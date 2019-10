+ Pone palomita Federación a Gobernadora

Pone palomita Federación a Gobernadora…Y en contraste con los que pronosticaban un pleito y enfrentamiento con la nueva administración federal de la llamada Cuarta Transformación, el que acaba de venir a demostrar que ha sido todo lo contrario, es el coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal (Inafed), de la Secretaría de Gobernación, Rafael Cortés Gómez.

Pues el enviado de la secretaria de esa área, como es Olga Sánchez, no tuvo empacho en reconocer que Sonora es un ejemplo a seguir, en cuanto a la buena relación y entendimiento que hay entre el Gobierno del Estado y los municipios, de ahí que prácticamente “le pusiera palomita”, como dice el anuncio.

Por lo que así estuvieron “las flores” que Cortés Gómez viniera a echarle a la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, durante una visita que hiciera para anunciar lo que será el Tercer Foro Regional Diálogo por el Federalismo, el cual realizarán en esta Capital el próximo 28 de noviembre, y que será de primerísimo nivel, ya que lo presidirá la mismísima, Sánchez Cordero. De ese pelo.

Eso luego de que el citado funcionario ponderara, que a pesar de la serie de problemas que hoy en día hay, han percibido que la gestión encabezada por Claudia se ha preocupado por trabajar de la mano con los alcaldes, sin distingos políticos ni colores partidistas, bajo la visión de que el interés debe ser el servir a la gente, como lo han hecho a través del Centro Estatal de Desarrollo Municipal (Cedemun). ¿Qué no?

Esa es la buena impresión que viniera a expresar Rafael, en torno al actuar de Pavlovich Arellano, al resaltar que aquí esa ha sido la positiva diferencia, con referencia a otros Estados, en los que hay muchos conflictos, pero no se ve que haya una labor de equipo entre el Ejecutivo Estatal y las municipalidades, con las que en teoría deberían coordinarse, lo que ha tendido a complicarlos. De ese tamaño.

Razón por la cual es que destacara que por buena voluntad no está quedando por parte de la “Gober”, a la hora de impulsar una política de sumar, en vez de restar y dividir, con todo y que en la Entidad la mayoría de las alcaldías son del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), de ahí el porque de alguna manera escogieran a Hermosillo para llevar a cabo la aludida cumbre federalista. Ni más ni menos.

Toda vez que en el marco de la misma, lo que es Pavlovich y Sánchez Cordero firmarán un convenio de colaboración entre las instancias que representan, para entre otras cosas continuar capacitando de forma conjunta a los 72 localidades de por estos lares, precisamente para seguir sumando esfuerzos, pero además recursos de todo tipo, con la finalidad de que redunde en el bien de los sonorenses. ¡Qué tal!

En esos términos es que se percibe que está la buena vibra entre doña Olga y Claudia Artemisa, pero sobre todo la coincidencia, tocante a como debe darse la interacción institucional o en el ámbito gubernamental, a decir por lo que viniera a adelantar Cortés, por ese espaldarazo que le diera a su labor, por como ha sabido llevar la fiesta en paz con los morenos o morenistas. ¿Cómo la ven?

“Se la reviran” a protagónico ex “Procu”…Quien no esperó mucho por la respuesta, es el protagónico ex Procurador, Abel Murrieta, luego de que tachara de ser una simulación la actual estrategia contra la inseguridad aplicada por los tres niveles de gobierno, ya que quien luego luego le contestó con la voz completa, es el secretario de Seguridad del Estado, David Anaya Cooley. Así el “estate quieto”.

Ya que David José sin hacer mucha estridencia, como la que sí acostumbra Murrieta Gutiérrez para llamar la atención, pero de inmediato le “mató el gallo en la mano”, al más menos revirarle que hasta ahora están haciendo lo que antes se dejara de hacer en esa materia, de ahí el porque de las inseguras consecuencias que hoy en día privan y que están combatiendo desde todos los flancos. ¡Tómala!

Derivado de que Anaya Cooley no pudo ser más contundente, a la hora de apuntillar y declarar con todas sus letras, que “Hay un presente que tiene que ver con un pasado, tal vez se dejaron de hacer cosas en el pasado que hoy nos están complicando nuestro presente”, como dando a entender que hay quienes nomás no tienen cara ni para hablar, por como no realizaran su trabajo cuando les tocó hacerlo. ¡Ñácas!

