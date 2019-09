Clausuran Jornada de Actualización Notarial

El notariado sonorense cumple una labor fundamental al dar fe y legalidad de los actos cotidianos de la sociedad, su tarea debe ser realizada con compromiso y responsabilidad, afirmó Natalia Rivera Grijalva, al clausurar los trabajos de la II Jornada de Actualización Notarial.

Acompañada por Armando Prado Delgado, presidente Nacional del Notariado Mexicano y de Karina Gastélum Félix, presidenta del Colegio de Notarios de Sonora, y en el marco de los 500 años del Primer Acto Notarial en Territorio Nacional, la jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal resaltó la importancia del notariado sonorense, quienes dijo, son “narradores de la verdad”, ya que lo que elevan a escritura pública es la historia con verdad jurídica de actos realizados por los ciudadanos, por eso la importancia de la capacitación, actualización y compromiso de los notarios públicos.

“El notariado sonorense se ha convertido en un aliado de la gobernadora, en una voluntad que ella ha hecho expresa, que es la voluntad de impulsar una cultura de ética y de integridad pública”, aseguró.

Luego de señalar que los notarios han sido testigos de la cultura de la legalidad que promueve la gobernadora Pavlovich en todas las acciones de gobierno, Rivera Grijalva indicó que la actualización en todas las áreas de la vida es fundamental, por eso destacó la ocupación del Colegio de Notarios de Sonora por seguir preparándose y así mismo beneficiar a las y los sonorenses, con su quehacer diario.

“Los notarios son aliados de la legalidad y no es posible una dinámica social en armonía, no es posible el desarrollo económico si no hay legalidad, sin duda alguna, por eso es indispensable la actualización y la capacitación en un mundo donde lo constante es que todo cambie”, afirmó.

Durante el evento de clausura, Natalia Rivera Grijalva y Armando Prado Delgado fueron testigos de honor de la firma del Convenio de Colaboración entre el Colegio de Notarios y la Universidad Kino.