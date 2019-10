Después de un enfrentamiento a balazos entre Marinos y sicarios, éstos lograr huir

No me explico, cómo es posible que en municipios tan pequeños como Guaymas y Empalme entre otros, las autoridades no puedan dar con los integrantes de las bandas del crimen organizado, cuando estos no tienen en donde esconderse. En los enfrentamientos a balazos que sostuvieron elementos de la secretaría de la Marina y supuestos sicarios, no detuvieron a nadie y los “malos” lograron darse a la fuga. Esto sucedió la madrugada del jueves en el Municipio de Empalme.

Según información oficial, los sicarios atacaron domicilios en el poblado Morelos, mejor conocido como “La Atravesada” en donde asesinaron a dos personas y secuestraron a otra más, todos del sexo masculino, logrando huir sin que nadie se diera cuenta para donde…Esto quiere decir que los militares también “le sacan” enfrentarse a las bandas de sicarios que tienen el control de los valles de Guaymas y Empalme. Estas bandas de delincuentes también operan en el Municipio de Cajeme.

La “Atravesada” es un ejido en donde habitan escasas familias, pertenece al Municipio de Empalme y, los que conocemos el lugar, no nos explicamos cómo escaparon los sicarios de los militares de la Marina. Los delincuentes atacaron varios domicilios, destruyendo todo lo que se les ponían en frente, asesinando a Mario Antonio “N”, de 27 años. Luego, en el ejido Francisco Márquez asesinaron a Francisco Javier “N”, de 51 años de edad. En este ejido también secuestraron a Luis Alfonso “N”, de 43 años de edad.

Después del enfrentamiento, todas las corporaciones policíacas se dieron a la tarea de buscar a los presuntos asesinos por tierra, mar y aire, pero los “angelitos” volaron sin dejar rastro. En los lugares en donde se registraron los hechos se encontraron casquillos percutidos calibres 7.62×39 y .223 de uso exclusivo del Ejército…El o los grupos armados destruyeron dos viviendas y cinco vehículos y las autoridades no lograron detener a nadie. La Atravesada tiene solo una salida.

Va Identidad Sonora por más sonorenses: Miguel Pompa

Para continuar con acciones del programa Identidad Sonora, que el Gobierno del Estado ha implementado a fin de que sonorenses que nunca han sido registrados cuenten con su acta de nacimiento, oficiales del Registro Civil de varios municipios de la entidad recibieron una capacitación.

El secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella, destacó que con esta capacitación a oficiales del Registro Civil continuarán ofreciendo un mejor servicio a favor de los sonorenses, llegando a los rincones más alejados de la entidad para que todos los sonorenses tengan Identidad.

“Este programa lo que tiene por objetivo es que todos los sonorenses, cualquiera, si nació aquí o decidió hacer suya esta tierra, sea un ciudadano sonorense y mexicano obviamente, y eso no puede ocurrir si ni siquiera tiene lo más elemental, que es su propia identidad, el propio derecho que tiene a tener un nombre, una nacionalidad, un estatus civil, si esta gente no tiene registro”, expresó.

Al sumar esfuerzos con Sonora Adelante A.C., dijo, podrán acercarse a más comunidades y ser el gobierno facilitador que la gobernadora Claudia Pavlovich siempre ha pedido.

“Si algo quiere que sea su legado, lo dice la gobernadora una y mil veces, es que es un gobierno cercano a la gente”, manifestó.

Ulises Cristópulos Ríos, director general del Registro Civil, agradeció a todos los oficiales de diferentes municipios que asistieron a esta capacitación, ya que aseguró, darle identidad a los sonorenses es una de las principales prioridades que tienen.

“De ahora en adelante va a ser prioridad para el Registro Civil, para todos nosotros el tema de la identidad”, reiteró.

Bernardette Manríquez Durón, integrante de la asociación civil Sonora Adelante y responsable del programa Mi Derecho a Tener Derechos, explicó que con este programa buscan entregar de 500 a 800 actas mensuales porque existe un rezago de entre 17 y 20 mil sonorenses y habitantes, que es “población flotante”, sin su acta de nacimiento.

