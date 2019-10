Retiran gran parte de tumor a adolescente en el hospital del IMSS

La menor, Selena Figuera de 15 años recibió 12 cirugías mediante las cuales retiraron el 80 por ciento del tumor que tenía en medio de los ojos lo que le causaba intenso dolor de cabeza

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sonora, con el trabajo de sus profesionales de medicina y al menos doce cirugías logró retirar el 80 por ciento de un tumor ubicado en medio de los ojos de la menor Selena Figueroa Morales, a quien le dejó de doler la cabeza.

El oncólogo pediatra del Hospital de Ginecopediatría (HGP) en Hermosillo, José Benjamín Arroyo Acosta, recordó que la neoplasia fue detectada hace dos años, y era del tamaño de una canica grande. Con base en el tratamiento, se ha mantenido sana.

Recordó que las cirugías se llevaron a cabo en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 14 y en enero del año pasado se realizó la última. Hasta la fecha, el tumor no ha crecido, tampoco se han detectado quistes y desapareció el dolor de cabeza en la menor, que ahora tiene 15 años y lleva una vida normal.

“Ella se encuentra en vigilancia, desde la última cirugía y hasta la fecha, se ha mantenido neurológicamente bien, y está en control por neurocirugía y por nosotros”, declaró el especialista. El diagnóstico definitivo fue el de un craneofaringioma que se extirpó con cirugía.

La menor recibió 30 sesiones de radioterapia después de que le fuera retirado el tumor, en Ciudad Obregón, y éstas culminaron en noviembre del 2017. Sigue con la vigilancia del equipo oncológico.

“Ha cambiado mi vida, ya que antes de eso me dolía demasiado la cabeza. Me atendieron en el Seguro Social, me trataron muy bien y gracias a Dios todo ha salido muy bien”, comentó Selena acompañada de su mamá, Santa Eduwiges Morales Figueroa.