yo tengo muchos amigos gays y me siento muy orgulloso.”

“Todos somos humanos, y eso lo mandan allá arriba, unos nacen y otros se hacen, pero al fin y al cabo son seres humanos”, recalcó ante la prensa.

Vicente Fernández Gómez es el nombre completo del artista, quien es originario de Guadalajara, Jalisco, México, y según información en su biografía, nace el 17 de febrero de 1940.

Vicente Fernández es considerado un símbolo de la cultura hispanoamericana y uno de los artistas más populares de México.

Su trabajo le ha valido dos premios Grammy, ocho premios Grammy Latinos, catorce premios Lo Nuestro y una estrella en el paseo de la fama de Hollywood.

En abril de 2010 alcanzó la cifra de 75 millones de copias vendidos en todo el mundo.