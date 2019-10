¿Cada vez gana más plazas el hampa?

¿Cada vez gana más plazas el hampa?…Y para que vean el como la zona de Guaymas y Empalme ya se ha convertido en ¡tierra de nadie!, ahí tienen que como consecuencia de la inseguridad que se ha recrudecido en los últimos días, es que ahora hasta suspendieron las fiestas patronales que se celebrarían el fin de semana en honor a San Francisco en el poblado de La Misa. De ese pelo.

En lo que es la cancelación de un evento popular y tradicional que se decretara a unos días de que un comando armado “sembrara” el terror en esa región, al recorrer varios ejidos y ejecutar a dos hombres y “levantar” otro, además de disparar contra autos y viviendas, para en su huida enfrentarse a los elementos de la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, pero sin ser detenidos. Así la impunidad.

Casi por nada es que los organizadores de esa festividad optaran por prevenir antes que lamentar, para no exponer a la población, además de guardar luto por la pena que enfrentan varias familias de por esos rumbos, de ahí que pospusieran la carrera de caballos y el baile que habría de llevarse a cabo, que de volver la tranquilidad, manejan que tal vez lo reprogramen para el próximo mes de noviembre. ¡Zaz!

Y ciertamente que apenas e hicieron bien en suspender esa pachangón, por como ha continuado la violencia por esos lares, y para prueba está el que ayer domingo en la madrugada otro convoy de sicarios baleara una vivienda en la colonia Centro del puerto guaymense, y sin que nuevamente arrestaran a nadie, a pesar de que llegaron a echar bala a ese “cantón” localizado en la calle 13 y avenida 16. ¡Tómala!

De ahí que fuera otra agresión armada que pusiera en entredicho a la “famosa” y cuestionada Mesa Por la Paz que se creara, por como simplemente no se ha visto una reacción como lo demandan las circunstancias, después de esa seguidilla de hechos de alto impacto, y no solamente porque no han detenido a nadie, sino además porque se han seguido presentando, como si estuvieran “pintados”.

Tan continúan matándose entre ellos impunemente, que igual trascendiera la ejecución de un tal Jorge Enrique Cuesta, alias “El Caballo”, a manos de un grupo de pistoleros que lo rafaguearon desde un auto, y al que se ubica como quien el pasado 11 de septiembre balaceara e incendiara un domicilio en el barrio Libertad del municipio empálmense, con un saldo de tres muertos, entre ellos un niño. ¡Ñácas!

Es ahí donde “hace ruido” el que instancias como la Fiscalía General de la República (FGR), antes PGR, de la que es delegado o desligado, Pavel Núñez Moreno, no procedieran a hacer la investigación de rigor, o “de cajón”, por ser una actividad delictiva que les compete, como es la relacionada con el crimen organizado, por a todas luces esos acontecimientos tener todo el sello del “Narco”. ¿Qué no?

Sin embargo los grupos rivales de Cuesta son los primeros que lo encontraron, antes que los investigadores policiales, a pesar de que luego del condenable atentado en que se le involucrara, y en el que privaron de la libertad al esposo de la mamá fallecida, y de quien no se ha vuelto a saber nada, circulara una video en el que se le señalaba, pero a todo hace indicar que no le dieron seguimiento.

Sueña despierto el dirigente de la UUH…Al que sí que le queda aquello de que, ¡se vale soñar!, es al dirigente de la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH), Ignacio Peinado, por la dominguera propuesta con la que saliera, al ventilar que iniciarán gestiones ante la Secretaría de Energía, de Hacienda y los legisladores federales, para que el subsidio a “la luz” en Sonora se amplíe de 6 a 8 meses. ¡Ajá!

Para el caso es que Peinado Luna adelantara, que la solicitud se la dirigirán directa y a la cabeza a los operadores del Gobierno Federal, así como a los del Congreso de la Unión, para que la tarifa especial 1F de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se extienda en la Entidad, del 15 de marzo, al 15 de noviembre, y no del 01 de mayo, al 31 de octubre, como está vigente actualmente. Así de iluso.

Y ciertamente que no es que le falte razón al “Peinado” pa´ tras de Ignacio, en cuanto a su planteamiento, de que las altas temperaturas o los calores inician en esas fechas, con el consabida di$parada de los recibos que le pagan los usuarios a la CFE, sino más bien por como en el nuevo gobierno de la Cuarta Transformación, o de Morena, la tendencia que se traen es la de acabar con esas subsidiadas. ¡Ups!

