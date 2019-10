Cremarán a José José

La mitad de las cenizas del Príncipe de la Canción serán trasladados a México y el resto permanecerá en Miami; los hijos mayores no están de acuerdo, pero lo aceptaron

José José será cremado en Estados Unidos y sus cenizas se dividirán entre México y Miami, así lo declaró su hija menor Sara Sosa, en una entrevista que ofreció a un programa de televisión.

En la emisión de la cadena Univisión aseguró que sólo la mitad de las cenizas viajarán a México, donde se espera que la próxima semana se le realice un homenaje.

De la incineración del cuerpo de su padre, dijo Sosa, sus hermanos mayores, José Joel y Marysol, están enterados y además saben que sólo una porción de cenizas viajarían a México para un homenaje en su país natal.

“Mi papá, originalmente, lo que quería era cremarse y que una mitad de su corazón estuviera en México y una mitad en Miami.

“La mitad (de sus restos) que estuvieran en México, represente donde él nació, donde él creció, donde México lo vio florecer. Y la otra mitad en Miami, la ciudad que lo aceptó, que lo ayudó a renacer, a salir de las adicciones, conoció a mi mamá”, dijo Sarita.

Ante este anunció, la joven pidió que se respete su decisión y que cuando la mitad de cenizas llegue a México se haga un homenaje en grande.

“(Ojalá) México pueda aceptar eso… por favor, hónrenlo como él se lo merece. (Hagan un homenaje) muy grande allá, en (el Palacio de) Bellas Artes, en la Basílica de Guadalupe”, dijo.

El Cónsul General de México en Miami, Jonathan ChaitAuerbach, también confirmó la información en una entrevista afuera del Miami Dade County Auditorium, donde se lleva a cabo un velorio de cuerpo presente, el cual está abierto al público

“Ya escucharon la decisión por parte de Sarita y han decidido entre ellos que finalmente se cremara y se dividieran también las cenizas”, afirmó.

Cuestionado sobre el proceso de cremación del “Príncipe de la Canción” y la documentación, el Cónsul dijo que es un proceso “sencillo”, aunque no tiene conocimiento del día en que se realizará.

“El proceso en sí es sencillo, a lo que nos corresponde a nosotros, una vez que tenemos los documentos se hace rápido. No sé cuándo se hará (la cremación)”, dijo.

Aceptamos cremación a regañadientes: José Joel

José Joel y Marysol, hijos de José José, admitieron que no están de acuerdo con que los restos del cantante sean cremados, pero tuvieron que aceptar la decisión a regañadientes.

“Pues sí, desgraciadamente (aceptamos la cremación), porque a la señora (Sara Salazar) no hubo para dónde moverla. Lo aceptamos a regañadientes”, aseguró José Joel.

“En efecto, lo que es, es: no estamos de acuerdo, pero si se tiene que hacer así para ya darle movimiento, pues así lo haremos”, agregó su hermana, Marysol.

El actor dijo que tuvieron que aprobar la decisión de la viuda de “El Príncipe de la Canción” ya que el cuerpo de su padre lleva una semana desde que murió.

Ante el cuestionamiento de la posibilidad de recurrir a algún recurso legal para suspender la cremación del cuerpo, José Joel dijo que no estaba enterado.

Los hijos del intérprete de temas como “El Triste” acordaron que la mitad de las cenizas del fallecido artista estarían en México, y el resto en Miami.

Este domingo se llevó a cabo un velorio en el Miami Dade County Auditorium, lugar en el que con frecuencia se realizan conciertos de artistas latinoamericanos, al igual que espectáculos de ballet y orquestas sinfónicas.

Luego de una ceremonia en la que sus hijos Marysol, Sarita y José Joel destacaron el legado de amor que les dejó su padre y agradecieron al público, el féretro dorado en el que se encuentra el cuerpo de José José fue sacado del auditorio poco después de las 17:00 horas (hora local).