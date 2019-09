Hermosillo se está “desmoronando” con los cientos de problemas que lo aquejan

Mucho trabajo tienen las autoridades municipales ya que Hermosillo se está “desmoronando” con cientos de problemas como baches, crecidos de maleza, hoyancos, zanjas y socavones, por lo que no será fácil terminar con estas tareas de aquí a fin de año, cuando nuestros paisanos regresan a casa y puedan mirar a su ciudad bonita y moderna. El crecimiento de la maleza hace ver a la ciudad capital “greñuda” y no se diga del aspecto que causan los baches en los bulevares y calles, en donde no hay espacio por donde pasen los carros por más vueltas que se les saque a los hoyos.

Las lluvias de verano ya pasaron, ahora vienes las de invierno, conocidas como equipatas, que son lloviznas de “chipi-chipi” durante días enteros, que también hacen mucho daño a las calles. La Presidente Municipal, Celida López Cárdenas, debe de estar preparándose y buscar recarpetear, de perdida, las principales calles y avenidas de Hermosillo. La cosa no es sencilla, pero ella debe de tener un plan para salir adelante de aquí a fin de año. Tiene que solicitar apoyo a los gobiernos federal y estatal, además, aprovechar los recursos de Fonden para hermosear la ciudad capital.

La alcaldesa podría decir: “¿Si tu mal no tiene solución para que qué te preocupas y, si tiene, para qué te preocupas?”…Pero no, aquí hay que agarrar el toro por los cuernos y salir adelante, y no dejar que el municipio se desplome más de lo que está.

Celida podría pedirle apoyo a su amigo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y a la Gobernador Claudia Pavlovich Arellano, para que pueda salir adelante ya que la Comuna no tienen dinero y en muchas de las veces se las “negras” para poder completar la nómina. Mucha gente no cree que el Ayuntamiento no tenga dinero.

Beatriz Gutiérrez, esposa de AMLO irá a Caborca para hablar sobre archivos histórico

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, participará en el I Foro de Archivos Históricos de Sonora que se desarrollará los días 9, 10 y 11 de octubre en Caborca. El encuentro histórico que llevará como lema: “La memoria de los pueblos”, será inaugurado por la gobernadora Claudia Pavlovich ante la presencia de Gutiérrez Müller, presidenta de la Coordinación Nacional de la Memoria Histórica y Cultural de México.

Luego de la inauguración, a las 9:30 horas del jueves 10 de octubre, Gutiérrez Müller impartirá una conferencia magistral. El evento organizado por el ayuntamiento de Caborca, que preside el alcalde Librado Macías González, da relevancia al rescate de la historia sonorense compilada en los 72 archivos municipales de la entidad. También destaca la urgencia de contar con un diagnóstico, organización y descripción actual de la información histórica en los ayuntamientos sonorenses.

“Es importante la conservación de los archivos históricos porque de esta manera se pueden enriquecer las políticas públicas en torno a estos acervos”, cita la invitación oficial al foro. El foro iniciará el miércoles 9 próximo, a las siete y media de la tarde, en el Templo Histórico de Caborca, donde se llevará a cabo con un “Ritual de la Danza del Venado”, a cargo de la tribu Yaqui.

A las ocho de la noche, en Museo Histórico y Etnográfico de Caborca, se hará el acto protocolario para la inauguración de las exposiciones en el Museo Histórico y Etnográfico de Caborca, que llevarán por nombre “Testimonios de una guerra”, una colección de la Fototeca Nacional del INAH y “La lente de Mamachuy”, de María de Jesús Méndez Legliú.

El jueves 10 de octubre, en punto de las nueve de la mañana, la inauguración de este primer foro estará a cargo de la gobernadora sonorense Claudia Pavlovich Arellano y, acto seguido, la bienvenida para los presentes se hará por el presidente municipal caborqueño, Librado Macías González. Luego entrarán en estudio las mesas de trabajo: “La memoria de los pueblos indígenas” y “Los Archivos Históricos, una perspectiva desde la academia”.

Asimismo, se presentarán las conferencias magistrales: “Los acervos documentales de la Biblioteca Nacional de Antropología” y “Canasta de Problemas Mexicanos”. En último día de actividades, se tienen programadas las conferencias: “La conservación preventiva del patrimonio documental y fotográfico”, y “Creación y experiencia de los Archivos de la Palabra”. Al igual que la mesa de trabajo: “Los otros acervos: archivos judiciales, universitarios, eclesiásticos, y particulares”

La Nave del Olvido ya partió y se llevó a José José

La Nave del Olvido ya partió y se llevó a José José, uno de los máximos ídolos de América Latina, que murió a los 71 años en la ciudad de Miami, el pasado sábado 28 de septiembre. Los restos serán traídos a la Ciudad de México, en donde se le dará cristina sepultura, informó José Joel, hijo del cantante. Hasta ayer no había agenda para sus funerales, pero se espera que llegue este lunes a la capital del país…

