Se retira Napoleón de los escenarios

Para José María Napoleón todo tiene un principio y un final, y tras cinco décadas en la música se prepara para decir adiós a los escenarios, aunque seguirá componiendo temas para otros intérpretes.

El cantante afirmó que está listo para despedirse del público, siempre agradeciendo su apoyo y cariño en esta carrera musical, que ha sido su gran pasión y una aventura en su vida.

“Todo tiene un principio y un fin, para mí ha llegado ese momento que se dará el próximo año, pero esto no quiere decir que me olvide de todo, seguiré componiendo”, dijo el llamado “Poeta de la canción” al agregar que está satisfecho con lo logrado en 50 años de carrera.

Aseguró que en este tiempo se ha dado permisos para incursionar en la tauromaquia, arquitectura y pintura, sin embargo, siempre regresa a la música por la pasión que esta le provoca, “me gusta ser un vehículo para contar historias y transmitir sentimientos”.

“Siempre soñé con ser alguien en la música y afortunadamente lo logré; llegué a los 17 años a esta ciudad sin tener a nadie. Canté en los camiones hasta que un hombre de alocada cabellera, que hoy sé que se dice afro, me encontró en uno de esos traslados y me llamó, sin imaginar que él me cambiaría todo.

“Este hombre de que les hablo y del que desconfíe por miedo en un momento fue Víctor Yturbe “El Pirulí”. Él me dio la oportunidad de cantar en un lugar y bueno mi carrera comenzó a dar un giro, logré muchas cosas”, comentó el compositor”, comentó.

El cantante ha logrado una trayectoria sólida, aunque reconoce que las tentaciones también llegaron a él, pero su respuesta fue siempre no porque sabía a dónde quería llegar y lo que buscaba, “tenía claro mis objetivos y lo que me podía pasar si me involucraba en los vicios”.

“Soy feliz con lo que logré y el año que viene diré gracias y lo extenderé lo más que se pueda. Quiero marcharme con vida y disfrutar de mi familia que es muy importante para mí”, dijo Napoleón, quien inicia los festejos por sus 50 años de carrera con una presentación en el Auditorio Nacional programada el próximo 15 de noviembre.