¿Dónde se encuentra Manlio Fabio Beltrones, se retiró de la política o está en su año sabático?

Me preguntan un grupo de amigos de la infancia que si dónde se encuentra el exgobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones Rivera, que si se había retirado de la política, o se había aliado al presidente Andrés Manuel López Obrador. La verdad no sé, estuve en la Ciudad de México la semana pasada y le hablé antes de subir al avión y después en la capital del país y no obtuve respuesta…Sé que se encuentra en la Ciudad de México atendiendo a sus nietas, hijas de Sylvana.

No creo que se haya retirado, a lo mejor está tomando su año sabático para volver a los “encuerdados” el próximo año con más fuerza para apoyar a su hija, la senadora de la república, Sylvana Beltrones Sánchez, que podría convertirse en candidata del PRI a la gubernatura de Sonora. En política todo es posible y el tricolor con una buena alianza de partidos políticos podría retener la Silla que hoy ocupa la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano. Sylvana tiene futuro.

Tienen razón mis amigos, a Beltrones no se menciona para nada, además no se deja ver por ningún lado, cosa muy rara en un político de esa altura. Sin embargo, son muchos años sin descanso y se está dando su tiempo para atender a la familia, a su esposa Sylvia y a sus dos nietas. También asesorando a su hija senadora, quién más que él para guiarla por el camino del éxito en estos tiempos en que la política está muy desprestigiada por tantos casos de corrupción.

Creo que Beltrones no se retirará nunca de la política, tampoco descarto que esté asesorando al presidente López Obrador, que mucha falta le hacen asesores con esa experiencia política y administrativa. Manlio, además de Gobernador de Sonora, ha ocupado lugares en el Senado de la República y en el Congreso federal, además de varios puestos en el Gobierno federal. Es un político que se debe de aprovechar y no dejarlo “suelto”. Estoy seguro que pronto sabremos algo de él… Me dicen que está en Hermosillo, pero ya lo hubiéramos visto en los mentideros políticos.

Suspenden clases en 12 municipios del sur de Sonora por tormenta tropical “Narda”

Para preservar la seguridad de la comunidad escolar, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) recomendó la suspensión de labores este martes 1 de octubre, en escuelas públicas y particulares de 12 municipios del sur de la entidad, anunció Víctor Guerrero González.

El secretario de Educación y Cultura indicó que la medida aplica para ambos turnos en los planteles de nivel preescolar, primaria y secundaria, ubicados en Guaymas, Empalme, Cajeme, Bácum, San Ignacio Río Muerto, Benito Juárez, Navojoa, Etchojoa, Huatabampo, Álamos, Rosario y Quiriego.

Guerrero González manifestó que de acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, se esperan vientos y lluvias en dicha región a consecuencia de la Tormenta Tropical “Narda”. El funcionario estatal subrayó la importancia de prevenir riesgos que pudieran afectar la integridad de niñas, niños y jóvenes, por lo que reiteró el llamado a la ciudadanía de extremar precauciones y no exponer a la comunidad estudiantil.

En el caso de las instituciones públicas de educación Media Superior y Superior, dijo, dependerá de directores o rectores determinarlo y darlo a conocer a la comunidad escolar de forma oportuna. El funcionario estatal subrayó la importancia de prevenir riesgos que pudieran afectar la integridad de niñas, niños y jóvenes, por lo que reiteró el llamado a la ciudadanía de extremar precauciones y no exponer a la comunidad estudiantil.

Destacó la importancia de prevenir riesgos que pudieran afectar la integridad de niñas, niños y jóvenes, por lo que reiteró el llamado a la ciudadanía de extremar precauciones y no exponer a la comunidad estudiantil. Recordó que la dependencia mantiene una coordinación permanente con la CEPC y otras instancias de los tres niveles de gobierno para alertar a la población en general y salvaguardar su integridad.

Destaca Gobernadora trabajo coordinado para atender fenómeno de migración

Con el compromiso de fortalecer las políticas públicas en materia de migración por parte de la Federación, la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, destacó el trabajo coordinado que con una visión integral y humanista realizan los Gobiernos de los Estados y el Gobierno Federal.

En calidad de presidenta de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), la gobernadora Pavlovich presidió una reunión con Marcelo Ebrad, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, donde subrayó que la migración es un fenómeno que se presenta en todo el mundo, y en México se está atendiendo con un trabajo coordinado.

En el encuentro en el que participaron gobernadores de ocho entidades de la frontera sur y norte, los mandatarios estatales recibieron un informe por parte del titular de la SRE, en el que se detalla que, gracias a las acciones implementadas conjuntamente, se logró una disminución del 64 por ciento en el flujo de detección de migrantes bajo detención por parte del Customs and Border Protection (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos).

Este informe señala que en mayo de 2019, cuando se registró un repunte en la migración, en la frontera sur de los Estados Unidos se registró la detención de 144 mil 255 personas, mientras que en septiembre de este mismo año bajó hasta 52 mil.

Septiembre, mes de la patria, en el cual recibí un Premio por parte del Club Primera Plana

Terminó el mes de septiembre, que me trajo algunas cosas buenas para mí, como mis cumpleaños los días 09 y 10 y un Premio-Reconocimiento por mis 45 años en el periodismo diario, que me otorgó el Club Primera Plana de Periodistas de la Ciudad de México el pasado viernes 20 de este mes patrio…Agradezco una vez más a la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, A.C. (Fapermex), que en Sonora preside el compañero de Nogales, José Manuel Velarde.

También agradezco al presidente del Club Primera Plana de Periodistas de la Ciudad México, José Luis Uribe Ortega, por todas las atenciones que tuvieron para este servidor y otros compañeros de Sonora que recibimos esta distinción…Ya soy un miembro más de la Fapermex. Gracias, nuevamente.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios…Recuerden, en política no hay amigos, solo compromisos.