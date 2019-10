Crítica de ‘Joker’: un fantástico trabajo visual con un mensaje ambigüo

Joker aterriza en medio de la polémica sobre su mensaje de violencia. Sin embargo, se trata de una versión triste y oscura del personaje que esconde una obra de arte visual y mensaje ambiguo que lleva a debate.

Joker pone la guinda a un 2019 marcado por las películas de superhéroes. Poco se parece al brillante mundo de los Vengadores en el Universo Cinematográfico de Marvel, ni siquiera al tono oscuro de la sonada serie The Boys. La cinta de Todd Phillips es una forma diferente de aproximarse a los orígenes siempre inciertos de uno de los villanos mejor conocidos del mundo del cómic; y no tiene nada que ver con lo que hemos visto en los tráilers.

Desde su proyección en el Festival de Venecia, la película no ha hecho más que cosechar polémica: desde quien la ha descrito como una de las mejores cintas del año y la ha situado en la carrera por los Oscar, hasta quienes la tildan de comulgar con las ideas incel. Llegar a un consenso sobre Joker parece quedar lejos de nuestro alcance. Y esto no tiene por qué ser algo malo.

El tráiler nos presenta una versión maquillada de lo que vamos a ver en el cine, así que si tenías alguna idea previa en la cabeza, olvídate de ella. La película es mucho más oscura y mucho más triste de lo que parece. Nada de comediante venido a menos que intenta hacer gracia pero no la tiene, Arthur Fleck, antes de convertirse en Joker, es un hombre con una enfermedad mental que tiene alucinaciones y es un narcisista patológico.

Arthur vive con su madre en un piso de mala muerte e intenta ganarse la vida como payaso en una agencia de entretenimientos. Mentiríamos si dijéramos que lo tratan bien. El mundo es sumamente injusto y violento con él y sufre toda clase de abusos durante la película. Es imposible no humanizar al personaje bajo esas circunstancias.

“¿Soy solo yo o el mundo se está volviendo cada vez más loco?”

La cinta es una descripción del contexto decadente de la ciudad, infestada de basura y ratas, en la que los ricos se hacen cada día más ricos y la marginalización de los pobres no para de crecer. “¿Soy solo yo o el mundo se está volviendo cada vez más loco?”, comienza preguntándose el protagonista en los primeros minutos. Lo cierto es que las calles de la ciudad son cada vez más inseguras y el descontento general solo necesita una chispa para transformarse en una revolución. Esa chispa es el Joker.

