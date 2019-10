“E$tacionarán” a los e$tacionamiento$

“Estacionarán” a los e$tacionamiento$…A los que por fin les darán “$u e$tacionada”, después de una vida de impunidad, es a los explotadores u operadores de los e$tacionamiento$ particulares, por el anuncio que recién se hiciera, de que el Ayuntamiento de Hermosillo los regulará, por hoy en día no estar obligados a nada, con todo y “lo caro” que cobran por parquearse. De ese pelo.

Toda vez que de acuerdo a lo advertido por el director de Inspección y Vigilancia Municipal, Gino Saracco Morales, empezarán por hacer un censo de esos parqueadero$, para verificar cuántos hay en esta Capital, aunque tan en serio va ese proceso de ordenamiento, que ya llevaban notificados a casi una treintena de propietarios de esos negocio$ redondo$, que son algo así como unas “minita$ de oro”.

Si se toma en cuenta de que no le ofrecen ninguna garantía a los usuarios, más que la de la cobradera que les hacen, y más si se pasan de la hora o pierden el boleto, ya que caen en el cinismo de hasta poner unos letrerotes con los que “se lavan las manos”, al leerse que ¡no se hacen responsables en caso de robo o incendio!, porque únicamente tienen a un encargado de cobrar, pero no para vigilar. ¡Qué tal!

Por lo que a ese grado es que ya rayaba el de$caro de esos espacios a los que se les estará poniendo un alto, en cuanto a esa u$ura en que incurren, a partir de lo adelantado por Saracco Morales, y es que para empezar y acabar pronto, y según el reglamento existente, deben contar con una concesión que otorga el Municipio, por la que hay que pagar $168.98 pesos por cada cajón para estacionarse. Ni más ni menos.

Eso aunado a que ahora les exigirán contar con un seguro de daños por hurto y accidentes, para lo cual es que ya les adelantaran que tendrán hasta el 15 de noviembre para ponerse en regla, o de lo contrario serán multados hasta con $8 mil 449 pesos, además de que les clausurarían el lugar, partiendo de la gravedad del problema, por lo que ahora sí que sobre aviso no habrá engaño, para que ya no sigan abu$ando.

En lo que es una regulada que quiere pensarse que también incluirá a ese tipo de paraderos de vehículos que regentan los centros comerciales, y mediante máquinas, que son las que captan esa cobranza, por ser los que más “lana” $acan, al igual que los parquímetro$ del Centro de la Ciudad, explotados por los del Patronato de ese céntrico sector, para que cuando menos aporten seguridad, pues ni comprobante dan.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Advierten de fraudes contra viajeros…Y para evitar que “se vayan en el viaje”, como dicen los chavos, sí que es por demás oportuno el llamado que lanzara la presidenta de la Asociación de Agencias de Viaje de Sonora, Martha Arteaga González, para evitar que haya más víctimas de fraudes por parte de plataformas de Internet dedicadas a la venta de boletos de avión y hoteles. Así la tran$a al vuelo.

Ya que con todo y el chanfle o interés que pueda llevar la advertencia hecha por Arteaga González, ya que a ellos les conviene que les compren esos servicios, ciertamente que es una cruda realidad, el como en el último tiempo se han disparado los casos de estafas por ofertas de ese tipo de paquetes que parecen una ganga, pero que resultan más falsos que ni las “bubis” de La Sabrina, lo que ya es mucho decir.

Pues en base a la estadística revelada por la representante de esas empresas, solamente en el 2018 se cometieron poco más de 200 de esas timadas o “tomadas de pelo”, principalmente a través de Facebook, por un monto calculado en unos $100 millones de pesos que no fueron recuperados, principalmente en las ciudades con más población, de ahí el porque está alertando para que no “caigan en ese garlito”. ¡Ups!

Lo que habla del porque del exhorto que les están haciendo a los potenciales clientes, para que adquieran esos vuelos de manera personal o directamente en los módulos de las aerolíneas, o por medio de una agencia de viaje, por cada vez ser más frecuentes esas ofertas, que en teoría son una oportunidad para el pasajero, pero al final terminan fraudeados, por depositarles a quienes son unos auténticos estafadores.

