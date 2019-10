Risa incontrolable: La enfermedad del Joker sí existe

En algunos casos hay que recurrir a operaciones para regular estas crisis pues se vuelven incontrolables e insoportables para el cuerpo

Si ya viste ‘The Joker’ probablemente te surgió la duda si existe la enfermedad que hace que ‘Arthur’ no pueda parar de reír sin importar si la sensación que está experimentando no es divertida, y por el contrario es estresante o una causal de miedo.

El fin de semana se estrenó ‘The Joker’, una película que, pese a ser sobre superhéroes es profunda, esto gracias al guión basado en los oscuros cómics de Alan Moore y, desde luego, a la espléndida actuación de Joaquin Phoenix.

Si aún no la has visto, definitivamente te estás perdiendo de todo un suceso cinematográfico y probablemente de la mejor actuación de este año, así que te invitamos a que lo hagas y no sigas leyendo esta nota porque estará llena de spoilers.

La película dirigida por Todd Phillips tuvo algunas libertades creativas respecto a los cómics originales, una de ellas fue revelar el origen de la siniestra risa del Joker, la cual es espeluznante pues más que una risa llena de ironía, es una risa llena de amargura y dolor que en algún punto se vuelve desquiciante.

Joaquin Phoenix se toma demasiado en serio sus papeles y para interpretar al Joker también hizo lo mismo, se documentó sobre risas patológicas y vio videos para poder interiorizarlo en su personaje.

Vi videos de personas que sufrían de risa patológica, un desorden neurológico que hace a los individuos reírse incontrolablemente’, reveló el actor durante una entrevista con la revista italiana Il Venerdi.

Esta enfermedad de la risa incontrolable tiene diversos nombres, el más común es epilepsia gelástica pero también se le conoce como risus sardonicus o enuresis risosa.

Esta patología, se debe a una ligera malformación en el cerebro, que hace que la risa sea descontrolada y excesiva. Los síntomas que provoca esta condición son muy diversos pues algunos pacientes además de experimentar risa, sin alegría, también suelen confundir el placer y el dolor.

En la película se puede ver que Arthur, presenta también este segundo síntoma pues algunas escenas donde es evidente que sufre, él lo confunde con placer.

La epilepsia gelástica se manifiesta durante los primeros años de vida y su causa más frecuente son los tumores en el hipotálamo, denominados hamartomas hipotalámicos.

Los ataques de risa en la epilepsia gelástica, suenan poco naturales y por el contrario suelen ser mecánicos. Sin embargo, hay casos en los que esta risa parece natural e incluso es contagiosa.

Consultamos con la profesora de la Facultad de Psicología, Rosa María Ramírez de Garay para hablar de los tipos de epilepsia y descubrimos algo que hace que la película cobre mayor sentido aún.

De acuerdo con lo dicho por la doctora existen varios tipos de epilepsia, la mayoría de ellos son controlables con medicina, estos tratamientos hacen que los episodios de epilepsia sean espaciosos entre ellos, es decir que no ocurran tan frecuentemente.

Sin embargo, en algunos casos hay que recurrir a operaciones para regular estas crisis pues se vuelven incontrolables e insoportables para el cuerpo, ya que hay un agotamiento en cada crisis epiléptica.

Los pacientes que suspenden sus tratamientos pueden llegar a empeorar a tal grado que los ataques se vuelven más recurrentes, justo como le pasa al Joker luego de que le dicen que el Estado no financiará más sus medicinas.

Finalmente, la doctora nos comentó que existen casos de epilepsia provocados por lesiones que afectan ciertas zonas en el cerebro que conllevan alteraciones cognitivas en el comportamiento o la conducta.