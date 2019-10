Crónica de una muerte anunciada: llega el final para varias historias clásicas de Marvel

Como ocurre cada cierto tiempo, la editorial Marvel finalizará algunas de sus historias más populares, con la evidente intención de brindar un segundo —y necesario— aire a varias de ellas o quizá, reinventar sus propios mitos desde el origen. Te contamos que personajes dirán adiós durante estos últimos meses del año.

Si eres seguidos del mundo de los cómics ya lo sabes: cada cierto tiempo, las editoriales brindan un cierre elegante —algunas veces no tanto— a varias de sus historias más conocidas, con la evidente intención de revitalizarlas. O, ¿por qué no?, brindarles un necesario segundo aire. 2019 no será la excepción y traerá consigo el final de algunos de los cómics más conocidos de Marvel, en lo que sin duda será una forma en que la editorial renovará parte de su catálogo de cara a incluir giros novedosos y con toda seguridad, nuevos personajes.

La muerte, resurrección y finales inesperados en las historias de super héroes son un recurso corriente de la editoriales para mantener o incrementar el interés y las ventas en una colección: se trata además, de decisiones que permiten a grupos de artistas y guionistas pasar el testigo a nuevas generaciones o propuestas sobre historias especialmente emblemáticas, lo que permite que el panorama del mundo del cómic siempre tenga la capacidad de renovarse bajo sus propios términos.

La semana pasada, Marvel anunció, durante el panel de minoristas del Comic Con de Nueva York, una serie de the end one-shots que englobarán el cierre de cada una de las historias de los miembros del conocido Marvel’s Mightiest Heroes. Creado por un extraordinario equipo creativo que incluye a Erik Larsen, Joe Kelly, Georges Jeanty, en otros, la serie engloba arcos argumentales completos y tienen carácter recopilatorio, lo que permite recorrer líneas narrativas completas a través de sus volúmenes.

El final de la colección incluye análisis para todos los gustos: desde futuros cercanos hasta distantes, finales y cierres felices de historias complejas hasta personajes que caerán en la desesperación (y presumiblemente tendrán una segunda oportunidad de reivindicación a corto plazo), el conjunto de historias incluye las aventuras más recientes del Capitán América, Doctor Strange, el ya icónico Miles Morales, Venom, Capitán Marvel y el antihéroe por excelencia, convertido desde hace medio lustro en un fenómeno de ventas, como lo es Deadpool.

Hagamos un rápido recorrido por los finales que estarán a disposición del público en los próximos meses.

Capitán Marvel: The End # 1

Escritor: Kelly Thompson

Artista: George Jeanty.

¿De qué va la historia?

Hace medio siglo, Carol Danvers viajó a los confines del Cosmos para asegurarse de mantener la paz y la justicia, lo que la convirtió no solo en una de las heroínas más poderosas del Universo Marvelita, sino también en símbolo de un tipo de poder relacionado con su capacidad para comprender el espacio como parte de su identidad. Este capítulo final de su historia, será una mirada hacia el planeta que abandonó, además de su historia como la mujer que fue antes de convertirse en una superheroína.

Doctor Strange: The End # 1

Escritor: Leah Williams

Artista: Filipe Andrade

¿De qué va la historia?

El Hechicero Supremo hará su último gran recorrido hacia un mundo ciberpunk que olvidó la magia, lo que permitirá no solo comprender el —renovado— poder del personaje sino sus implicaciones a futuro, lo que abre la puerta a quizás una nueva historia futura, aún sin confirmación.

Miles Morales: The End # 1

Escritor: Saladin Ahmed

Artista: Damion Scott

¿De qué va la historia?

Luego de atravesar un largo trayecto llevando la máscara de Spider-Man, Miles se convierte en líder del último bastión de la humanidad tal y como la conocemos, para guiarle hacia el futuro. Con toda la influencia de la historia creada para Ultimate Marvel, Miles cierra todo un arco argumental que siguió su origen y madurez como uno de los personajes más peculiares del Universo marvelita.

Capitan América: The End # 1

Escritor: Erik Larsen

Artista: Erik Larsen

¿De qué va la historia?

Steve Rogers es sin duda uno de los personajes más emblemáticos de la editorial Marvel, por lo que su aventura final en Marvel’s Mightiest Heroes es quizás uno de los más sorprendentes: el símbolo de la bondad superheroica tendrá que luchar para sobrevivir en medio de un paisaje apocalíptico, luchando con hordas de Red Skulls. Toda una pesadilla que permite al artista Erik Larsen (Spiderman, Wolverine, Nova) profundizar en el universo del personaje en su esperado regreso a la casa editorial.

Deadpool: The End # 1

Escritor: Joe Kelly

Artista: Mike Hawthorne

¿De qué va la historia?

¿Puede haber un final para un personaje capaz de cruzar la cuarta pared, increpar a sus editores y además, batallar con habilidad contra buena parte del Universo Cinematográfica de Marvel? Pues al parecer lo habrá: Wade Wilson vuelve por una última aventura entre lo disparatado y lo violento, con una historia de Joe Kelly, autor de varias de las mejores historias del personaje. Solo queda esperar que este postrero capítulo, celebre la madurez y la extraña vitalidad que Deadpool obtuvo durante sus más recientes aventuras.

Venom: The End # 1

Escritor: Adam Warren

Artista: Chamba.

¿De qué va la historia?

Desde que el simbionte alienígena unió fuerzas —por decirlo de algún modo— con Eddie Brock, ambos han pasado todo tipo de aventuras en una extraña complicidad que les ha convertido en un duo inclasificable dentro del universo marvelita. El escritor Adam Warren lleva la experiencia más allá y lleva a ambos personajes a un futuro distante para convertir a Venom en la única esperanza de la vida en el Universo. ¿Una idea preocupante? Probablemente lo sea.

En el mundo del cómic, las circunstancias que rodean a los personajes son tan complejas como inesperadas. ¿Tendrá estos grandes finales relación con los mayores arcos argumentales de Marvel e incluso, su Universo cinematográfico? Sin duda, es una posibilidad intringante.