Pero lo que es el David contra Goliat de la inseguridad fue más allá, al recomendar no caer en la irresponsabilidad al opinar sobre temas que tengan que ver con la seguridad, pero sobre todo el no hacerlo con dolo o la intención de politizarlos, por como “el horno no está para bollos”, ante los hechos de alto impacto que siguen suscitándose, como diciendo que si no hicieron, pues que ahora dejen hacer. ¡Zaz!

Tan así que para prueba de esos sucesos violentos que impactan a los ciudadanos, ahí tienen que ayer en los valles de Guaymas y Empalme se suspendieran hasta las clases, luego de un convoy armado desatara la violencia en esa zona, con un saldo de dos muertos, un “levantado” y varias casas incendiadas, luego de que los sicarios hasta se enfrentaran a los elementos de la Guardia Nacional en su huida. ¡Pácatelas!

Detectan a ooootro funcionario desleal…En el que está claro que no están dejando pasar nada, incluso hasta lo más mínimo, es en el actual sexenio estatal, y para evidencia está el que ayer trascendiera que detuvieran a un funcionario del Registro Civil, de nombre Carlos N., por falsificar la firma del Secretario de Gobierno, Miguel Pompa, y así intentar obtener una plaza laboral mayor a la que tenía.

Casi por nada es que ante esa corruptela, es por lo que al ahora arrestado vividor público le cayeran los de la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS), para en coordinación con la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), ejecutarle una orden de aprehensión y ponerlo a disposición del respectivo Juez, a fin de que rinda cuentas claras con relación esa deslealtad. De ese vuelo.

Al descubrirse que el hoy detenido tuvo la osadía de acudir al área de control de correspondencia de la Subsecretaría de Recursos Humanos, en la que entregó una tarjeta con una “poderosa” o firmita falsificada, en la que se indicaba que se convirtiera su plaza del nivel 3B al 6B; e igual en el mismo documento se proponía cambiar la plaza nivel 7B al 8B y compensación extraordinaria para otra persona.

Pero por suponerse que ese tipo de procedimientos o ascensos no se hacen de esa forma, es por lo que procedieran a corroborar esa información con Pompa Corella, detectando que dicho improvisado tarjetón era apócrifo, de ahí el porque como de rayo optaran por interponer la respectiva denuncia ante la FAS, para el inicio de una investigación, misma que desencadenó en ese encarcelamiento. ¡Vóitelas!

De ahí que el ahora imputado por el delito de falsificación no solamente fuera separado del cargo que ocupaba, y en el que quién sabe cuántas tran$a$ más no cometería, sino que además ahora podría enfrentar una pena de un mes a 3 años en prisión, en caso de comprobársele esa leperada, que es lo que se da por descontado que suceda, por las evidentes pruebas que le encontraran. ¡Palos!

Tienen empresarios su momento con AMLO…Los que vaya que ayer por la mañana tuvieron su momento o poco más de dos horas de gloria, es un grupo de empresarios de Sonora, luego de acudir a una reunión en Palacio Nacional con el “Pejidente”, Andrés Manuel López Obrador, para presentarle 25 proyectos productivos, de infraestructura y sociales en beneficio de la región sonorense. ¡Órale!

Y es que aún y cuando no hubo una promesa en forma o inversión específica por parte de López Obrador, pero los hombres y mujeres de negocios que fueran convocados a ese encuentro, de entrada ya consideraron como una ganancia ese simple acercamiento, el cual forma parte de un plan de la Presidencia de la República para ver qué es lo que propone la iniciativa privada por regiones.

Muestra de ello es que Andrés Manuel ya igualmente se ha reunido con el empresariado de otras Entidades, de ahí que en esta ocasión les tocara a los de por estas tierras, lo que aprovecharan para exponerle planes de inversión para los sectores agrícola, inmobiliario, ganadero, industrial, entre otros, con los que buscan impulsar la competitividad económica. Esa es la idea.

De tal forma que de acuerdo a “la prenda” que soltara el dirigente de la Coparmex Sonora Norte, Arturo Fernández Díaz-González, entre algunos de los planteamientos que le hicieran a AMLO está la terminación de presas que están en curso, así como lo que tiene que ver con edificaciones hidroagrícolas, y “el cerrojazo” a la carretera federal, además de obras para facilitar el cruce entre México y EU.

Para ese efecto es que el “Presi” de origen tabasqueño se comprometiera a darle seguimiento a las peticiones que le hicieran de viva voz, para lo cual “le tiró la bolita” al Jefe de la Oficina de la Presidencia, el tildado de sonoguacho de Alfonso Romo Garza, por ser nacido en Obregón, por lo que así es como le dejaran “la pelotita en la mano”, aún y cuando el posible respaldo todavía está por verse.

