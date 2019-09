Abona “Gober” a inteligencia financiera

Insisten en exponer a niños de guardería

Quedarán en amenaza bodas igualitarias

Al fin “atenderán” a consultorios “Simis”

Abona “Gober” a inteligencia financiera…Y como la que nada debe nada teme, la que sí que le acaba de abrir la puerta al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, es la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, con lo que refrendó la política de transparencia que ha promovido durante su gestión. De ese pelo.

Toda vez que lo que es el algo así como el policía fiscal de la Federación, el pasado viernes “se dio un voltión” por Hermosillo, para firmar un convenio de colaboración con el Gobierno del Estado, a fin de estar en la misma sintonía, a la hora de investigar actividades financieras que puedan caer en lo ilícito, como el lavado de dinero por ejemplo, por lo que así está el cierre de filas que están haciendo al respecto.

En pocas palabras así se pactó esa estrategia de “intercambio de cartitas” o información, para que esa instancia federal reciba datos del Gobierno estatal sobre áreas como el Catastro, Registro Público de la Propiedad y de Comercio, con la finalidad de elaborar y complementar indagaciones sobre casos que podrían ir a parar a los diferentes órganos de control interno de fiscalización. A ese punto.

No en balde es que al termino de esa encerrona con Pavlovich Arellano, lo que es Nieto Castillo ventilara que se había hecho “clic” a tal grado con la Mandataria Estatal, que incluso acordaron diseñar políticas o tácticas para atender y resolver problemas que tienen que ver con esas pesquisas financieras que encabeza, con la mira puesta en contrarrestar a la delincuencia que se mueve en ese ámbito. ¡Vóitelas!

Para el caso dio a conocer el dato de que a la fecha en Sonora se han detectado poco más de 130 transferencias que pudieran estar relacionadas con el hampa, y que si bien no son cifras para alarmar en comparación con el resto del País, lo que se quiere es que al rato no se esté como en otras partes, y más por ser una frontera, lo que se presta para que se muevan grupo delincuenciales de esa clase. ¡Palos!

Es por eso que Santiago destapara que ya revisan esa sospechosa información, que nomá$ no les cuadra, y sobre todo porque son jóvenes, de entre 20 y 21 años de edad, los que han estado recibiendo esas transferencias millonarias, que no descartan que tengan que ver con el tráfico ilegal de migrantes, por como generalmente las hacen desde el Sur de México a zonas fronterizas como la sonorense. ¡Tómala!

O séase que Nieto así vino a dar color al respecto, y con tal interés por lo que pasa por estos lares, qua incluso aprovechó su venida para acudir a la cumbre de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Municipio, lo que le permitió escuchar de viva voz el de a cómo se anda aquí en materia de rendición de cuentas claras, así como en lo referente a las acciones implementadas contra la corrupción. ¡Órale!

Casi por nada es que Claudia ponderara la ventaja que traerá el que de aquí pa´l real estén haciendo el uno dos con esa Unidad de Inteligencia Financiera, con la intención de ampliar las investigaciones que haya en torno a los posibles malos manejos de recursos públicos y de todo tipo, por como el ser transparente ha sido uno de los distintivos de su administración, como hasta ya se lo han reconocido nacionalmente.

Insisten en exponer a niños de guardería…Los que está claro que siguen “jugando fuego”, son aquellos que han continuado presionando y grillando para que no cierren la insegura Guardería Norte, ubicada en las calles Cedros y Dalia, en la colonia Cuartel Zona, después de que fuera clausurada por el IMSS, al detectársele irregularidades relacionadas con Protección Civil. ¡Pácatelas!

Por de otra forma no explicarse, el que a pesar de que a principios de mes a esa estancia infantil se le cancelara el contrato de subrogación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cuyo delegado es Guillermo Noriega Esparza, por no cumplir con las más mínimas normas de seguridad, aún así el pasado viernes volvieron a manipular a un grupo de padres para que protestaran y exigieran su apertura. ¡Zaz!

En lo que suponen que es un reiterado movimiento de presión que han venido orquestando su dueño, un tal Antonio Scheleske Moreno, en confabulación con el grillo del sindicato de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Adán Hernández, para que les reabran ese albergue, sin importarles exponer a unos 400 niños, ya que a todas luces lo único que les intere$a es el negocio.

Al no creerse que los paterfamilias quieran poner en riesgo a sus hijos a sufrir otro incendio como el de la Guardería ABC, ocurrido el 5 de julio del 2009, en el que murieran 49 infantes, en vez de reubicarlos a otros changarros que sí estén seguros, con todo y que les queden más alejados de sus hogares y centros de trabajos, que para el caso sería lo de menos, por suponerse que primero está su seguridad. ¿Qué no?