Con lo que doña Marhta sí que está haciendo lo que ni los burocráticos de le Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), de la que se ignora si aún es delegado, Fausto Vázquez, como es el prevenir a la clientela, y es que de parte de esa dependencia federal ni señales de vida han dado, de ahí el porque a dichos vívales en cuestión, no ha habido quien les pare el alto, lo que está de no creerse. ¿Qué no?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hasta las patrullas vigilan ¡megabaches!…Pa´ que vean a que punto ya representan un riesgo los baches que han aflorado por todos lados, que se llegó al extremo de que en una de las últimas noches colocaron una patrulla de la Policía de esta Capital para vigilar por varias horas uno que se reportara en el céntrico bulevar Abelardo L. Rodríguez, casi con calle Garmendia, a fin de evitar un accidente. ¡Palos!

Luego de que a través de las redes sociales alertaran sobre la existencia de ese hoyanco localizado en uno de los carriles de esa vialidad, al que a manera de alerta le colocaran unas llantas para prevenir a los automovilistas, además de echarle tierrita por mientritas, después de que supuestamente resurgiera por la última lluvia, como consecuencia de un mal trabajo de bacheo, por lo que así estuvo la exhibida. ¡Ñácas!

O séase que es un negligente hecho que viene a explicar el porque “le ha llovido en su milpita” al de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue), José Eufemio Carrillo, no únicamente por el bacherío que hay, sino también por la mala calidad de las bacheadas que llevan a cabo, porque en la primera nueva llovida vuelven a quedar “píor”, o como unos auténticos cráteres. ¡Vóitelas!

Y ciertamente que al funcionario con nombre de corrido, como es el caso de José Eufemio, sí que no le ha faltado, y para prueba está el caos vial que ayer provocaran sobre el bulevar Solidaridad, entre Luis Encinas y Jesús García Morales, debajo del puente, por la reparación que hicieran de unas rejillas de drenaje pluvial que se dañaran y separaran, de ahí que empezaran a darles mantenimiento. ¡Pácatelas!

Con lo que una vez se más se puso de manifiesto que los de la Cidue han ido a ¡una tras otra!, en eso de “no dar con bola”, a la hora de atender correctamente lo relacionado con esa clase de desperfectos y contingencias, en primer lugar por lo tardado que son para darle respuesta a los reportes ciudadanos, y en segundo porque no hacen bien esas reparaciones, de ahí el porque les siguen poniendo tache. ¡Glúp!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

“Pegan” una exhibida a “figura” panista…Vaya que con la balconeada que le “pegaran” esta semana al mal afamado abogado y político panista, Diego Fernández de Cevallos, al que se conoce con el apodo del “Jefe Diego”, sí que vuelve a exhibirse que hay mexicanos de primera y segunda, por como le $acaran a flote que debe casi $950 millones de pesos de impuesto Predial. Así la vaquetonada.

Por no ser un deudón producto de la casualidad, sino más bien de la vaquetonada y el influyentismo del que por siempre había hecho gala, el también ex candidato presidencial del taliPAN, pues ya tenía ¡¡26 años!! sin pagar ese gravamen, de ahí que con multas y recargos ya sume esa millonada y nomás por tres propiedades, como es el rancho El Estanco, y los fraccionamientos Real Esperanza y La Ponderosa.

Pero esta vez se topó con pared, o con el alcalde de Colón, en Querétaro, Alejandro Ochoa, que es de extracción ciudadana, y quien lo está requiriendo para que se ponga al corriente, bajo la visión de que la Ley debe ser pareja para todos, o sin distingos partidistas, es decir, al margen de compadrazgos y amiguismos, de ahí el porque “deberá tomar chocolate y pagar lo que debe”, como dice la canción.

Y es que por donde quiera que se le vea, pero sí que resulta un insulto y una leperada, el que potentado$ como Fernández de Cevallos se pa$en de largo$, al no cumplir con las más mínimas obligaciones fiscales, en tanto que los ciudadanos comunes y corrientes no pueden atrasarse en la pagadera de esas contribuciones, porque luego luego les quieren embargar hasta lo que no tienen, lo que es una injusticia.

Más menos así está ese quemadón de refilón para los panuchos locales, que aquí son encabezados por Ernesto Munro, de ahí la pregunta obligada, de que si cuántos más no estarán en esa condición de gandalla$, como el barbado y alocado del “Jefe Diego”, quien todavía de pilón cínicamente está exigiendo un trato justo para liquidar esa millonaria trácala, después de que no le está quedando “díotra”.

