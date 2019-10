Ahora la amenaza la representa “Narda”

Ahora la amenaza la representa “Narda”…Y a la que sí que cuando no le llueve le llovizna, es a la gobernadora, Claudia Pavlovich, porque apenas y le acaban de emitir una nueva Declaratoria de Emergencia para 21 municipios, por las afectaciones que provocaran los llovidones causados por el Frente Frío No 1 que “pegara” en el Estado, cuando ahora se está en alerta por la tormenta “Narda”. ¡Zaz!

Porque aún y cuando es un fenómeno meteorológico que inició como ciclón y luego se degradó a depresión tropical, causando estragos en Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit, el pronóstico que había es de que volviera a tomar fuerza, de ahí el porque ayer ya se alertara a los municipios del Sur de Sonora, al colocarse la misma de color verde, por ser el grado de riegos que hay.

Razón por la cual es que Carlos Arias, el meteorólogo de la Unidad Estatal de Protección Civil, advertía de que para hoy “Narda” mínimo causaría lluvias en Hermosillo, lo que equivaldrá a más baches, además de que pudiera ser la puntilla para los habitantes de Bahía de Kino, por aquello de las inundaciones que han sufrido, y es que los reiterados aguaceros no los han dejado ni que se sequen. De ese pelo.

Es por eso que habrá que ver el efecto que pudiera propiciar ese nuevo meteoro que amenaza con impactar la región, cuando todavía están en vías de atenderse los daños por los últimos diluvios que han caído, de ahí que la Coordinación Nacional de Protección Civil declarara como urgente el auxiliar a municipalidades como Nogales, Altar, Arizpe, Átil, Bacoachi, Benjamín Hill, Caborca y Carbó.

A la vez de también incluyeron a Cucurpe, Ímuris, Magdalena, Naco, Nogales, Oquitoa, Pitiquito, Puerto Peñasco, Rayón, San Miguel de Horcasitas, Santa Ana, Santa Cruz, Sáric, y Tubutama, para que tengan acceso a los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden), y así poder atender las necesidades más básicas, como las alimenticias, de resguardo físico y salud para la población afectada.

Por ese motivo o esos lluviosos destrozos originados por la fuerza de la naturaleza, es que Pavlovich Arellano ha tenido que remar contra corriente en las últimas semanas, después de que esas tormentas comenzara con los remanente de lo que fuera el huracán “Lorena”, y de ahí pa´l real no han parado las llovidas, que es por lo que ciudades como esta Capital prácticamente quedaran colapsadas. ¡Pácatelas!

Si se toma en cuenta que lo que es en esta Ciudad del Sol, ni siquiera han dado tiempo para bachear las principales vialidades, como lo exhibe que el de por sí tachado de lento Coordinador de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue), José Eufemio Carrillo, para ayer había anunciado que iniciarían con la intensificación de esas labores, las que de seguro no podrán seguir por el posible mal clima.

Luego entonces y de seguir así el panorama lluvioso, lo más probable es que se continúen repitiendo las declaratorias de emergencia, y no sólo por el probable aumento de los damnificados, sino porque de alguna manera tendrían que seguir ayudando a los que nomás no ha n podido ver la suya, ante tanta agua que les ha continuado cayendo del cielo, y sin que todavía termine la temporada de huracanes. ¡Ñácas!

Y para quien dude de lo anterior, ahí tiene que por lo pronto para hoy anunciaron otra suspensión de clases escolares, pero está vez para las escuelas de educación básica de Guaymas, Cajeme, Empalme, Navojoa, Álamos, Etchojoa, Huatabampo, Benito Juárez y puntos circunvecinos. Así de riesgoso está.

Que “se ha quedado corto” el de la FGR…Quien es obvio que “se ha quedado corto” en las investigaciones contra el “Narco”, es el delegado de la Fiscalía General de la República (FGR), antes PGR, Pável Humberto Núñez, al salir con que únicamente tienen poco más de una decena de investigaciones abiertas, lo que consideran que es una minucia o casi un burla. ¡Vóitelas!

Con lo que de alguna forma se evidencia que Núñez Moreno anda muy fuera de la jugada, en torno al combarte de ese flagelo, como son las acciones en materia de delitos contra la salud, por ni siquiera traer el dato o número exacto de los casos que indagan al respecto, como si fueran muchos; si se analiza que sólo los policías que han sido asesinados en lo que va del año ya suman 19. A ese extremo.

No en balde del creciente sentir de impunidad que hay, por como hasta la fecha no existe ninguna sentencia relacionada con esa casi veintena de homicidios de agentes estatales y municipales, que han sido ejecutaos con todo el sello del crimen organizado, aún y cuando es un ámbito que le corresponde a la FGR, pero al parecer lo que es Pável y compañía, ni tan solo han atraído las investigaciones. ¡Órale!

