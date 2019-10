Los partidos políticos buscan a sus posibles candidatos para el 2021

Mientras el gobierno estatal y los municipales de Sonora están trabajando arduamente para sacar adelante los problemas de las comunidades, los políticos se “mueven” para seleccionar sus candidatos a puestos de elección para las próximas elecciones del 2021. Recuerden que 2020 será un año político en donde ya se sabrán los posibles nombres de los precandidatos, tanto a la gubernatura como a los 72 municipios, los 22 diputados locales por mayorías y los siete federales.

Los políticos no dejen de trabajar, aunque no aparezcan en los medios de comunicación, por no ser tiempos de elecciones, en los municipios los partidos están seleccionando a los posibles candidatos a los diferentes puestos de elección popular. También los dirigentes de los partidos se la pasan consultando con la base de militantes y enviando los nombres a las dirigencias nacionales. Los más atractivos son los nombres de los probables candidatos a gobernador.

En las presidencias municipales no tengo idea de quiénes podrían ser los candidatos, por ningún partido político, al parecer la “caballada está muy flaca”, esperemos que pronto empiecen a darse a conocer los nombres de los posibles candidatos. Lo mismo pasa con los probables candidatos a las diputaciones locales y federales. Sin embargo, al interior de los partidos ya hay movimientos y para antes de que termine el presente año habrá aspirantes a varios puestos de elección.

Los posibles candidatos a la gubernatura del Estado de Sonora son: Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad Pública nacional; Ana Gabriela Guevara Espinoza, directora del deporte en el país; Arturo Bours, Senador de la República; Jacabo Mendoza Ruiz, dirigente del partido Movimiento de Reconstrucción Nacional (Morena) en Sonora, entre otros. Todos ellos de los partidos de izquierda que existen en la entidad.

Por el PAN el que encabeza las preferencias de los panistas es el guaymense Antonio Astiazarán Gutiérrez; el senador hermosillense, Damián Zepeda Vidales, el Presidente Municipal de Puerto Peñasco, Ernesto “ Kiki” Munro López; el exsenador Héctor Larios Córdova, entre otros sonantes.

Por parte del PRI, los más mencionados son el exsenador y ex alcalde de Hermosillo, Ernesto Gándara Camou; el secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella, el presidente del PRI estatal, Ernesto de Lucas Hopkins…Como usted se puede dar cuenta, los tres se llaman Ernesto, por eso, la importancia de llamarse Ernesto. Cualquiera de ellos podría ser un buen candidato y mejor gobernador, pero serán los sonorenses los que tendrán que decidir el día de las elecciones.

Destaca Claudia Pavlovich labor de Fundación Beatriz Beltrones

Al reconocer la labor social que realiza la Fundación Beatriz Beltrones para apoyar a más mujeres con cáncer y avanzar en la atención y prevención de esta enfermedad, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano asistió al tradicional Bazar de la Fundación Beatriz Beltrones.

En este mes de la Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, la mandataria estatal, junto a la presidenta de esta Fundación, Sylvana Beltrones Sánchez, recorrió cada uno de los estantes en los cuales ofrecieron diversos artículos.

Un porcentaje de las compras que se realizan son directamente para ofrecer estudios de papanicolau y mamografías a más mujeres, ya que ello es fundamental para prevenir y detectar cáncer de mama y cervicouterino.

“Hay todo lo que se puedan imaginar, para que colaboren con una súper causa que es ayudar a las mujeres contra el cáncer. No hay nadie en el país que no tenga un familiar o un amigo cercano que haya padecido esta enfermedad. Les pido abran su corazón y vengan a comprar para apoyar a esta fundación que tanto ha hecho por las mujeres con cáncer”, expuso.

La gobernadora Pavlovich destacó el trabajo de la Fundación Beatriz Beltrones, que aunado al que realizan las autoridades y la participación de la sociedad, ha permitido avanzar en la atención de quienes padecen esta enfermedad.

Agregó que el objetivo de este bazar es obtener recursos para contribuir a salvar la vida de miles de mujeres sonorenses con estudios gratuitos de mamografía y papanicolaou y en su caso recibir atención oportuna para que vuelvan a tener una vida saludable, por lo que invitó a la comunidad a participar.

Sylvana Beltrones Sánchez, presidenta de la Fundación Beatriz Beltrones, explicó además, que este bazar en cual se recibe el apoyo de una gran cantidad de personas, hay empresas que se solidarizan con la causa con productos exclusivos para la Fundación, por lo que el cien por ciento de las ganancias van directamente para ésta.

“Este es el mes del Cáncer de Mama, pero debe ser una campaña permanente porque las cifras son alarmantes, cada vez estamos viendo que hay más casos, pero sobre todo, lo más preocupante es que están siendo detectadas en etapas más avanzadas, cuando la clave de la lucha contra el cáncer es la prevención y el diagnóstico oportuno”, indicó.

Este año, más de 30 empresarias de varios municipios de Sonora y de otros estados del país se congregaron en este bazar, dando su granito de arena para apoyar a miles de mujeres que se hacen sus estudios gratuitos para la detección de cáncer cervicouterino y de mama.

Luego de comentar que hay una gran respuesta del público, Sylvana Beltrones reiteró que esta es una compra con causa para ayudar en la lucha contra el cáncer.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios…Recuerden, en política no hay amigos, solo compromisos