Llevan estudiantes de la UVM jornada de salud bucal al ejido Plan de Ayala

Es la primera actividad del programa Reacción que promueve Sedesson entre estudiantes universitarios

Estudiantes de la Universidad del Valle de México (UVM), participaron en la primera actividad del programa Reacción, de la Secretaría de Desarrollo Social en Sonora (Sedesson), con una jornada de salud bucal en el ejido Plan de Ayala.

Los beneficiarios se dieron cita en la Telesecundaria 364, donde estudiantes de la carrera de Cirujano Dentista les brindaron servicios de limpieza y extracción de dientes.

Habitantes del Ejido Plan de Ayala, del campo pesquero Sahuimaro y de las granjas acuícolas Costa Rica y 31 acudieron para aprovechar este servicio gratuito, impulsado por el Gobierno del Estado.

Manuel Puebla, titular de la Sedesson, destacó que a 15 días de su lanzamiento, Reacción tiene gran participación de los universitarios, con un registro de casi 400.

Subrayó que esta primera actividad es una muestra del interés de los jóvenes por ser parte de la atención y solución de los diversos problemas sociales que se presentan en las zonas rurales y urbanas de la capital sonorense.

“Contamos con un importante semillero de personas comprometidas con su entorno, con el prójimo, es cuestión de aprovechar su disposición y talento, en beneficio de la población más vulnerable” expresó.

El funcionario estatal agregó que la gobernadora Claudia Pavlovich está muy satisfecha por la participación de los jóvenes.

“Definitivamente, la atención de las carencias sociales no debe ser tarea exclusiva de los gobiernos, sino un ejercicio conjunto con la ciudadanía, así los resultados son mejores”, puntualizó.

Por su parte, la señora María de los Ángeles Ríos Tagle, a nombre del comité de vecinos del Plan de Ayala, agradeció esta actividad de los jóvenes: “Hay mucha gente que la está aprovechando, gente que no tiene las posibilidades de ir a Hermosillo o a ‘La Doce’ a atenderse médicamente”.

La señora Evelia Ramírez destacó que su familia recibió los beneficios de la jornada bucal: “A mi hijo le hicieron tres extracciones, hubieran sido mil 500 pesos con un dentista, lo que uno compra de mandado, y muchas veces nos limitamos a ir porque no tenemos dinero, a veces hay trabajo, a veces no”, expresó.

El estudiante Luis Castro Cornejo señaló que participar en esta jornada les permite foguearse en lo que será su carrera, además de apoyar las necesidades de salud de la población.