CLAUDIO SUÁREZ: ‘CHIVAS VS PUMAS HA QUEDADO A DEBER PARA SER UN CLÁSICO’

El Emperador consideró que a ambos equipos les ha faltado demostrar la rivalidad en la cancha.

Con la experiencia que le otorga haber disputado prácticamente todos los Clásicos que existen en México, Claudio Suárez aseveró que la rivalidad entre Guadalajara y Pumas cuenta con los argumentos necesarios para ser un Clásico, aunque consideró que ya es tiempo de que lo confirmen en el terreno de juego.

“Los dos cuentan con historia, tienen afición y creo que el partido tiene todos los ingredientes para ser un Clásico, pero todavía falta el tema de la cancha porque de repente han quedado a deber ahí“, comentó Suárez en charla con RÉCORD.

A pesar de ello, El Emperador reveló que la enemistad entre dos de las instituciones más grandes de la Liga MX tardó unos años en cuajarse debido a que en sus primeros años no había un odio deportivo entre Chivas y Pumas.

“Ha ido creciendo la rivalidad, a mí no me tocó en los 90. Jugar contra Chivas o Pumas motivaba, pero no había esa rivalidad, creo que creció en la última década cuando Pumas les gana esa Final en penaltis”.

Aunque su nombre es más relacionado con los universitarios, Claudio Suárez tuvo la fortuna de marcarle a los felinos vistiendo la camiseta de Chivas.

“Fue mi primer gol en Chivas (Invierno 96), Cuando llego a Chivas no había tirador oficial de penaltis, entonces el Tuca Ferretti hizo una competencia para definirlo y yo gané. Pero cuando jugamos contra Pumas me dijo que yo no lo iba a tirar y no me dijo porque“, recordó.

Con información de RÉCORD.