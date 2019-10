Renuncia Eduardo Medina Mora a su cargo como ministro de la Corte

La tarde de este jueves, el ministro Eduardo Medina Mora presentó su renuncia como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el marco de las supuestas investigaciones que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda realiza sobre su persona.

La carta de renuncia fue presentada por Medina Mora Icaza al ministro presidente del máximo tribunal del país, Arturo Zaldívar, quien hace unos minutos se dirigió a Palacio Nacional.

La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su artículo 99, indica que la renuncia de un ministro sólo será procedente “por causas graves” y serán enviadas al presidente de la República y si éste las acepta, serán enviadas al Senado para su aprobación.

Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, informó a través de redes sociales que el presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó la renuncia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del ministro Eduardo Medina Mora.

“El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador ha aceptado la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora. Estamos en espera de que sea remitida al Senado Mexicano para su análisis, según lo dispuesto por el Artículo 98 Constitucional”, escribió Monreal en Twitter.

Ahora, por mandato constitucional, la Cámara de Senadores deberá aprobar la renuncia del ministro de la SCJN, Eduardo Medina Mora, previa aceptación del presidente de la República, para después iniciar el proceso de nombramiento de un ministro sustituto.

Los trabajadores federales ya no son servidores públicos, ahora son servidores de la nación

A la burocracia federal ya no se les llama servidores públicos, ahora se les conoce como “servidores de la nación”, desde que inició el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. De esto me enteré ayer en la secretaría del Bienestar, cuando fui a realizar un trámite y me enviaron para que me atendiera servidor de la nación. Este funcionario me comentó que ya no son burócratas y que ahora sí todos atienden las necesidades del pueblo… Qué bien.

Uno como reportero, todos los días se lleva sorpresas de diferentes tipos, ahora, para mí, fue la de los servidores de la nación, que antes se les conocía como servidores públicos, o burócratas. Ojalá no sea solo un cambio de nombre, sino también de atención a la ciudadanía, pero, sobre todo, que se resuelvan los problemas que se les plantean a los funcionarios y empleados en las delegaciones, que tampoco ya no son delegaciones, solo oficinas de las secretarías federales.

A poco más de 10 meses de la actual administración federal ha habido muchos cambios y nuevas estrategias para gobernar, pero desgraciadamente ninguna ha funcionado como lo tenía programado el presidente López Obrador. Hasta ahora, la policía militar no ha funcionado, sin embargo, desapareció la policía federal y solo se quedó con la Guardia Nacional, que todavía no rinde frutos y las bandas criminales han crecido más, con mejores armamentos.

En Sonora operan bandas del crimen organizado y no se han visto resultados positivos desde que llegaron los soldados de la Guardia Nacional, que por cierto continúan hospedándose en las instalaciones deportivas del Centro de Usos Múltiples (CUM), que representan una mortificación para los padres de familia que tienen a sus hijos (niñas y niños) en las mismas instalaciones. Esto ya lo han denunciado ante las autoridades y estas no han hecho nada para solucionar el problema.

Que los soldados de la Guardia Nacional se hospeden en la Cuarta Zona Militar, o, en las instalaciones de la Policía Federal, ahora que esta fuerza policial ha desaparecido. Los jóvenes, niñas y niños, deben ser cuidados y protegidos de todos los visitantes a las instalaciones deportivas del CUM y los militares causan molestias entre los deportistas y las mamás y papás de estos, por lo que vale más que se le vaya buscando una solución al problema.

Este 04 de octubre es Día de los Franciscos y Franciscas, por lo que va una felicitación paras todos ellos…A los peregrinos que van a ver a San Francisco a Magdalena de Kino, tengan muchos cuidado, ya que muchos van caminando a la orilla de la carretera y no toda la gente que conduce vehículos los respetan reduciendo la velocidad a sus vehículos…Por la “cuatro carriles” circulan muchos vehículos pesados, tráiler y autobuses de pasajeros que no respetan nada…Mucho cuidado.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios…Recuerden, en política no hay amigos, solo compromisos.