Personas con discapacidad son ejemplo de vida: Gobernadora Pavlovich

Las personas con discapacidad son de admirarse y merecen el reconocimiento y apoyo del gobierno, expresó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano al entregar a 494 beneficiados, el primer semestre 2019 de Estímulos Económicos para Personas con Discapacidad de Hermosillo.

Con ello se impulsará la atención temprana, el deporte adaptado, se estimulará la educación, y se mejorará la condición de vida de niñas, niños, adolescentes y adultos con discapacidad para contribuir a su integración social, educativa, familiar y laboral, dijo.

“Esta es la primera entrega del semestre y voy a cerrar con broche de oro con la segunda entrega este mismo año; les agradezco su lucha diaria, por enfrentar todos los días y por salir adelante”, expresó la mandataria estatal ante cientos de niñas, niños, adolescentes y adultos con discapacidad que recibieron su apoyo. Estos estímulos, reiteró, van desde los apoyos para padres y madres de familia con niños pequeños, hasta los deportistas que podrán llegar más lejos en sus proyectos y también a quienes necesitan un impulso para su entrenamiento rumbo a una plena vida laboral.

“Ustedes son el ejemplo de muchas personas, las personas con discapacidad, la valentía y el arrojo que tienen para todos los días afrontar el día a día es algo que nosotros debemos aprender, de aquí me voy muy motivada para seguirle echando el alma a mi trabajo, yo les dije que me iba a partir el alma por los sonorenses y lo he cumplido”, aseguró.

Acompañada de Celida López Cárdenas, presidenta municipal de Hermosillo y Miguel Pompa, secretario de Gobierno, la gobernadora Pavlovich felicitó a los padres de familia y abuelos, para quienes no hay nada que les impida que sus hijos, nietos, hermanos que tienen alguna discapacidad, sigan dando el cien todos los días, con ánimo y con actitud para afrontar los problemas y salir adelante.

Karina Zárate Félix, directora general del Sistema DIF Sonora, informó que en total entregarán 971 becas en el estado a familias que realmente lo necesitan y con ello continuar apoyando a que niñas, niños, adolescentes y adultos mayores que tienen alguna discapacidad salgan adelante.

“Estas becas llegan porque la gobernadora es una mujer muy humana, y la gente que trabajamos en el DIF también lo somos y sabemos perfecto que este estímulo, este apoyo económico representa para muchas familias, para muchos casos, una motivación, además de la que ya tienen todos los días para levantarse, para salir adelante y sonreírle a la vida y decir que sí se puede”, manifestó

Condiciona Alcaldesa a la ciudadanía para pagarles ponchaduras de sus autos

La Presidente Municipal de Hermosillo, Celida López Cárdenas, condiciona a la ciudadanía para pagarles las ponchaduras de las llantas de sus vehículos al caer en los miles de baches. La alcaldesa les dijo a los afectados qué, si no liquidan el total de la deuda por impuesto predial y las multas, no les pagarán el arreglo de los neumáticos, por lo que esto molestó a la gente, que prefirieron pagar los 50 o 60 pesos de la compostura que cubrir la deuda que se tienen con la Comuna

Lo que debe de hacer la Presidente Municipal es arreglar las calles que tienen cubierto todo el municipio de Hermosillo, al grado que ya no se puede manejar con confianza, porque de repente aparecen los baches, hoyancos, zanjas y socavones. La gente no tiene tiempo como para perderlo en las comandancias de policías, además hay que hacerle al fotógrafo, con buenas fotografías y con testigos en donde estos confirmen la veracidad de que el vehículo se ponchó al caer en un bache. Esta medida de Celida no prosperará y los baches continuarán… ya vienen las equipatas.

Las equipatas son las lluvias de inverno que duran semanas lloviendo todo el día, chipi, chipi y chipi, pero cómo hacen daño a las calles, avenidas y bulevares. También a las construcciones en mal estado, que en ocasiones se vienen abajo después del tercer día lloviendo. Vale más que la Presidente se vaya “poniendo las pilas” de una vez y no esperar a que empiece a llover, ya que será demasiado tarde. Vale más prevenir que lamentar, señora alcaldesa. Y que se olvide de hacerle al llantero, poniendo parches a los neumáticos ponchados de todos los vehículos que circulan en Hermosillo.

