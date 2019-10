Impone México su jerarquía

Con goles de José Juan Macías y de Ricardo Alguno, el Tricolor se impuso sin complicaciones a los Soca Warriors

La Selección Mexicana Sub 22 derrotó 2 goles a 0 a su similar de Trinidad y Tobago en duelo de carácter amistoso en la cancha del Estadio Nemesio Diez en Toluca.

El partido se jugó en un 90 por ciento del lado trinitario e incluso en el último cuarto de cancha. El rival, de poca convocatoria, simplemente no existió por grandes lapsos, tanto ellos, como un juvenil combinado mexicano no terminaron por convencer a la afición toluqueña que dejó vacíos varias butacas del inmueble, a pesar de la doble cartelera de la noche. (Partido de Copa MX entre Toluca vs Veracruz)

No habían transcurrido los primeros diez minutos de partido cuando en dos despejes del portero Marvin Phillip se hizo presente el famoso e infame grito de “Ehh pu…”, mismo que puede valerle una ejemplar sanción a la Selección Mexicana, a pesar de la implementación del protocolo preventivo que aplicó la Federación Mexicana de Futbol, pero pronto el gol cambió todo por alegría.

El equipo de Gerardo Martino estuvo encabezado por José Juan Macías quien perdonó una vez, pero no dos. El delantero del León falló un cabezazo pleno en los primeros 20 minutos, pero en la siguiente que tuvo sentenció como solo él sabe hacerlo. Macías le robó muy fácil la pelota a Cyrus Daniel, condujo hasta entrar al área y después de un par de recortes se perfiló de forma perfecta para sacar el zurdazo que el portero alcanzó a rasguñar, pero no evitó que se metiera en el rincón para el 1-0.

La fiesta comenzó entonces y el segundo no tardó en caer. Ricardo Angulo recibió en el área ante la complacencia de la defensa visitante y sacó un potente disparo que desvió la zaga para hacer inútil el lance del guardameta.

Prácticamente cada embate era de peligro, particularmente los centros que, pese a la estatura de los centrales caribeños, eran pelotas de gol.

En el segundo tiempo vinieron los cambios y con ellos un importante bajón a la intensidad que había mostrado el equipo mexicano en los primeros 45 minutos.

Ricardo Angulo y Cristian Calderón dejaron la cancha para el ingreso de Jairo Torres y Gerardo Arteaga y aunque México se mantuvo jugando de lado trinitario, el peligro que generó ya no fue el mismo.

Paolo Yrizar se quedó muy cerca del tercero en un contrarremate que se estrelló en el poste tras un rechace del portero Phillip, mientras que Arteaga sacó un disparo que le sacó pintura al travesaño, pero que no pudo mover los cartones finales.