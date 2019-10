‘GANSITO’ PADILLA: ‘ES UN ORGULLO QUE COMPAREN A HENRY MARTÍN Y A VIÑAS CONMIGO’

El exjugador azulcrema señaló que es placentera la comparativa, pues significa que dejó algo en la afición.

El ‘Talismán’ analizó a los que apuntan a ser sus sucesores. Aarón Padilla, exdelantero del América, desmenuzó las cualidades de Henry Martín y Federico Viñas, quienes en éste certamen han sabido aprovechar los minutos que han recibido, tal como él lo hacía, aunque consideró que al uruguayo le faltan goles para poder ser considerado el nuevo amuleto.

En el caso del delantero mexicano, el ‘Gansito’ confía en que logre tener mayor regularidad y pueda hacerse presente en partidos importantes, en donde un gol que valga el título sería el escenario ideal.

“Es un orgullo que los comparen con uno. Significa que uno dejó algo en la memoria de la gente. Uno tiene más recorrido en el equipo, que es Henry. Ha logrado goles en su cuenta personal, si bien le falta ese empujoncito como para meter un gol de Liguilla o hasta de campeonato, que sería lo mejor. Ha tenido bajones porque lo han puesto de titular y no ha podido consolidarse”, señaló a RÉCORD el exgoleador.

Con respecto a Federico Viñas, Padilla aseguró que tiene cosas positivas, aunque es prematuro señarlarlo como un nuevo ‘talismán’, debido a que solamente acumula dos dianas con la casa azulcrema.

“A Viñas lo veo como un jugador con olfato goleador, con movimientos importantes dentro del área y que afortunadamente cayó con el pie derecho como América, que no es fácil. Es un poco pronto para encasillar a Viñas como un talismán, porque sólo lleva dos goles y a los dos goles no me conocía ni la mitad del estadio.

“Tenía que anotar más para que me pudieran identificar y decir el talismán. Va por buen camino y ojalá que lo pueda hacer en partidos importantes”, finalizó el exgoleador azulcrema.

Con información de Récord.