Mantendrán aire acondicionado en camiones

Ivanova de los Reyes

Reconocen la buena disponibilidad de las empresas del transporte público para ampliar el encendido de los aires hasta el 14 de octubre

Para compensar el tiempo en que las unidades de transporte urbano no encendieron los aires acondicionados como lo establece la Ley, se ampliará dos semanas el periodo de encendido, informó Ignacio Peinado Luna.

El dirigente de la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH), señaló que durante varias semanas han estado manifestando a las autoridades del transporte en la entidad la necesidad de extender el periodo de encendido del aire acondicionado al sentirse todavía temperaturas altas en la ciudad.

En ese sentido, acompañado por Jorge Coxtinica, vocero de las empresas concesionarias del transporte urbano, reconoció la buena disponibilidad de las empresas del transporte público para ampliar el encendido de los aires dos semanas, hasta el 14 de octubre.

“Las razones son obvias, las altas temperaturas continúan y que al interior de las unidades agudiza para los usuarios, en ese sentido, agradecemos a las empresas el haber escuchado los usuarios y en reciprocidad compensar el periodo de mayo septiembre que por alguna situación técnica no se encendió el sistema de aires acondicionados”, subrayó.

Por lo que pidió a los usuarios reportar las unidades y numero de ruta que no respete el encendido de los aires durante estas dos semanas.

Asimismo, solicitó también a las empresas del transporte público colocarles una franja o bandera para que los usuarios puedan identificar las rutas.

Por su parte, el vocero de las empresas concesionarias del servicio, Jorge Coxtinica se comprometió a cumplir el periodo de ampliación del encendido de aires hasta el 14 de octubre al considerar que es necesario por las condiciones climáticas que hay en esta región y en particular Hermosillo.

“Hemos tenido necesariamente que vivir de primera mano la circunstancia que vive día a día el usuario, nosotros mismos hemos tenido necesariamente que subir los autobuses, hemos vivido esta parte, hemos percibido efectivamente que el aire acondicionado en esta región, en esta ciudad en particular es absolutamente indispensable”, expresó.

Es por ello que se ampliará durante a semanas el encendido de los aires acondicionados en los 220 camiones que cuenta con este dispositivo, dijo, y se prevé que para finales de este mes ya se cuente con toda la flota nueva y los aires estén funcionando.

Sobre la petición de colocar señalamientos de colores en las unidades, mencionó que ya se trabaja en un diseño para que los usuarios puedan identificar de qué ruta se trata, y estará lista a más tardar en dos semanas.