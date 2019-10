¿Qué pasará con los automovilistas que no pagan impuestos?

Qué bueno que la alcaldesa Celida López Cárdenas, dijo que mandará llantera móvil a quien sufra ponchaduras en sus llantas debido a los baches y hasta proporcionó su número telefónico para mensajes de whatsapp, el único requisito es que el perjudicado debe de estar al corriente en el pago de sus impuestos.

La duda que me asalta, es ¿qué pasará con aquellos que tienen carro, pero no casa, para pagar predial o agua?, o bien, quienes anden de visita por estos lares y sean víctima de las pésimas condiciones de las calles ¿Ellos no tienen derecho?

La otra enorme pregunta que me hago ¿con cuántas llanteras trabajarán? Porque seguramente no se darán abasto y por último ¿este recurso ya está presupuestado? Porque como decía Juan Gabriel, “la intención es buena” pero quién sabe cómo nos vaya.

Ayer nos tocó ir por rumbos de la colonia Insurgentes y la gente sumamente encabritada se quejaba de las fugas, las zanjas, las calles que de pronto se convirtieron en canales y tienen semanas sin poder ingresar con sus vehículos ante el riesgo de que las filosas piedras dañen los neumáticos.

Es más, nos comentaba, una joven que ya hasta los zapatos tenis le cortaron las piedras de río que abundan por el sector de su casa y cuestionaban ¿Quién les pagará los daños?

Tiende a disminuir la clase media en el país … prepárese

Quien sabe cómo se sienta usted en su bolsillo, pero de acuerdo con un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en México, la clase media se ha contraído, es decir, ha disminuido en forma drástica.

Según el estudio “Bajo presión: la reducción de la clase media” realizado por el organismo citado, a los jóvenes les es cada vez más difícil alcanzar el nivel de bienestar económico.

Incluso, como sabemos, muchos jóvenes mayores de 30 años continúan viviendo con su familia, ya que no pagan renta y tienen todos los satisfactores cubiertos, cuando anteriormente se aspiraba a dejar el “nido” y buscar por sus propios medios, la anhelada independencia paterna y económica.

Actualmente, son los padres los que están desesperados por recuperar el espacio y lograr que sus hijos dejen el confort del hogar para que busquen su crecimiento personal y profesional.

El análisis de la OCDE reporta que el ingreso promedio muestra una tendencia de ‘estancamiento’, y expone que en los últimos diez años el ingreso promedio aumentó tan solo el 0.3 por ciento. En cambio, el ingreso de la población más rica se ha elevado un 10 por ciento.

A nivel general, la generación de los baby boomers (nacidos entre 1946 y 1964) casi el 70 por ciento forma parte de clase media, en cambio de la generación de los millenials únicamente el 60 por ciento pertenece a ese nivel económico, el resto está por debajo.

Sin embargo, en México, la clase media es de apenas el 45 por ciento, así que se entiende el por qué los millenials prefieren quedarse en casa y evitar el desgaste económico y emocional que representa el enfrentar el día a día en el “mundo real”.

Para colmo, ante el panorama económico que se avizora para México, la tendencia es a que la clase media continúe contrayéndose, pasando al nivel de pobreza y no se ve para cuándo pueda mejorar su nivel… Así que prepárese.

Correo electrónico [email protected]