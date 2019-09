Llaman a jóvenes a vivir responsablemente

Tomar decisiones asertivas en el momento correcto les permitirá a los jóvenes de Sonora vivir una vida plena y saludable, destacó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano al encabezar el primer Festival Escénico Estatal por la Salud Sexual y Reproductiva de las y los Adolescentes.

Desde su arribo a la Casa de la Cultura, la gobernadora Pavlovich tuvo empatía con los jóvenes asistentes, quienes entre aplausos y sonrisas la recibieron e invitaron a sentarse entre ellos para observar las presentaciones escénicas que formaron parte de esta reunión.

En este Festival, celebrado recientemente en el marco del Día Nacional para la Prevención de Embarazo No Planificados en Adolescentes, las y los jóvenes se preparan para participar como promotores voluntarios en las comunidades, a través de los Servicios Amigables de la Secretaría de Salud; mediante rutinas de comedia y representaciones teatrales envían un mensaje sobre la importancia de la salud sexual y métodos anticonceptivos con el fin de disminuir el embarazo y enfermedades de transmisión sexual entre los adolescentes.

En el encuentro con jóvenes, la gobernadora Pavlovich pidió a las y los adolescentes de distintos municipios de la entidad que la escucharan como una amiga, y los llamó a siempre mantener una comunicación efectiva con sus padres y sus amigos para vivir esta etapa de su vida de una manera responsable.

“Quiero que sepan que tienen una aliada en Claudia Pavlovich, en su amiga Claudia Pavlovich, y estoy tratando de hacer todo lo que puedo, todo lo que está a mi alcance, para que me pueda comunicar con ustedes y decirles cuál es el mejor camino sin que ustedes sientan que les estoy poniendo una regañada, o que los estoy obligando, o que no los dejo ser, estoy tratando de llenarlos de herramientas necesarias para que ustedes sepan tomar decisiones correctas en el momento correcto”, indicó.

La mandataria estatal invitó a los jóvenes a tener una mayor comunicación entre sí mismos, a fin de difundir el mensaje de la salud sexual responsable a través de la prevención.

“Los jóvenes le hacen más caso a los jóvenes, es importante que ustedes en los Servicios Amigables, le hablen a la gente de su edad para que los ayuden, para que los orienten a que hagan las cosas mejores”, señaló.

Durante el Festival Escénico en el cual se desarrolló el concurso llamado “Stand up”, que son monólogos hechos por jóvenes para jóvenes con el tema de prevención de embarazos en los adolescentes, la gobernadora Pavlovich entregó un reconocimiento al joven Erik Gabriel Valenzuela Escalante, originario de Navojoa, como ganador de la competencia, quien presentó una rutina de comedia en la cual abordó el tema de la sexualidad y métodos de prevención de embarazos.