Aunque ciertamente que no tienen cara para manifestarse, si se analiza que en la revisión inicial del presente año ya le habían descubierto esas anomalías, y aunque les permitieron corregirlas, pero indolentemente no lo hicieron, entre ellas cables de electricidad “pelones”, que podrían provocar “un corto circuito”, o deficiencia en extintores, y hasta lámparas que están a punto de venirse abajo. ¡Ñácas!

Es por lo que el propio “Memo” Noriega ya les mandara a decir, que valen más incomodidades temporales, que lutos que duren toda la vida, al apuntillar que es preferible buscarles otras opciones, para lo cual tienen capacidad de sobra, que permitir que los pequeños estén en un predicamento o peligro constante, porque al final lo culpables serían los operadores del IMSS, por solaparles esas fallas. ¡Glúp!

Quedarán en amenaza bodas igualitarias…Si por la víspera se saca el día, la que todo hace indicar que ya va a quedar en pura amenaza, es la repudiada iniciativa de los matrimonios igualitarios promovida por la improvisada diputada del Partido de Morena, Yumiko Palomarez Herrera, por como la mayoría de las bancadas del Congreso del Estado ya “le hicieron el fuchí”, al de entrada rechazarla. ¡Ups!

Eso si se analiza que hasta el actual Presidente en turno de ese Poder Legislativo, el autonombrado morenista de Luis Armando Colosio Muñoz, ya adelantó que los casorios entre hombres, y de mujeres con mujeres, es una propuesta que no está entre los temas prioritarios, como igualmente ya lo han manifestado su ex aliados del PES y PT, y ni si diga los priístas y panistas. Así la están “bateando”.

Lo anterior por como es una proposición que ha sido considerada como indecorosa por las mayorías, aún y cuando la liberal de Palomarez Herrera la ha tratado “de pintar” como que es una cuestión de derechos humanos, pero según el sentir general, es algo que ya raya en el libertinaje, por atentar contra uno de los principios más básicos de la familia, como es el de la unión en pareja para la procreación. ¿Cómo la ven?

De ahí la controversia que ha propiciando esa promesa de campaña que la Yumiko pretende hacer realidad contra viento y marea, pero sin haberla concensuado con la población, y ni siquiera con los legisladores, de ahí que al interior de esa Cámara de Diputados ya le hayan dado para atrás y con justa razón, por como hasta marchas de protesta ya le han hecho, y no es para menos. A ese grado.

Por lo que ahora sí que en el pecado está llevando la penitencia la levantadedos del Movimiento de Regeneración ¿o “Degeneración”? Nacional (Morena), por querer ir en contra de la naturaleza marital.

Al fin “atenderán” a consultorios “Simis”…Y a los que por fin van a “diagnosticar”, para tratar de regularlos y certificarlos, es a 13 mil consultorios con los que cuentan las farmacias, de los 17 mil que se calcula que hay en México, eso como parte de un acuerdo del Consejo General de Salubridad, dependiente de la Secretaría de Salud, y la Asociación Nacional de Distribuidores de Medicina. ¿Será?

Ya que en base a lo adelantado por el encargado de esa instancia, José Ignacio Santos Preciado, la saludable intención es la de evitar la prescripción indiscriminada de antibióticos, al estimarse que esos doctores “Simis”, diariamente atienden a unas 350 mil personas, la mitad de ellas con afiliación a instituciones de seguridad social, por lo que hasta ya superan las consultas que ofrece el mismo IMSS.

Razón por la cual es que no en balde desde ya se estén “curando en salud” en ese sentido, al momento de advertir sobre los riesgos que ya hay, de una resistencia bacteriana por el abuso de las recetadas con esas antibioticadas, ya que de acuerdo a estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 20 años sería el problema más grave que estarían enfrentando en ese ámbito. Ni más ni menos.

Pues al no existir un control de los presuntos galenos que ni tan sólo están certificados por el Comité Nacional Normativo de Medicina General, es que todo quieren “aliviar” con antibiótico, desde un simple “resfriado”, o cuadro respiratorio, y que generalmente no es bacteriano, hasta padecimientos gastrointestinales que no ameritan esa clase de medicamento, y que es lo que ahora intentan “remediar”.

Y por ser un mal que existe nivel nacional, es que habría que ver si de alguna manera participaría en esa cruzada la Secretaría de Salud estatal, de la que es mandamás Enrique Claussen Iberri. ¡Hay que ver!

