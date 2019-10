Comerciantes del Centro y Ayuntamiento de Hermosillo “se tiran la bolita”

Mientras los comerciantes del Centro de Hermosillo y el Ayuntamiento se “tiran la bolita”, las calles del primer cuadro de la ciudad se deterioran más, con ayuda de los vendedores ambulantes que a diario hacen un tiradero de agua sobre los baches ayudándoles a crecer y que a estas alturas se han convertido en hoyancos profundos que afectan a los vehículos que transitan por el lugar.

Los comerciantes manejan dinero del pueblo que recolectan a través de los parquímetros y la Comuna destina dinero del presupuesto para arreglar las calles, pero nadie hace nada.

La calle Matamoros, una de las principales de este sector, de plano no se puede transitar por ella, ya que los espacios disponibles para hacerlo se acabó el pavimiento y solo quedan los hoyancos, sin que ninguna autoridad diga “esta boca es mía”.

La alcaldesa de Hermosillo, Celida López, no encuentra por dónde empezar, ya que ninguna calle del municipio se encuentra en buen estado. Se dice que Hermosillo tiene una deuda impagable, a lo mejor por eso no se quieren entracalar más.

El Municipio de Hermosillo no se puede convertir en el más “cochinón” del país, por lo tanto, la alcaldesa debe de pedir prestado a los bancos, o apoyo a los gobiernos federal y estatal, pero no sé si estos tengan dinero disponible. Tanto el Gobierno federal, como el estatal, se la pasan llorando la ruina y como dice el Buki, “¿a dónde vamos a parar?”. Si los gobiernos federal, estatales y municipales no tienen dinero, entonces, ¿en dónde está el dinero de los impuestos y demás?

Los trabajadores y empleados tampoco tienen dinero y no se andan quejando, ya que los bajos salarios que perciben por parte de los gobiernos y la iniciativa privada no les alcanza ni para mal comer…Salen los profesionistas de sus carreras universitarias ganado entre 5 y 7 mil pesos al mes y ahí se quedan, pasan los años y no avanzan. Por eso en estos tiempos modernos tienen que trabajar el hombre y la mujer en los matrimonios, y, por este motivo, descuidan a los hijos.

No sé qué tienen pensado hacer los gobiernos para mejorar los salarios de los trabajadores, sobre todo, los que “se quemaron las pestañas” cinco años o más para adquirir un título universitario. Los bajos salarios son parte de la demanda de empleos y los gobiernos y los empresarios les dicen si quieres trabajar te pagamos el mínimo y así empiezan a perder el tiempo como burócratas de confianza para así poderlos dar de baja cuando ellos quieran. Pasa lo mismo con las empresas.

La confianza y certeza jurídica que los inversionistas han encontrado en Sonora, a través de un gobierno facilitador, han permitido que desde el pasado 05 de junio opere en Puerto Libertad, la planta fotovoltaica de la empresa Acciona, la más grande que esta compañía ha construido en todo el mundo y que cuenta con más de un millón 219 mil paneles solares, destacó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

Acompañada de Miguel Ángel Alonso Rubio, director general de la división de Energía de Acciona en México y Centroamérica; Miguel Pompa Corella, secretario de Gobierno; Natalia Rivera Grijalva, jefa de la oficina del Ejecutivo Estatal; y Gumercindo Ruíz Lizárraga, presidente municipal de Pitiquito, la gobernadora Pavlovich recorrió la Planta Fotovoltaica Puerto Libertad, para constatar su infraestructura, y el beneficio que genera al medioambiente al tratarse del uso de energías limpias.

Para la edificación de esta planta se invirtieron 355 millones de dólares y se dio prioridad al empleo de gente de Sonora, al contratar hasta mil 700 personas en su construcción, y 101 más para su operación, destacando que 70 elementos son mujeres.

“Hay que apostarle a las energías renovables, le doy las gracias a grupo Acciona por haber invertido aquí en Sonora, esta inversión que fue muy rápida, se ejerció de una manera muy rápida, sin grandes contratiempos, hay una gran confianza en invertir aquí en el estado, eso me da mucho gusto porque finalmente trabajo es lo que la gente quiere, no somos nosotros el gobierno el que genera empleo, sin duda es la iniciativa privada quien lo hace, pero si no hay confianza, si no hay certeza jurídica, lo único que queremos nosotros es facilitarles a ellos que lleguen”, indicó.

Esta planta se construyó en una superficie de mil 100 hectáreas, y tiene la capacidad de generar 404.55 megavatios de potencia (mwp), lo que significa energía limpia equivalente a la demanda de 583 mil hogares mexicanos, con lo que se reduce el consumo de combustibles fósiles y por consiguiente, disminuye la contaminación ambiental.

Durante el recorrido, la gobernadora Pavlovich convivió con mujeres que forman parte del Programa de Empleo Temporal y realizan labores de limpieza en los paneles solares, además les anunció que su trabajo dentro de la planta será permanente; ahí subrayó la importancia de la inclusión y oportunidades laborales para las mujeres.

Miguel Ángel Alonso Rubio, director general de la división de Energía de Acciona en México y Centroamérica, reconoció la apertura que han encontrado en Sonora para la inversión, y la calidad laboral en las personas de Puerto Libertad y otros municipios.

“Trabajar en Sonora ha sido francamente fácil, han sido todo facilidades, es un estado con una estabilidad maravillosa, los trabajadores son todos sonorenses, hubo muchísima mano de obra, el empleo medio fue de mil 300 personas, un día alcanzamos un pico de mil 700 personas trabajando, aquí tenemos 101 personas y 70 son mujeres”, señaló.