Si se toma en cuenta que al nuevo “Pejidente” de la Nación, Andrés Manuel López Obrador, casi le tuvieron que hacer “manita de cochi” para que tarde, y de manera muy forzada, aprobara esa modalidad de descuento en el consumo que los sonorenses le hacen a la “Comisión”, y eso porque la “Gober”, Claudia Pavlovich, estuvo como cuchillito, o más bien machete de palo, para casi casi obligarlo.

Razón por la cual es que no se le vea mucho futuro a esa iniciativa del de la UUH, con todo y que es una cruda y calurosa realidad, que el uso de aires acondicionados en la Entidad es una necesidad, de ahí el porque las mayorías siempre están en la disyuntiva, o el dilema, de entre pagar el abultado recibo que les llega, o el asegurar la compra de la despensa, por de a cómo está de cara la energía eléctrica. ¡Palos!

Cabildea más presupuesto la alcaldesa…Quien al parecer le está apostando a aquello de que, no hay peor lucha que la que no se hace, o de que la esperanza muere al último, es la alcaldesa, Célida López Cárdenas, por como se le acaba de ver en la Ciudad de México cabildeando más “lana” para el presupuesto del 2020, y así sacar adelante los proyectos más importantes y urgentes para Hermosillo.

Con ese fin es que aflorara que Célida Teresa se reuniera con el secretario de Hacienda y diputados federales, para presentarles un paquete económico que incluye varias propuestas para beneficio de esta Capital, que tienen que ver en lo inmediato con urgencias como la de las vialidades llenas de baches, y lo referente al rubro de seguridad, eso con la mira puesta en que se asignen recursos extras. De ese vuelo.

O séase que con eso se demuestra que López Cárdenas no se ha quedado de brazos cruzados y por el contrario no ha quitado el dedo del renglón, tocante a la pretensión de que pudiera haber partidas presupuestales extraordinarias para esta Ciudad del Sol, entre otras cosas para resolver de fondo lo del bacherío provocado por las lluvias, y que han hecho crisis en las recientes semanas. ¡Pácatelas!

E igualmente están explorando la posibilidad de recibir del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) los excedentes que no se aplicaron en otros municipios, el cual es un subsidio que otorga la Federación; a la par que también está la petición para financiar el Acuaférico, antes Ramal Norte; y el drenaje y la planta tratadora de aguas residuales en el poblado Miguel Alemán. Así el dato.

A ese grado es que se supiera que la “Presimun” de Morena o el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), fuera y “les dejara la pelotita en la mano”, con relación a lo que esta Capital requiere para infraestructura y la rehabilitación de las calles, después de cómo ha habido un retroceso en la presente temporada de lluvias, de ahí que reconociera que será como volver a empezar. Ni más ni menos.

“Se da una baño de pueblo” la “Gober”…Vaya que la que ha seguido “dándose baños de pueblo” los sábados, es la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al ahora encabezar la Cuarta Jornada de Servicios denominada “Unidos por Ti”, que el Gobierno del Estado realiza a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeson), que en esta ocasión tuviera lugar en la colonia Insurgentes. ¡Qué tal!

Pues esta vez dicha convivencia de apoyo social encabezada por la Mandataria Estatal se llevó a cabo en la escuela Secundaria Gral. #11 “Profesor Rafael Huerta Sandoval”, en la que participaron 33 dependencias y organismos, ofreciendo 60 diversos tipos de trámites a los habitantes del sector Norte de esta “Capirucha”, que más menos sumaron un tres mil 500, además de servicios diversos. ¡Órale!

No en balde es que Claudia resaltara que se trata de una estrategia para mantener un acercamiento con la comunidad, como lo confirma el que con los tres eventos anteriores celebrados en Pueblitos y Los Olivos en “Hornosío”, así como en el fraccionamiento San Germán de Guaymas, ya suman más de 11 mil 583 de esas tramitologías realizadas, y con la meta puesta en ir por más. ¿Cómo la ven?

Es por eso que Claudia no ocultara el sentirse por demás contenta con esa cruzada solidaria, como lo manifestara al visitar cada uno de los stands de atención, donde además de escuchar a las personas que se acercaban para solicitarle alguna petición, todavía se dio tiempo para convivir con los asistentes, porque lo mismo le daban un abrazo, que le pedían “tomarse” una selfie con ella. De ese tamaño.

Incluso a tal punto se involucra la Ejecutiva, que esta vez en el módulo del Registro Civil fungió como testigo de honor de dos parejas que decidieron “darse el sí” y contraer matrimonio, por lo que felicitó a Feve Verónica Díaz y Heriberto Monroy; así como a Ilse Carolina Muñoz y Martín Martínez Holguín, por dar ese paso tan importante, ya que con ello le darán certidumbre a los hijos de la pareja. Así el acierto.

