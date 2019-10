Mira el frenético tráiler de lanzamiento de ‘Call of Duty: Modern Warfare’

‘Call of Duty: Modern Warfare’ se lanzará el 25 de octubre y hoy se ha liberado su impresionante tráiler de lanzamiento, mismo que muestra la campaña y modalidades multijugador.

Activision e Infinity Ward han liberado el tráiler de lanzamiento de Call of Duty: Modern Warfare, juego que se lanzará el próximo 25 de octubre en PlayStation 4, Xbox One y PC. El material no solo tiene escenas cinemáticas de la campaña, también incluye gameplay del modo multijugador y Special Ops Survival. Es importante señalar que este último será exclusivo de la consola de Sony durante un año.

En lo que se refiere a la historia, entre los protagonistas se encuentra el Capitán Price, uno de los personajes más emblemáticos de la trilogía original. Si bien Call of Duty: Modern Warfare es un reboot de la saga, el estudio retomará la presencia de algunos personajes del pasado. Es probable que durante el desarrollo de la aventura aparezcan otras caras ya conocidas.

Hace algunos meses, Infinity Ward reveló que su objetivo era mostrar la realidad y la crudeza de los enfrentamientos bélicos actuales. Quieren que los jugadores se cuestionen su moralidad y se sientan incómodos. Se sabe que el juego contará con escenas bastante fuertes al estilo de “Nada de ruso” (“No Russian”), la misión que causó polémica por su alto grado de violencia en Modern Warfare 2 (2009).

“Si vamos a contar una historia acerca de personajes que encuentran su límite y que son empujados más allá del mismo, sintiendo que las cosas son moralmente grises y se sienten incómodos con esto, entonces debemos lograr que el jugador, mientras juega, se sienta incómodo. Vamos a hacerte cuestionar tu propia moralidad como jugador”, mencionó Jacob Minkoff, responsable de la campaña.

Por supuesto, el título volverá a incluir un amplio catálogo de modalidades multijugador. Sin embargo, por primera vez explorarán los combates a gran escala con Ground War, una variante para 64 jugadores que busca replicar el éxito de la franquicia Battlefield. Sus mapas presumirán grandes dimensiones y la disponibilidad de algunos vehículos. También debuta Gunfight, un modo 2 vs 2 en un escenario pequeño. Call of Duty: Modern Warfare será la primera entrega de la franquicia en ofrecer crossplay entre PS4, Xbox One y PC.

Con información de Hipertextual.