Casi por nada es que han persistido esa clase de atentados contra los uniformados, y para prueba está la más reciente emboscada de la que fuera objeto el pasado viernes una patrulla de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) en San Carlos, con un saldo de dos elementos heridos, que vivieron para contarlo, no como una anterior que tuviera lugar en Obregón, donde sí murió un encharolado. ¡Palos!

Pero lo que es para Núñez, todo hace indicar que la cosa está tranquila, al dar visos de vivir en otro mundo, tan es así que no ha soltado prenda con relación a esa serie de ejecuciones contra las fuerzas policiales, y que a todas luces no son normales, a pesar de que “de los dientes para afuera” presuma que están trabajando de manera coordinada con los tres niveles de gobierno. ¡Qué tal sin no!

Dizque ahora sí vendrá el de la Semarnat…Como más vale tarde que nunca, habrá que ver si ahora sí resulta cierta la reiterada echada que ayer se aventara el “Pejidente” de la Nación, Manuel López Obrador, en su mañanera rueda de prensa, tocante a la probable venida del secretario de la Semarnat, Víctor Manuel Toledo, para darle respuesta a las exigencias por el tóxico derrame al Río Sonora. ¿Será?

Y es que por enésima ocasión López Obrador anunció la venida del titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), como ya lo hiciera antes, pero quedando en nada esa visitada, pero según esto ahora se estaría concretando en la presente semana, lo que todavía está por verse, para que se remedien los saldos de esa regazón causada por la mina Buenavista del Cobre del Grupo México.

De ahí que hasta el mismo Andrés Manuel reconociera, que a veces la justicia tarda, pero finalmente llega, aunque en este caso se deduce que sería de manera “muy Light”, por como ya adelantara que a partir de esa revisión tratarán de llegar a un arreglo y conciliación para remediar esa derramada de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico a dicho afluente, ocurrida en agosto de 2014. ¿Cómo la ven?

Tan es así que para quien dude de lo anterior, ahí tienen que AMLO adelantara que es importante la salud de las personas y los mexicanos, en los relacionado con la contaminación, pero que también es relevante el cuidar las fuentes de trabajo, como las que generan las minas, por la derrama económica que implican, por eso significar trabajo para los obreros, y es ahí donde anticipó que buscarán un equilibrio. ¡Ajá!

Ante cuya postura se da por descontado que quien ya la libró, es el potentado del consorcio minero del Grupo México, como es Germán Larrea, porque aunque con la presencia de Toledo Manzur se deduce que podría haber sanciones por esa contaminada, pero no se cree que lleguen a tanto, o a que le cierren el changarro, a pesar de ser considerada como la “píor” en la historia de la minería. De ese vuelo.

Dan forma a seguro de daños a vivienda…Vaya que la que ya tomó forma, es la propuesta de otorgar un seguro de daños a vivienda para los contribuyentes cumplidos, como formalmente ya lo planteara el diputado local, Gildardo Real Ramírez, al presentar una iniciativa de Ley ante el Pleno del Congreso del Estado, para que ese beneficio sea una realidad para los ciudadanos. ¡Qué tal!

Toda vez que el legislador del taliPAN está proponiendo que los ayuntamientos de más de 50 mil habitantes contemplen ese beneficio de seguridad, pero incluso todavía yendo más allá, al también incluir los daños a los automóviles por fallas en la infraestructura o calles, con solamente estar al corriente en el pago del impuesto Predial y la renovación de placas, respectivamente. Ni más ni menos.

En lo que es una proporción que surgiera a raíz de la reciente tragedia registrada en “Hornosío”, cuando en la colonia Los Jardines explotara una casa, como consecuencia de una fuga de gas, lo que hizo que desapareciera, además de dejar otras dos inhabitables, muriendo tres personas por ese hecho, por lo que así estuvo esa tragedia, que aún no termina, por las familias que se quedaran en la calle o sin hogar. ¡Ups!

Y es precisamente lo que quiere evitarse en lo sucesivo con esa adecuación que “El Gilo” Real propone que se le haga a la Ley de Hacienda Municipal, para que en el artículo 70 se le agregue un articulado que diga que el Gobierno Municipal deberá prestar una aseguranza para posibles afectaciones en esos inmuebles habitacionales, es decir, contra incendios, robos y cualquier fenómeno natural. A ese grado.

Así que es una buena estrategia preventiva que se da por descontado que será apoyada por las mayorías, por como ya la misma alcaldesa de esta “Capirucha”, Célida López Cárdenas, ya anteriormente adelantara que estaban analizado esa opción de apoyo, a tal punto que lo único que todavía estaba por precisarse era el monto, mismo que sería definido por los propios ayuntamientos. Así el dato.

